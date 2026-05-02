Velika obljetnica

Inauguracija Instituta za ostatke budućnosti povodom 25 godina Bacača sjenki

Autor
Milena Zajović
02.05.2026.
u 16:02

Organizatori najavljuju i niz dodatnih događanja – razgovora, izvedbi, susreta, radionica, intervencija i filmskih programa – koji će biti predstavljani zasebno tijekom trajanja projekta, uz naglasak na otvorenost formata i eksperimentalni pristup.

Povodom 25. obljetnice djelovanja umjetničkog kolektiva Bacači sjenki, u utorak 5. svibnja u 17 sati u izložbenoj dvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla bit će svečano inauguriran „Institut za ostatke budućnosti“, zamišljen kao institucija za javnu upotrebu i svojevrsno forenzičko bilježenje tragova, pitanja, sjena, arhiva i neostvarenih mogućnosti.

Kako ističu organizatori, Institut je koncipiran kao prostor koji se bavi „neobavljenim razgovorima, pogrešno arhiviranim obećanjima i konfliktnim budućnostima koje su već započele“, a njegova ideja nadilazi klasične muzejske ili retrospektivne formate. Umjesto pregleda dosadašnjeg rada, Bacači sjenki odlučili su otvoriti dinamičan prostor u kojem će se ostaci prošlih i budućih pokušaja moći ponovno izlagati, čitati, osporavati i reinterpretirati.

Program Instituta odvijat će se tijekom cijelog svibnja u četiri termina: od 5. do 9., od 12. do 16., od 19. do 23. te od 26. do 30. svibnja, svakodnevno od 11 do 19 sati. Poseban segment programa činit će radionice dokumentiranja i „mokumentiranja“ koje će se održavati svakog petka od 16:45 do 19 sati.

Organizatori najavljuju i niz dodatnih događanja – razgovora, izvedbi, susreta, radionica, intervencija i filmskih programa – koji će biti predstavljani zasebno tijekom trajanja projekta, uz naglasak na otvorenost formata i eksperimentalni pristup.

Program se ostvaruje u suradnji s Tehničkim muzejom Nikola Tesla, a među partnerima projekta su MOTS Trnjanska Savica, Studentski centar u Zagrebu, Hrvatski školski muzej, Prirodoslovno-matematički fakultet – Geološki odjel te Jadran Film.

Projekt „Institut za ostatke budućnosti“ podržavaju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Grad Zagreb, dok rad Bacača sjenki dodatno podupiru brojni domaći i međunarodni partneri i institucije.

50. izvedba 'Važnije polovice'

Lavovski posao je sedam godina u kontinuitetu igrati nezavisnu predstavu. I to žensku!

Svečana izvedba će se održati 13. svibnja s početkom u prostoru Teatra EXIT, a kao i svih ovih godina igraju odlične Judita Franković Brdar i Paola Slavica. Predstava se nametnule kao autentičan, britak i emotivan glas generacije milenijalaca, secirajući probleme s kojima se suočavaju mlade žene – od nesigurnih radnih mjesta do intimnih pitanja prijateljstva, majčinstva i osobne ostvarenosti

