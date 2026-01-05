Pedesetak hrvatskih karikaturista izlaže radove koji kritički oslikavaju društvene negativnosti i političke postupke

Hrvatsko društvo karikaturista (HDK) u ponedjeljak, 12. prosinca, u zagrebačkoj Galeriji Vladimir Filakovac otvara tradicionalnu godišnju izložbu karikatura svojih članova, koja se ove godine fokusira na društvo i politiku.

Iz DHK-a kažu kako se ovogodišnja izložba ističe po raznolikosti radova, među kojima su se našle portretne karikature te društveno angažirani radovi nastali tijekom 2025. godine, a zbog poticanja društvenih promjena i razvoja satiričnog pogleda na aktualne teme, poseban naglasak stavljen je na karikature koje kritički oslikavaju društvene negativnosti i političke postupke.

Na tradicionalnog godišnjoj izložbi HDK imat ćemo prilike vidjeti radove pedesetak odabranih hrvatskih karikaturista - od autora koji su već etablirani u dnevnim tiskovinama do onih manje poznatih široj javnosti, koji svoje radove objavljuju u lokalnim medijima, pak, ili redovno osvajaju nagrade i priznanja na međunarodnim festivalima karikature.

Samo neki od tih karikaturista jesu Ana Gezi, Frano Cebalo, Igor Jurilj, Kristian Mandić, Josip Majić, Ratko Maričić, Joško Marušić, Mojmir Mihatov, Ljubica Heidler, Zdenko Puhin, Srećko Puntarić, Oleg Perčinić, Željko Pilipović, Petar Pismestrović, Miloš Panić, Ivan Sabolić, Bojan Senjanović, Davor Trgovčević, Nik Titanik, Božidar Vukelić, Darko Zloušić, Zrinka Ostović, Živko Nimac...



Tradicionalna izložba karikatura članova HDK održava se od 1985. godine, od samog osnutka Društva, a ovogodišnje izdanje izložbe bit će otvoreno do 10. veljače.