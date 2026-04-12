Objavljeni finalisti ovogodišnjeg Rovinj Photodaysa. Među njima i Šibenčanka Paola Sablić

Nakon provedenog procesa žiriranja od prijavljenih 3000 fotografija autora iz 30 zemalja, odabrani su pobjednici i finalisti ovogodišnjeg Rovinj Photodays natječaja, a njihovi će radovi biti predstavljeni na zajedničkoj izložbi festivala koji će se održati 15. i 16. svibnja.

U kategoriji tijelo/akt finalisti su Cinzia Canneri, Paola Sablić i Sergey Melnitchenko, a u arhitekturi Gianluca Santoni, Katerina Kouzmitcheva i Fadil Šarki.

Finalisti u dokumentarnoj fotografiji su Matteo Trevisan, Robin Tutenges i Akoš Kovač, a u kategoriji pejzaža Filippo Ferraro, Stefan Stefanovski i Ema Lančaričová. Mónica Almereyda, Bojan Batar i Emanuele Artenio finalisti su portretne kategorije.

Ove godine su se među finalistima pozicionirali autori iz Francuske, Hrvatske, Italije, Meksika, Poljske, Slovačke, Srbije i Ukrajine, a Grand Prix festivala bit će proglašen tijekom svečane završne večeri 16. svibnja.

Nagrade uključuju i prezentaciju svih radova finalista s pripadajućim izjavama autora na službenoj web stranici te prezentaciju odabranih radova finalista na zajedničkoj izložbi, a svi će nominirani radovi s izložbe u printanoj i digitalnoj formi ostati u stalnom fundusu muzeja te će svim finalistima pripasti službeni katalog završne izložbe u printanoj ili digitalnoj formi.

Po riječima Sabine Salamon, predsjednice žirija, pored već udomaćenih imena, zabilježen je znatan broj novih prijavitelja, a po broju prednjače autorice i autori iz susjedne Italije. Dodala je da je žiri ove godine odlučio izostaviti kategoriju moda, jer je na nju pristigao znatno manji broj prijava koje su kvalitetom značajno odstupale od ostalih kategorija.

Uz Salomon, koja je viša kustosica Zbirke fotografije MMSU Rijeka, u žiriju su bili dr. filmologije, umjetnica, profesorica Dubravka Lazić, osnivač ROTLICHT festivala i glavni kustos galerije Photo Cluster Dino Rekanović, fotografi i direktori SIFEST-a Stefania Rössl i Massimo Sordi, Vizualni umjetnik Hrvoje Slovenc te fotograf, učitelj, kustos i CEO platforme Paradajs Photo Jano Viazo.