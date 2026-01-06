Naše društvo umjetnika smatra parazitom na državnom proračunu i da ga zbog toga ima pravo cenzurirati. U takvom ozračju teško je stvarati

Ljiljana Mihaljević, hrvatska akademska slikarica i multimedijalna umjetnica s diplomom Akademije lijepih umjetnosti u Firenci u svojoj je bogatoj karijeri izlagala u mnogim svjetskim galerijama, od Istanbula, Berlina, Pariza, Rima pa sve do New Yorka, a nije zanemariv niti broj nagrada koji je osvojila. Njezin najpoznatiji rad ušao je i u likovne udžbenike 6. razreda osnovnih škola. U razgovoru govori o (ne)moći današnje umjetnosti, o krivoj percepciji koja se u javnosti stvorila prema statusu samostalnih umjetnika, o tome kako publika na njezine izložbe donosi ljestve, kako je zbog onoga čime se bavi kroz godine postala nježnije i tolerantnije ljudsko biće...