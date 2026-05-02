Oscari povukli crtu: Umjetna inteligencija ne može dobiti nagradu, a ovo su sva nova pravila

Akademija filmskih umjetnosti i znanosti objavila je značajno ažuriranje svojih pravila uoči 99. godišnje dodjele Oscara, stavljajući jasan naglasak na zaštitu ljudske kreativnosti u doba sveprisutne umjetne inteligencije. Prema novim smjernicama, samo će radovi koje su stvorili ljudi biti prihvatljivi za najprestižnije filmske nagrade. U glumačkim kategorijama, kako se navodi u priopćenju za medije Akademije], "u obzir će se uzimati samo uloge navedene u pravnoj dokumentaciji filma koje su dokazano izveli ljudi uz njihov pristanak". Identična pravila vrijede i za scenarije, gdje je sada kodificirano da oni moraju biti "djelo ljudskog autora" kako bi uopće bili razmatrani za nominaciju. Kako bi dodatno pojasnila svoj stav, organizacija je istaknula da "zadržava pravo zatražiti više informacija o prirodi korištenja i ljudskom autorstvu" u slučajevima gdje se sumnja na prekomjernu upotrebu generativne umjetne inteligencije.

Ovaj potez dolazi kao jasan i odlučan stav nakon razdoblja neizvjesnosti i intenzivnih rasprava unutar filmske industrije. Samo godinu dana ranije, Akademija je izjavila da korištenje umjetne inteligencije "neće ni pomoći ni odmoći" šansama filma, no nove regulacije signaliziraju značajan zaokret. Potreba za jasnim smjernicama postala je hitna uslijed širenja sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom, ali i kao izravna posljedica velikih holivudskih štrajkova 2023. godine. Tada su se scenaristički (WGA) i glumački (SAG-AFTRA) sindikati izborili za povijesne ugovore koji štite njihove članove od zamjene umjetnom inteligencijom. Ti sporazumi osiguravaju da AI ne može zamijeniti ljudske pisce te da studiji moraju dobiti izričit pristanak i osigurati pravednu naknadu za korištenje digitalne replike glumca.

Odluka Akademije nije izoliran slučaj, već se uklapa u širi globalni trend unutar kreativnih industrija koje pokušavaju uspostaviti etičke i praktične okvire za korištenje AI tehnologije. I druge velike nagrade uvele su slična pravila kako bi zaštitile ljudsko stvaralaštvo. Nagrada Grammy, primjerice, propisuje da nagrade mogu osvojiti "samo ljudski stvaratelji". Iako je glazba koja sadrži elemente umjetne inteligencije prihvatljiva, djelo mora imati "značajan" ljudski doprinos, dok pjesme koje je u potpunosti generirala umjetna inteligencija ne mogu konkurirati. Slično tome, Britanska akademija za filmsku i televizijsku umjetnost (BAFTA) također je istaknula "ljudsku kreativnost" kao ključni kriterij za svoje nagrade, a za neke kategorije čak zahtijeva i detaljan opis opsega u kojem je AI korištena u prijavi.

Gledano iz povijesne perspektive, Akademijin trenutni stav prema umjetnoj inteligenciji samo je posljednje u nizu prilagodbi tehnološkim revolucijama koje su mijenjale filmsku industriju. Slično kao što je uvođenje zvuka kasnih 1920-ih dovelo do stvaranja kategorije za najbolji zvuk 1930. godine, ili kao što je uspon računalno generiranih slika (CGI) prepoznat kroz evoluciju nagrada za vizualne efekte, tako se i sada Akademija suočava s definiranjem i vrednovanjem filmskih postignuća u svjetlu novih tehnoloških poremećaja. Ovaj korak predstavlja važan trenutak u razgovoru o budućnosti filma, potvrđujući vrijednost ljudskog pripovijedanja u svijetu koji postaje sve više automatiziran.

Uz nova pravila o umjetnoj inteligenciji, Akademija je najavila i niz drugih promjena koje će oblikovati buduće dodjele Oscara. Ove godine po prvi put je dodijeljena nagrada za najbolji casting, a povijesna pobjednica postala je Cassandra Kulukundis za rad na filmu "One Battle After Another". Najavljeno je i da će se za ceremoniju 2028. godine uvesti nova kategorija za najbolji dizajn kaskaderskih scena, čime se konačno odaje priznanje kaskaderima. Zanimljiva promjena odnosi se i na glumačke kategorije. Prema novom pravilu, izvođač "može biti nominiran za više uloga u istoj kategoriji ako se te izvedbe plasiraju među pet najboljih po broju glasova". Da je ovo pravilo bilo na snazi, primjerice, 2008. godine, Kate Winslet mogla je biti dvaput nominirana u kategoriji najbolje glavne glumice za svoje uloge u filmovima "Žena kojoj sam čitao" i "Put oslobođenja". Uz to, uvedena su i dva načina prijave filma za kategoriju najboljeg međunarodnog filma: kao službeni odabir pojedine zemlje, kao i do sada, ili putem posebnog odbora ako je film već osvojio kvalificirajuću nagradu na nekom od priznatih međunarodnih filmskih festivala.

Promjene se ne zaustavljaju samo na pravilima i kategorijama: još u prosincu najavljen je prijelaz prijenosa dodjele Oscara s televizijske kuće ABC na platformu YouTube, a ta promjena stupit će na snagu 2029. godine. Iste godine, organizacija će se i fizički preseliti iz legendarnog Dolby Theatrea u Hollywoodu u sportsko-zabavni kompleks L.A. Live u centru Los Angelesa. Nakon ovogodišnje ceremonije, 99. po redu dodjela nagrada Oscar održat će se 14. ožujka 2027. godine.

