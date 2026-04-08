BITKA ZA REMEK-DJELO

Španjolska na rubu sukoba zbog Picassove Guernice: 'To bi bila teška politička pogreška'

Otvorena izložba Guernica u Parizu
Sabine Glaubitz/DPA
VL
Autor
Vecernji.hr
08.04.2026.
u 14:32

Zahtjev baskijske regionalne vlade da se Picassova "Guernica" privremeno preseli iz Madrida u Bilbao izazvao je žestok politički sukob koji je podijelio Španjolsku. Dok Baski traže "povijesnu reparaciju", stručnjaci i Madrid upozoravaju na nepopravljivu štetu za jedno od najvažnijih djela 20. stoljeća

Jedna slika, remek-djelo koje je postalo najsnažniji antiratni simbol modernog doba, gurnula je Španjolsku u žestoku političku bitku koja prijeti narušavanjem krhke ravnoteže moći u zemlji.

Službeni zahtjev baskijske vlade da se slavna "Guernica" Pabla Picassa privremeno premjesti iz madridskog muzeja Reina Sofía u Guggenheim u Bilbau, zapalio je fitilj sukoba između regionalne autonomije i nacionalnog jedinstva, povijesnog sjećanja i konzervatorske brige.

Baskijski predsjednik Imanol Pradales zatražio je da slika boravi u Baskiji od listopada 2026. do lipnja 2027. kako bi se obilježila 90. obljetnica brutalnog nacističkog bombardiranja grada po kojem slika nosi ime. Za Baske, to bi bio čin "simboličke reparacije i povijesnog sjećanja", prilika da se djelo, koje je postalo glas njihove patnje, konačno izloži na tlu čiju je tragediju ovjekovječilo.

Reakcija iz Madrida bila je brza, oštra i beskompromisna. Konzervativna predsjednica madridske regije, Isabel Díaz Ayuso, nazvala je baskijski zahtjev "provincijalnim" i "uskogrudnim". "Nema smisla da se sve vraća svome ishodištu. U tom bismo slučaju sva Picassova djela trebali poslati u Malagu", izjavila je, optuživši Baske da univerzalno kulturno dobro pokušavaju svesti na instrument regionalnog identiteta. Aitor Esteban, vođa Baskijske nacionalističke stranke, uzvratio je istom mjerom, optuživši Ayuso da je upravo ona provincijalka čija se ideja nacionalnog identiteta "svodi na pijenje piva na terasi kafića". Pradales je dodatno zaoštrio ton, uputivši izravan izazov španjolskom premijeru: "Jesu li izvukli Franca iz grobnice, a nisu u stanju premjestiti jednu sliku iz Madrida u Baskiju? Lopta je na njihovom terenu."

Dok političari razmjenjuju uvrede, struka stoji čvrsto pri svom stavu. Muzej Reina Sofía, dom "Guernice" od 1992. godine, objavio je tehničko izvješće u kojem se oštro protivi bilo kakvom premještanju slike. Konzervatori upozoravaju da je platno dimenzija 3,49 x 7,77 metara u iznimno osjetljivom stanju. Tijekom svoje burne povijesti i desetljeća izgnanstva, slika je bila smotana i odmotana više od trideset puta, što je uzrokovalo strukturna oštećenja i pukotine. Stručnjaci tvrde da bi i najmanje vibracije tijekom transporta mogle prouzročiti nepopravljivu štetu, uključujući nove pukotine, odvajanje slojeva boje i kidanje platna. Ovo nije prvi put da se muzej poziva na krhkost djela; još 2000. godine odbijen je zahtjev za posudbu njujorške MoMA-e uz objašnjenje da "velika ikona našeg muzeja mora, bez iznimke, ostati izvan politike posuđivanja".

Cijela se situacija pretvorila u prvoklasni politički problem za premijera Pedra Sáncheza, čija manjinska vlada ovisi o parlamentarnoj potpori upravo baskijskih nacionalističkih stranaka. Uhvaćen između svojih saveznika i bijesne opozicije, Sánchez se za sada skriva iza stručnih izvješća, prebacujući odluku na Ministarstvo kulture. No baskijski lideri ne odustaju, upozoravajući da bi odbijanje zahtjeva bila "teška politička pogreška". Baski tvrde da je argument o krhkosti slike samo izgovor iza kojeg se krije politička nespremnost Madrida da se odrekne statusa neupitne kulturne prijestolnice i prizna baskijsku bol.

Da bi se razumjela dubina ove polemike, ključno je poznavati povijest slike. "Guernica" je nastala kao Picassova izravna reakcija na stravičan zračni napad koji su 26. travnja 1937. godine izvele njemačka Legija Kondor i talijanske zračne snage, saveznici generala Francisca Franca. Bombardiranje baskijskog grada Guernice bio je jedan od prvih napada u modernoj povijesti usmjeren isključivo na civile. Zgrožen vijestima o masakru, Picasso je svoju narudžbu za španjolski paviljon na Svjetskoj izložbi u Parizu pretvorio u monumentalni crno-bijeli krik protiv barbarstva rata. Monokromatskom paletom, koja podsjeća na novinsku fotografiju, dočarao je užas, patnju i kaos, stvorivši univerzalni simbol ljudske patnje.

Nakon izložbe u Parizu, slika je proputovala svijet, da bi na kraju, zbog izbijanja Drugog svjetskog rata i Francove diktature, završila na čuvanju u Muzeju moderne umjetnosti (MoMA) u New Yorku. Picasso je postavio jasan uvjet: "Guernica" se neće vratiti u Španjolsku sve dok se u njoj ponovno ne uspostavi demokracija. Taj se trenutak čekao desetljećima. Slika je konačno stigla u Španjolsku 1981. godine, šest godina nakon Francove smrti, a njezin povratak smatran je simboličnim činom završetka tranzicije u demokraciju. Od 1992. godine ona je središnji i najvažniji eksponat muzeja Reina Sofía, djelo oko kojeg je, kako kažu kustosi, izgrađen cijeli muzej. 

Ključne riječi
Reina Sofía slika Madrid Picasso Guernica

