Picassovo remek-djelo vrijedno milijun eura može biti vaše: trebate uplatiti samo 100 eura

Posjedovanje djela Pabla Picassa, jednog od najutjecajnijih umjetnika 20. stoljeća čije slike na aukcijama redovito dosežu cijene veće od 100 milijuna dolara, oduvijek je bila privilegija rezervirana isključivo za multimilijunaše. No, zahvaljujući jedinstvenoj međunarodnoj humanitarnoj inicijativi, za samo 100 eura, bilo tko na svijetu ima priliku postati vlasnikom originalnog Picassovog portreta "Tête de femme" (Glava žene) iz 1941. godine, čija je vrijednost procijenjena na više od milijun eura. Naime, francuska zaklada za istraživanje Alzheimera pokrenula je treće izdanje globalne lutrije pod nazivom "Jedan Picasso za 100 eura", a sav prihod od prodanih listića bit će usmjeren na financiranje ključnih znanstvenih istraživanja ove razorne bolesti.

Ideja o globalnoj lutriji potekla je od Péri Cochin, francuske televizijske producentice i poduzetnice, koja je u suradnji s Picassovim unukom, Olivierom Picassom, uspjela pretvoriti svoju viziju u stvarnost.

"Moj djed bio je vrlo velikodušan, ali i diskretan. Pomagao je obitelji, prijateljima i ljudima u nevolji tijekom Španjolskog građanskog rata i Drugog svjetskog rata. Ovaj je projekt stoga apsolutno logičan i legitiman dio njegove ostavštine", izjavio je Olivier za The Guardian. Dodao je kako je obitelj odmah osjetila povezanost s projektom, ne samo zbog humanitarnog cilja, već i zbog sve veće rasprostranjenosti Alzheimerove bolesti s produljenjem životnog vijeka.

Slika "Tête de femme", gvaš na papiru, nastala je u iznimno turbulentnom razdoblju Picassova života. Naslikana je 1941. godine u Parizu pod nacističkom okupacijom, u istom ateljeu na lijevoj obali Seine gdje je četiri godine ranije stvorio svoje monumentalno djelo "Guernica". Mračna paleta boja, kojom dominiraju smeđa, crna i siva, odražava ne samo turobnu atmosferu rata, već i umjetnikov unutarnji nemir. U to je vrijeme prolazio kroz kompliciran proces razvoda od prve supruge Olge Khokhlove, koji nikada nije finaliziran, dok je istovremeno bio u vezama s Marie-Thérèse Walter i Dorom Maar. "To je bio izuzetno kompliciran period za mog djeda", rekao je Olivier, dodajući da je umjetnik zadržao sliku kao uspomenu na to teško vrijeme.

Organizatori se nadaju prodati 120.000 ulaznica i tako prikupiti gotovo 12 milijuna eura. Nakon što se galeriji Opera, iz čije kolekcije slika dolazi, isplati nešto manje od milijun eura, preostalih 11 milijuna eura bit će uloženo u borbu protiv Alzheimerove bolesti. Izvlačenje dobitnika održat će se 14. travnja 2026. godine u prestižnoj aukcijskoj kući Christie's u Parizu, uz prijenos uživo putem interneta. U slučaju da se ne proda dovoljno listića da se pokrije trošak slike, organizatori jamče da će svim sudionicima novac biti vraćen, čime se osigurava potpuna transparentnost i sigurnost ulaganja.

Ovo nije prvi put da Péri Cochin organizira ovakav događaj, a prethodna dva izdanja već su promijenila živote sretnih dobitnika i prikupila više od deset milijuna eura za različite humanitarne svrhe. Prva lutrija, održana 2013. godine, ponudila je Picassov crtež "L’Homme au Gibus" iz 1914. godine. Dobitnik je bio 25-godišnji Jeffrey Gonano iz Pennsylvanije, koji je postao vlasnik djela vrijednog 860.000 eura. Prikupljena sredstva u iznosu od pet milijuna eura iskorištena su za očuvanje drevnog feničkog grada Tira u Libanonu, koji je pod zaštitom UNESCO-a.

Sedam godina kasnije, 2020. godine, na lutriji je ponuđeno ulje na platnu "Nature Morte" iz 1921. godine, vrijedno milijun eura. Sreća se osmjehnula Claudiji Borgogno, računovotkinji iz talijanskog grada Ventimiglia, koja je listić dobila kao božićni poklon od sina. Prihod od preko pet milijuna eura doniran je organizaciji CARE za projekte osiguravanja čiste vode i sanitarnih uvjeta u Kamerunu i Madagaskaru.