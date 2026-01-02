Ivona Šimunović, koja će od 19. siječnja obnašati dužnost v.d.-a ravnateljice DLJI, izlaže u Galeriji Josip Račić

Nacionalni muzej moderne umjetnosti će 9. siječnja u Galeriji Josip Račić otvoriti izložbu "Priče unatrag" dubrovačke umjetnice Ivone Šimunović, u produkciji platforme NOMAD - Hrvatskog ureda za suvremenu umjetnost. Izložba u kustoskoj koncepciji Sabine Salamon, koja ostaje otvorena do 1. veljače, prikazat će deset recentnih slikaričinih ulja na platnu, nastalih u razdoblju od 2023. do danas, istaknuli su organizatori u priopćenju.

Salamon je naglasila kako je ovdje riječ o radovima koji pripadaju dvama izdvojenim ciklusima - jednog čine horizonti koje gleda svakodnevno, dok drugi tematizira minula razdoblja iz osobnog života koje reprezentira ulje na platnu pod naslovom "Životopis". Skiciozno izvedene, čini se čak slučajno ispisane crtarije (a zapravo geste) na tom djelu, manifestiraju nepouzdanost sjećanja i nadolazak osjećaja koje Ivona ispisuje upravo onako kako pristižu u svijest – na mahove i u neredu, kaže Sabina Salamon.

"Postoje slike na kojima oko neprestano putuje i one na kojima se odmara. Među potonje bismo mogli svrstati vizure neprekinutog pogleda u horizont, dok fragmentarni isječci diktata svijesti pripadaju onima koje pogled uznemiruju i proganjaju iz jednog detalja u drugi. Ivona radi u intervalima, inzistira na vidljivoj manualnosti (premazi, slojevi, nemušto iscrtani krugovi u improviziranom slijedu). Dopušta prisjećanju da traje kao vrijeme bez prisile. Radovi ne nastaju brzo", dodala je kustosica.

Ivona Šimunović, koja će od 19. siječnja obnašati dužnost v.d.-a ravnateljice Dubrovačkih ljetnih igara, rođena je u Dubrovniku 1979, a diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2002.. Od 2026. članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika te izlaže na samostalnim i grupnim izložbama. Osim slikarskim, bavi se i pedagoškim radom, pa od 2020. radi kao kustos pedagog u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik i sudjeluje u osmišljavanju, organizaciji i realizaciji edukativnog programa Galerije. Naposljetku, od 2022. članica je Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika u kojem živi i radi.