Ovogodišnji program obogaćen je izvrsnim ženskim likovima, temama i izvedbama

Zgode i nezgode paradoksa

Che Guevara, borac protiv imperijalizma i profita, završio je na majicama na kojima industrija mlati pare

Brojni primjeri paradoksa, od odnosa prema Isusu Kristu, Cheu Guevari ili u industriji glazbe, podsjećaju me na vrlo duhovitu konstataciju koju sam negdje jednom pročitao: "Komunist – do prvog privatnog kapitala, feministica – do prvog pravog frajera, ateist – do prvih turbulencija u avionu"