Nova sezona Bridgertona je priča o Pepeljugi: Benedict se zaljubljuje u tajanstvenu sluškinju

Serija "Bridgerton" oduvijek je pričala bajkovite ljubavne priče, no ona iz četvrte sezone mogla bi se gledateljima učiniti posebno poznatom. Prije tri dana na Netflix su stigle prve četiri epizode četvrtog poglavlja ove obožavane serije. Ovoga puta, u središte pozornosti dolazi slobodoumni i umjetnički nastrojen Benedict Bridgerton (Luke Thompson), drugi najstariji brat u obitelji. Njegova romansa temelji se na trećem romanu Julije Quinn iz serijala o Bridgertonovima, "Ponuda jednog džentlmena", a donosi priču koja neodoljivo podsjeća na vječni klasik.

Nakon godina ismijavanja ideje o braku i skrašavanju, Benedict na prvom balu sezone, maskenbalu, upoznaje zagonetnu "Damu u srebru". Taj susret ga potiče na očajničku potragu za identitetom misteriozne žene koja je uspjela zarobiti njegovu pažnju i natjerati ga da preispita svoje životne stavove. Međutim, postoji jedan veliki problem, žena iza maske, Sophie Baek (Yerin Ha), zapravo je sluškinja iz radničke klase koja nikada ne bi bila prihvaćena u Benedictovom svijetu visokog društva, što postavlja temelje za dramatičan sukob.

Dok četvrta sezona istražuje njihovu neočekivanu romansu, istovremeno se usredotočuje na duboke razlike između radničke i više klase, postavljajući pitanje može li veza između "gospodara i sluškinje" ikada biti više od puke fantazije. Priča ima brojne paralele s narodnom bajkom o Pepeljugi, koja je doživjela nebrojene adaptacije od klasičnog filma iz 1950. godine. "Sjećate se tih priča iz djetinjstva, magije i romantike koju nose sa sobom. Zaista je uzbudljivo vidjeti kako je to utkano u svijet Bridgertona koji poznajemo. To je tako sjajna priča, ali se nadam da je i vrlo prepoznatljiva", izjavio je glumac Luke Thompson za Netflixov Tudum u siječnju 2026. godine.

Showrunnerica Jess Brownell također je progovorila o ovom motivu tijekom razgovora s australskim medijem Mamamia u siječnju 2026. godine, osvrćući se na vječnu dilemu s kojom se suočavaju muški likovi u pričama o Pepeljugi, a to je kako ne mogu prepoznati ženu unatoč tome što joj samo komadić tkanine prekriva polovicu lica. "Pa, nadamo se da će gledatelji prihvatiti malu dozu voljnog prihvaćanja nevjerice. Znate, ipak smo u svijetu fantazije. Ali mislim da to, nadam se, pruža komentar na moć klasnih razlika u tom dobu", rekla je Brownell. Istaknula je kako velik dio razloga zašto Benedict ne prepoznaje Sophie pri ponovnom susretu leži u činjenici da "jednostavno nikada ne bi mogao zamisliti da bi maskirana dama, koju traži posljednjih nekoliko mjeseci, mogla biti sluškinja".

Ulogu glavne junakinje preuzela je Yerin Ha, kojoj je, na njezinu sreću, Pepeljuga bila omiljena princeza u djetinjstvu. Na početku sezone, Sophie, koja je rođena iz izvanbračne veze između njezina oca, lorda Penwooda, i njegove sluškinje i ljubavnice, živi i radi za ledi Aramintu (Katie Leung), udovicu svoga oca. Ledi Araminta u mnogočemu podsjeća na "zlu maćehu" te ima dvije kćeri, Rosamund (Michelle Mao) i Posy Li (Isabella Wei), koje se u jednom trenutku obje bore za Benedictovu naklonost, stvarajući tako klasični trokut poznat iz bajke.

Na dubljoj razini, četvrta sezona Bridgertona istražuje ideju bogatog muškarca iz aristokratske, više klase koji se zaljubljuje u ženu iz radničke klase, baš kao u priči o Pepeljugi. "Ova sezona je mnogo... je li 'mračnija' prava riječ za Bridgerton? Postoji nešto u klasnoj borbi i klasnoj podjeli, te otvaranju Bridgertonovog svemira prema svijetu 'ispod stuba', što ju je učinilo prizemljenijom. U igri su stvarni društveni ulozi", izjavila je Ha za W Magazine u siječnju 2026. godine, dajući naslutiti ozbiljniji ton nadolazećih epizoda.

Tijekom svog razgovora za InStyle, Ha je rekla da se sezona uglavnom oslanja na Pepeljugu u dva ključna trenutka, na maskenbalu i tijekom Benedictove potrage za Sophie. No, nakon toga, "priča skreće u potpuno drugačijem smjeru". Za razliku od klasične priče, ovdje nema dobre vile koja će magično spasiti dan niti čarobne kočije. Sophie je marljiva i predana radnica koja se izravno suočava s posljedicama svojih postupaka. "Sophie se temelji na motivu Pepeljuge, ali ona nije dama u nevolji. Ona je netko tko vuče poteze kao u šahu, tko uvijek razmišlja dva ili tri koraka unaprijed, tako da će apsolutno izbaciti Benedicta iz takta, a Yerin donosi nevjerojatnu borbenost, humor i ranjivost u tu ulogu", potvrdila je Brownell za Collider u veljači 2025. godine.

S obzirom na to da drugi dio četvrte sezone neće biti premijerno prikazan do kraja veljače 2026. godine, gledatelji će morati pričekati da vide hoće li Sophie dobiti svoj sretan kraj sa svojim princem, baš kao i Pepeljuga. Još u travnju 2022. godine, puno prije nego što je Benedict postao glavni lik sezone, autorica Julia Quinn govorila je o tome što fanovi mogu očekivati kada on dobije svojih pet minuta. Kako je objasnila u intervjuu za [Business Insider](https://people.com/is-bridgerton-season-4-based-on-cinderella-11894566), napisala je njegov roman kao "pravu priču o Pepeljugi", ali s dozom realizma. "Dobivala bih puno komentara o povijesnoj točnosti, poput 'Tvoji likovi su previše moderni!'", rekla je, objašnjavajući kako je Benedictov potez da pita Sophie da mu bude ljubavnica, a ne žena, bio svjestan napor da priču učini "realističnijom za to vrijeme". "Ljudi su se toliko ljutili na mene zbog toga. Govorili su: 'Zašto bi to učinio? Nije ju poštovao!', a ja sam im odgovarala: 'Ljudi, ne'. Sophie je u knjizi izvanbračno dijete i ne bi se smatrala prihvatljivom suprugom za jednog Bridgertona. To je priča o Pepeljugi, ali također se bavi razlikama u društvenim klasama i kako je to utjecalo na njih u tom povijesnom razdoblju", zaključila je Quinn.

