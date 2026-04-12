Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 50
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
19. izdanje međunarodnog natječaja

Objavljeni finalisti ovogodišnjeg Rovinj Photodaysa. Među njima i Šibenčanka Paola Sablić

Rovinj se sprema za 11. izdanje međunarodnog festivala fotografije Rovinj Photodays
Dusko Marusic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
12.04.2026.
u 11:42

Ove godine su se među finalistima pozicionirali autori iz Francuske, Hrvatske, Italije, Meksika, Poljske, Slovačke, Srbije i Ukrajine, a Grand Prix festivala bit će proglašen tijekom svečane završne večeri 16. svibnja

Nakon provedenog procesa žiriranja od prijavljenih 3000 fotografija autora iz 30 zemalja, odabrani su pobjednici i finalisti ovogodišnjeg Rovinj Photodays natječaja, a njihovi će radovi biti predstavljeni na zajedničkoj izložbi festivala koji će se održati 15. i 16. svibnja.

U kategoriji tijelo/akt finalisti su Cinzia Canneri, Paola Sablić i Sergey Melnitchenko, a u arhitekturi Gianluca Santoni, Katerina Kouzmitcheva i Fadil Šarki.

Finalisti u dokumentarnoj fotografiji su Matteo Trevisan, Robin Tutenges i Akoš Kovač, a u kategoriji pejzaža Filippo Ferraro, Stefan Stefanovski i Ema Lančaričová. Mónica Almereyda, Bojan Batar i Emanuele Artenio finalisti su portretne kategorije.

Ove godine su se među finalistima pozicionirali autori iz Francuske, Hrvatske, Italije, Meksika, Poljske, Slovačke, Srbije i Ukrajine, a Grand Prix festivala bit će proglašen tijekom svečane završne večeri 16. svibnja.

Nagrade uključuju i prezentaciju svih radova finalista s pripadajućim izjavama autora na službenoj web stranici te prezentaciju odabranih radova finalista na zajedničkoj izložbi, a svi će nominirani radovi s izložbe u printanoj i digitalnoj formi ostati u stalnom fundusu muzeja te će svim finalistima pripasti službeni katalog završne izložbe u printanoj ili digitalnoj formi.

Po riječima Sabine Salamon, predsjednice žirija, pored već udomaćenih imena, zabilježen je znatan broj novih prijavitelja, a po broju prednjače autorice i autori iz susjedne Italije. Dodala je da je žiri ove godine odlučio izostaviti kategoriju moda, jer je na nju pristigao znatno manji broj prijava koje su kvalitetom značajno odstupale od ostalih kategorija.

Uz Salomon, koja je viša kustosica Zbirke fotografije MMSU Rijeka, u žiriju su bili dr. filmologije, umjetnica, profesorica Dubravka Lazić, osnivač ROTLICHT festivala i glavni kustos galerije Photo Cluster Dino Rekanović, fotografi i direktori SIFEST-a Stefania Rössl i Massimo Sordi, Vizualni umjetnik Hrvoje Slovenc te fotograf, učitelj, kustos i CEO platforme Paradajs Photo Jano Viazo.

Ključne riječi
kultura finalisti natječaj izložba vizualna umjetnost Rovinj Photodays fotografija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Stiže nam performans seksi nimfe

Ona je slavenska nimfa, AI-avatar i seksualna radnica, a u Zagrebu se bavi problematikom vode

Riječ je o alter egu vizualne umjetnice Justyne Górowske koja će u u Pogonu Jedinstvo izvesti performans "Hydrosex Call”. U njemu fizička umjetnica, koja dolazi iz Poljske, i njezin virtualni pandan smješten u podvodnom VR okruženju, vode razigrani dijalog o ekološkim problemima vezanim uz vodu, istovremeno komunicirajući s publikom i pozivajući je na sudjelovanje u nastajućem hidroseksualnom pokretu

Expo 2027
Premium sadržaj
2
Jedini smo novinari iz Hrvatske koji su posjetili megalomansko gradilište

EXPO 2027 Beograd: Infrastrukturno-kulturni projekt stoljeća ili Potemkinova sela Vučićeva režima?

Šećući surčinskom pustopoljinom, okruženi impresivnim armiranobetonskim kosturima budućeg EXPO-a, dok nam je vjetar bacao prašinu u oči, pokušavali smo si dočarati kako će sve to izgledati za manje od godinu dana, a Siniša Mali svojski se trudio naglasiti i apolitičnost cijelog ovog projekta

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!