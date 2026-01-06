Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Ljiljana Mihaljević

Naše društvo umjetnika smatra parazitom na državnom proračunu i da ga zbog toga ima pravo cenzurirati. U takvom ozračju teško je stvarati

Ljiljana Mihaljević
Sandra Simunovic/PIXSELL
Autor
Elvis Sprečić
06.01.2026.
u 12:43

U svojoj bogatoj karijeri Ljiljana Mihaljević izlagala je u mnogim svjetskim galerijama, a nije zanemariv ni broj nagrada koje je osvojila. Njezin najpoznatiji rad ušao je i u likovne udžbenike 6. razreda osnovnih škola, a trenutačno priprema nove radove za izložbu u Galeriji Galženica u Velikoj Gorici gdje će izlagati s dvije kolegice umjetnice, Anitom Kontrec i Natalijom Borčić

Ljiljana Mihaljević, hrvatska akademska slikarica i multimedijalna umjetnica s diplomom Akademije lijepih umjetnosti u Firenci u svojoj je bogatoj karijeri izlagala u mnogim svjetskim galerijama, od Istanbula, Berlina, Pariza, Rima pa sve do New Yorka, a nije zanemariv niti broj nagrada koji je osvojila. Njezin najpoznatiji rad ušao je i u likovne udžbenike 6. razreda osnovnih škola. U razgovoru govori o (ne)moći današnje umjetnosti, o krivoj percepciji koja se u javnosti stvorila prema statusu samostalnih umjetnika, o tome kako publika na njezine izložbe donosi ljestve, kako je zbog onoga čime se bavi kroz godine postala nježnije i tolerantnije ljudsko biće...

Ključne riječi
kultura Galerija Klovićevi dvori izložba vizualna umjetnost multimedijalna umjetnica slikarstvo umjetnica Ljiljana Mihaljević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!