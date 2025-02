Pogledajte kako nam je bilo na proslavi 60. rođendana kratke priče

Šezdesetu obljetnicu Večernjakove kratke priče proslavili smo u srijedu u Hrvatskom državnom arhivu. Predstavili smo tim povodom i novo izdanje Večernjeg lista – knjigu “60 godina 60 priča: Pobjedničke kratke priče Večernjeg lista 1964. - 2024.”, antologiju koja okuplja sve one priče koje su u posljednjih šest desetljeća osvojile prve nagrade na našem natječaju. Tu priliku iskoristili smo i kako bismo obznanili tko su najnoviji dobitnici te nagrade, a koja nosi ime dugogodišnjeg člana žirija natječaja i čuvenog književnika Ranka Marinkovića – a to su Luiza Bouharaoua, Alojz Majetić i Mirna Šitum.

Na dugih šezdeset godina tradicije kratke priče osvrnuo se i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, kazavši iskreno, da nešto na ovim prostorima traje 60 godina i nije baš malo. "Mijenjaju se ideologije, države, ali kratka priča traje. To je tradicija. Bilo je i vremena kada tradicija nije bila baš popularna, ali unatoč tome, u 2024. proslavili smo 65. rođendan Večernjeg lista, 60. rođendan Kratke priče, 30. rođendan Večernjakove ruže, a ove godine proslavit ćemo 50. rođendan Turističke patrole. Sve je to Večernji list, sve su to generacije novinara, urednika, lektora i redaktora, bez kojih ne bi bilo Večernjeg lista. Kada sam preuzimao ovaj posao, shvatio sam ga kao odgovornost prema tradiciji i svima onima kojima je Večernji list više od novine. Kratka priča na neki način zrcali to što je Večernji list bio, što je danas, i što će biti" kazao je Klarić.

Okupljenima su večer uljepšale i glazbene točke sjajnog White Quarteta, koji su izveli, među ostalim, i instrumentalnu interpretaciju pjesme "Ne mogu ti reći", u čast rođenom Dalmatincu Ranku Marinkoviću, a ulomak jedne od priča iz novoobjavljene antologije, "Nedjeljno popodne" Petra Šegedina, pročitao je glumac Asim Ugljen.

Na svečanosti pridružila su nam se brojna imena s hrvatske kulturne scene, mnogi od njih i dobitnici nagrada Ranko Marinković iz proteklih godina, a među koje ubrajamo i spisateljicu Sanju Pilić, pisca i predsjednika Matice hrvatske Miru Gavrana, pisca Zorana Malkoča, glazbenicu Miju Dimšić, umjetnika Dimitrija Popovića, spisateljicu i nekadašnju urednicu Kulture Večernjaka Branku Primorac, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Velimira Neidhardta, nakladnike Seida i Sibilu Serdarević...