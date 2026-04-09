Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 58
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Odlična vijest

Zbog velikog interesa produžena izložba Vojina Bakića u Bjelovaru

U Bjelovaru otvorena izložba "Vojin Bakić: Princip nade" povodom 110. obljetnice rođenja autora
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
09.04.2026.
u 09:50

Izložba je u Gradskom muzeju Bjelovar otvorena potkraj siječanja, a riječ je o prvoj opsežnoj prezentaciji Bakićeva života i rada u rodnom Bjelovaru nakon 60 godina. Zbog brojnih posjetitelja njeno trajanje produženo je do 6. lipnja

Izložba "Vojin Bakić: Princip nade", koja je u Gradskom muzeju Bjelovar otvorena u povodu 110. obljetnice smrti kipara, produžena je do 6. lipnja zbog iznimno velikog interesa posjetitelja, izvijestili su u četvrtak iz muzeja.

Izložba je otvorena potkraj siječanja, a riječ je o prvoj opsežnoj prezentaciji Bakićeva života i rada u rodnom Bjelovaru nakon 60 godina.

Kroz tri etaže muzeja, izložba prikazuje ključne cikluse poput Svjetlonosnih i Razlistalih formi, uz poznate skulpture Bik i Torzo te rijetko izlaganu skulpturu Istovremenosti. Uvršteni su i radovi iz fundusa muzeja, među njima ostaci miniranog izvornog Spomenika strijeljanima iz 1947., posvećenog Bakićevu bratu Slobodanu, čija je replika vraćena 2010. u Spomen-park Borik.

Posebnu vrijednost izložbi daju i do sada nikada javno izloženi radovi većeg formata, među kojima se ističe monumentalni drveni torzo te skulpture iz animalne faze.

Kustosica izložbe je antropologinja i istraživačica Hana Ćurak, koja je koncept razvila u dijalogu s kolektivom Što, kako i za kogo/WHW. Autorice postava su arhitektice Ana Martina Bakić i Vjera Bakić, nasljednice umjetnikova opusa, a integralni dio izložbe čine i radovi suvremenih umjetnika Davida Maljkovića, Miloša Trakilovića i Sare Salamon.

Izložba polazi od pitanja što danas znači djelo Vojina Bakića u trenutku intenziviranog povijesnog revizionizma i sustavnog potiskivanja javnog sjećanja, ističu u bjelovarskom Gradskom muzeju.

Bakić je stvarao u uvjetima rata, političkih prevrata i dubokih društvenih promjena te razvio umjetnički jezik utemeljen na idejama solidarnosti, kolektivne odgovornosti i nade za pravednijim društvom.  Njegovu je praksu obilježila osobna tragedija, ubojstvo četvorice mlađe braće u sustavu logora Jadovno, no unatoč tome njegovo stvaralaštvo ostaje snažno usmjereno prema ideji da se takvo nasilje više nikada ne smije ponoviti, navodi se u priopćenju muzeja.

Vojin Bakić rođen je u Bjelovaru 1915., a umro je u Zagrebu 1992. godine. Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi Frane Kršinića, te se usavršavao kod Ivana Meštrovića.

Njegov opus obilježava razvoj od figuracije prema radikalnoj apstrakciji, s naglaskom na odnos volumena, prostora i svjetla, posebno u ciklusima Razlistanih i Svjetlonosnih formi. Autor je niza monumentalnih spomenika, a sudjelovao je na najvažnijim međunarodnim izložbama poput Venecijanskog bijenala, Documente i EXPO-a 58 u Bruxellesu.

Izložba se realizira u partnerstvu Grada Bjelovara i Gradskog muzeja Bjelovar, pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva kulture i medija te Ministarstva turizma i sporta. 

Ključne riječi
Gradski muzej Bjelovar Vjera Bakić produljenje izložba Bjelovar Vojin Bakić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!