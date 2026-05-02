Molili za Zrinskog i Frankopana: Miro Gavran priprema i dokumentarni film

Molitvom, polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i misom zadušnicom u Zagrebačkoj katedrali u četvrtak navečer obilježena je 355. obljetnica pogubljenja hrvatskih velikaša Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan.

Pogubljenje koje se dogodilo 1671. godine u Bečko Novo Mjesto ostalo je duboko urezano u kolektivnom pamćenju hrvatskog naroda, ne samo kao tragedija nego i kao simbol časti, odanosti i hrabrosti, istaknuto je tijekom komemoracije.

Ispred glavnog oltara Zagrebačke katedrale vijence, svijeće i lampaše položili su predstavnici Zrinske garde iz Čakovca, Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja”, Udruge “Zagrebačkih brigada”, izaslanica Hrvatskog žrtvoslovnog društva te drugi sudionici obilježavanja.

Ovogodišnje obilježavanje organizirali su nositelji filmskog projekta „Urotnici“ – redatelj Bobby Grubić, scenarist Miro Gavran i izvršni producent Antun Krešimir Buterin, uz podršku Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja” i Zrinske garde.

„Vijest o pogubljenju Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana pronijela se cijelom Europom. Za Hrvate, taj je događaj označio početak jednog iznimno teškog razdoblja, a istodobno je njihova žrtva rasplamsala san o slobodi našeg naroda te nadahnula brojne umjetnike i domoljube“, izjavio je Miro Gavran.

Dodao je kako okupljeni šalju jasnu poruku da Zrinski i Frankopan nisu zaboravljeni te da njihova žrtva i danas zaslužuje duboko poštovanje. Podsjetio je i na poznati stih Frana Krste Frankopana: „Navik on živi ki zgine pošteno“, istaknuvši kako vjeruje da će se izgovarati dok god postoji hrvatski narod.

Komemoraciji su nazočili i glumci Goran Grgić i Jakov Gavran, koji će u filmu utjeloviti Zrinskog i Frankopana.

„Trenutačno pripremamo bogat dokumentarni film koji izlazi ove jeseni, a zatim krećemo u produkciju igranog filma i televizijske serije od pet epizoda. Riječ je o ambicioznom projektu koji će po prvi put na umjetnički relevantan način prikazati dosad neispričanu priču o jednom od najbolnijih, ali i najponosnijih razdoblja naše povijesti“, rekao je Gavran.