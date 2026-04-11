Umjetnici koji su nas 1993. predstavljali na Venecijanskom bijenalu izlažu u Studentskom centru

U Studentskom centru u Zagrebu u srijedu, 15. travnja otvaraju se čak dvije izložbe. Otvorenje izložbe "Pa to mogu i ja" autora Milivoja Bijelića održat će se u Galeriji SC u 18 sati, dok će se otvorenje izložbe "Pajo 75" autora Ive Dekovića održati u Francuskom paviljonu u 19 sati, uz prateći hepening. Izložbe će biti otvorene do 25. travnja.

Svoju instalaciju naslovljenu "Pajo 75" Ivo Deković izradio je ekskluzivno za monumentalan prostor Francuskoga paviljona. Instalacija nudi impresivan doživljaj kako na čisto formalnoj, tako i simboličko-sadržajnoj razini. U prvome slučaju ona ostvaruje dojmljiv vizualni dijalog s okolnim interijerom, dok u drugome predstavlja suptilan i na tipično dekovićevski način iskazan oproštaj od dragoga prijatelja što ga je umjetnik upoznao upravo ispred Francuskoga paviljona, i s kojim je ostvario uspješnu suradnju te dogovorio neke buduće projekte. Ti projekti neće moći biti realizirani, ali instalacija "Pajo 75" sačinjena od isto toliko balona – za svaku godinu prijateljeva života po jedan - svojom eteričnošću, razigranošću i nebeskom ustremljenošću slave jedan umjetnošću prožet i ispunjen život.

Instalacija će uz aktivno sudjelovanje svih posjetitelja svoju konačnu konfiguraciju poprimiti tek tijekom otvorenja izložbe, a cjelokupan hepening bit će sniman dronom. Ivo Deković svojom intervencijom prostor Francuskog paviljona privremeno transformira u svojevrstan spiritualnom žovijalnošću prožet hram unutar kojega kreativnost i život kao da potiskuju ništavilo i smrt. Kustos izložbe je Gregor Sirotić Marušić, a autor popratnoga teksta Vanja Babić.

Instalacija "Pajo 75" Ive Dekovića Foto: Studentski centar/Kultura SC

Ivo Deković rođen je 1952. godine u Šibeniku. Studirao na Akademiji u Düsseldorfu kod N. J. Paika, a glavne su teme njegova umjetničkog rada jesu brodovi, more i podmorje, koje duhovito interpretira u skulpturi, video-objektima i instalacijama. Godine 1996. u Hrvatskoj pokrenuo projekt Sub Art. Uz M. Bijelića i Ž. Kipkea u izboru Igora Zidića prvi je predstavnik Hrvatske na Bijenalu u Veneciji 1993. i Bijenalu u Kairu 1994-95.

Izložba "Pa to mogu i ja" Milivoja Bijelića zapravo govori o jednoj vrlo provokativnoj ideji: što uopće znači “znati slikati” i može li to doista svatko? Milivoj Bijelić rođen je 1951. u Zagrebu. Od 1972. do 1977. studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, nakon čega je završio postdiplomski studij u Belgiji.

Izložba "Pa to mogu i ja" Milivoja Bijelića Foto: Studentski centar/Kultura SC

Godine 1993. predstavljao je Hrvatsku na 45. Bijenalu u Veneciji, a samo godinu dana kasnije predstavljao nas je i na 5. međunarodnom Bijenalulu u Kairu. Godine 1997. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Milivoj Bijelić sudjelovao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, a za svoj rad nagrađen je brojnim priznanjima i nagradama.