Patetičan filmski bućkuriš bez prave akcije dostojan Bollywooda

Cinemania

Foto: Screenshot

Redatelj hvaljenog ruskog filma “Beanpole” Kantemir Balagov režirat će toliko iščekivanu HBO-ovu adaptaciji popularne videoigre “The Last of Us ”, no ostali detalji – tko će igrati glavne uloge i kada će zapravo serija stići na mrežu – nisu poznati. Prema svemu sudeći, radnja serije pratit će originalnu videoigru: 20 godina nakon što je moderna civilizacija uništena, okorjeli Joel angažiran je da prokrijumčari Ellie, 14-godišnju djevojčicu, iz ugnjetavačke karantenske zone. Ono što počinje kao mali i lagan posao ubrzo postaje brutalno, ali i srceparajuće putovanje, jer njih dvoje moraju prijeći cijelu Ameriku, a ujedno ovise jedno o drugome. Inače, nastavak igre “The Last of Us Part II” također je postao hit nakon što je prodan u više od 4 milijuna primjeraka tijekom prvog vikenda, a dobio je i sjajne recenzije kritičara, tako da zanimanje za seriju raste.

Foto: Screenshot

Hollywoodski filmski magazin Variety objavio je predikcije za nominacije za ovogodišnji Zlatni globus, čija će se dodjela održati 28. veljače, a ne u siječnju kao što je bilo prvotno planirano. Tako kritičari Varietyja među pet najizglednijih drama koje bi se mogle naći u nominaciji ističu sljedeće filmove: ”Čikaška sedmorka”, “Nomadland”, “Mank”, “One Night in Miami” i “The father”. U drugom redu su filmovi koji također imaju prilike biti nominirani: ”Ma Rainey: Majka bluesa”, “Judas and the Black Messiah”, “Da 5 Bloods”, “Promising Young Woman” i “News of the World”. Među stranim filmovima najbolje kotiraju “Minari”, “Život je pred tobom”, “Another Round”, “I Carry You With Me” i “La Llorona”.