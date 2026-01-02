Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
"priče unatrag"

Ivona Šimunović, koja će od 19. siječnja obnašati dužnost v.d.-a ravnateljice DLJI, izlaže u Galeriji Josip Račić

Dubrovnik: Umjetnica Ivona Šimunović predstavila je izložbu Margariti
Grgo Jelavic/PIXSELL
Autori: Hina, Tea Radović
02.01.2026.
u 15:15

Slikarica Ivona Šimunović izlaže radove koji pripadaju dvama izdvojenim ciklusima - jednog čine horizonti koje gleda svakodnevno, dok drugi tematizira minula razdoblja iz osobnog života koje reprezentira ulje na platnu pod naslovom "Životopis", istaknula je kustosica Sabina Salamon

Nacionalni muzej moderne umjetnosti će 9. siječnja u Galeriji Josip Račić otvoriti izložbu "Priče unatrag" dubrovačke umjetnice Ivone Šimunović, u produkciji platforme NOMAD - Hrvatskog ureda za suvremenu umjetnost. Izložba u kustoskoj koncepciji Sabine Salamon, koja ostaje otvorena do 1. veljače, prikazat će deset recentnih slikaričinih ulja na platnu, nastalih u razdoblju od 2023. do danas, istaknuli su organizatori u priopćenju. 

Salamon je naglasila kako je ovdje riječ o radovima koji pripadaju dvama izdvojenim ciklusima - jednog čine horizonti koje gleda svakodnevno, dok drugi tematizira minula razdoblja iz osobnog života koje reprezentira ulje na platnu pod naslovom "Životopis". Skiciozno izvedene, čini se čak slučajno ispisane crtarije (a zapravo geste) na tom djelu, manifestiraju nepouzdanost sjećanja i nadolazak osjećaja koje Ivona ispisuje upravo onako kako pristižu u svijest – na mahove i u neredu, kaže Sabina Salamon. 

"Postoje slike na kojima oko neprestano putuje i one na kojima se odmara. Među potonje bismo mogli svrstati vizure neprekinutog pogleda u horizont, dok fragmentarni isječci diktata svijesti pripadaju onima koje pogled uznemiruju i proganjaju iz jednog detalja u drugi. Ivona radi u intervalima, inzistira na vidljivoj manualnosti (premazi, slojevi, nemušto iscrtani krugovi u improviziranom slijedu). Dopušta prisjećanju da traje kao vrijeme bez prisile. Radovi ne nastaju brzo", dodala je kustosica. 

Ivona Šimunović, koja će od 19. siječnja obnašati dužnost v.d.-a ravnateljice Dubrovačkih ljetnih igara, rođena je u Dubrovniku 1979, a diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2002.. Od 2026. članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika te izlaže na samostalnim i grupnim izložbama. Osim slikarskim, bavi se i pedagoškim radom, pa od 2020. radi kao kustos pedagog u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik i sudjeluje u osmišljavanju, organizaciji i realizaciji edukativnog programa Galerije. Naposljetku, od 2022. članica je Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika u kojem živi i radi.

Ključne riječi
Galerija Josip Račić kultura izložba Nacionalni muzej moderne umjetnosti slikarica Ivona Šimunović vizualna umjetnost

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Medicina i slikarstvo idu zajedno

Prvi put u javnosti djela splitskog kirurga koji je slikao u sjeni slavnog oca Emanuela Vidovića

Izložba "Slikarske minijature Slavana Vidovića“ u Galeriji umjetnina Split otvara se 27. prosinca. Radovi su izrađeni u olovci, tušu, akvarelu, kolažu…, odnosno najčešće u kombiniranoj tehnici. Na većini su prikazani motivi iz Praga, gdje je autor studirao medicinu od 1919. do 1926. godine i dio su ostavštine njegove kćeri, dr. sc. Zjeni Čulić, i do sada nisu izlagani

Izložba u Galeriji Spirit of Art
Galerija Spirit of art

Dvanaest različitih umjetnika, medija i tehnika: Ne propustite sjajnu božićnu izložbu u samom centru Zagreba!

"Kada u galerijskom prostoru u centru grada dobijete priliku vidjeti istovremeno 12 posve različitih umjetnika koji se izražavaju u posve drugačijim medijima i najraznolikijim tehnikama onda znate da tu izložbu definitivno trebate obići", kaže kustosica Anita Ruso Brečić. Izložba se može razgledati do 15. siječnja 2026. godine, svaki dan od 11 do 19 sati, a ulaz je slobodan

Ivana Bago
za tekst o Goranu Trbuljaku

Ivana Bago dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara

U posljednjih petnaestak godina Ivana Bago kontinuirano piše i objavljuje tekstove o pojavama, pojedincima i kustoskim praksama umjetnosti 1960-ih i 1970-ih godina. Njezini tekstovi, koji prema najvišim stručnim kriterijima interpretiraju i afirmiraju ključne fenomene hrvatske suvremene umjetnosti, predstavljaju izniman doprinos domaćoj kritičkoj i historiografskoj produkciji

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!