'Ovo je bila osveta za naš film': Palestinski oskarovac pušten nakon brutalnog napada i uhićenja

Hamdan Ballal, palestinski redatelj čiji je dokumentarni film "Jedina zemlja" nedavno osvojio Oscara, pušten je iz izraelskog pritvora u utorak. Njegovo puštanje uslijedilo je nakon što su ga, prema svjedočenjima i njegovom iskazu, napali izraelski doseljenici u njegovom selu na okupiranoj Zapadnoj obali, a zatim ga uhitila izraelska vojska. Ballal je zadobio ozljede tijekom napada i opisao traumatično iskustvo u pritvoru.

Incident se dogodio u ponedjeljak navečer u selu Susiya, smještenom u području Masafer Yatta na jugu Hebrona. Prema izvještajima očevidaca i Ballalovom iskazu za The Guardian, grupa od dvadesetak izraelskih doseljenika, neki maskirani i naoružani, napala je selo dok su stanovnici prekidali svoj post tijekom Ramazana.

Ballal, koji je također aktivist za ljudska prava i fotograf, izašao je dokumentirati događaj. "Snimio sam tri ili četiri fotografije, a onda sam shvatio da se situacija pogoršava. Bilo je desetak doseljenika i postajali su sve agresivniji," rekao je Ballal. Zabrinut za sigurnost svoje obitelji, otrčao je kući upozoriti suprugu Lamiu.

Ubrzo nakon toga, jedan doseljenik u pratnji dvojice izraelskih vojnika došao je do Ballalove kuće. Njegova supruga Lamia čula je supruga kako vani viče: "Umirem!" i poziva hitnu pomoć. Kroz prozor je vidjela trojicu muškaraca u uniformama kako ga tuku kundacima pušaka, dok je četvrti u civilu snimao napad.

"Vojnici su uperili puške u mene dok me doseljenik s leđa počeo tući," ispričao je Ballal. "Bacili su me na tlo, a doseljenik me počeo udarati po glavi. Tada me i vojnik počeo tući; kundakom puške udario me po glavi. Nakon toga je pucao u zrak. Ne razumijem hebrejski, ali shvatio sam da je rekao da će me sljedeći metak pogoditi. U tom trenutku sam mislio da ću umrijeti."

Očevici su također izvijestili da su doseljenici uništili Ballalov automobil kamenjem, razbili prozore i probušili gume, te oštetili spremnik za vodu. Napadnuti su i židovski aktivisti iz Centra za židovsko nenasilje (Center for Jewish Nonviolence - CJNV), koji su došli dokumentirati incident. Maskirani doseljenici palicama su napali aktiviste, razbili prozore njihovog automobila i probušili gume.

Unatoč tome što je bio žrtva napada i vidno ozlijeđen, izraelske snage uhitile su Ballala i još dvojicu Palestinaca. Prema izraelskoj vojsci (IDF), uhićeni su pod sumnjom da su bacali kamenje na izraelske civile i snage sigurnosti. Ballal i ostali negiraju te optužbe. Njegova odvjetnica, Lea Tsemel, izjavila je da su optuženi za bacanje kamenja na mladog doseljenika.

Ballal je opisao svoje iskustvo nakon uhićenja. Zajedno s druga dva Palestinca, prebačen je, s povezom preko očiju i lisicama, u vojnu bazu, a zatim u policijsku postaju u naselju Kiryat Arba. Tamo su proveli noć na podu, prisiljeni spavati ispod klima uređaja koji je puhao ledeni zrak. Ballal tvrdi da su ga vojnici tukli i udarali i u pritvoru.

Oscar-winning Palestinian Director Basel Adra checks a damaged car after Israeli settlers' attack in Susiya in the Israeli-occupied West Bank, March 25,2025. REUTERS/Mussa Qawasma Photo: MUSSA ISSA QAWASMA/REUTERS Foto: MUSSA ISSA QAWASMA/REUTERS

"Cijelo tijelo me boli," rekao je za Associated Press. "Čuo sam glasove vojnika, smijali su mi se... Ne govorim hebrejski, ali čuo sam 'Oscar', čuo sam svoje ime, bilo mi je jasno o čemu pričaju". Odvjetnica Tsemel potvrdila je da su muškarci zadobili ozbiljne ozljede u napadu doseljenika te da su u pritvoru dobili samo minimalnu medicinsku skrb. Također joj satima nije bio omogućen pristup klijentima.

Glasnogovornik IDF-a negirao je tvrdnje da su pritvorenici tučeni u vojnom pritvorskom objektu, nazivajući ih "potpuno neutemeljenima". Dodao je da je IDF omogućio medicinski tretman pritvorenicima te da su bili vezani lisicama u skladu s protokolom. Međutim, IDF nije odgovorio na Ballalove optužbe da su ga vojnici tukli ispred njegove kuće tijekom napada doseljenika.

Napad se dogodio samo nekoliko tjedana nakon što je Ballal, zajedno s izraelskim i palestinskim suredateljima (Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor), primio Oscara za najbolji dokumentarni film "Jedina zemlja". Film prati borbu stanovnika palestinskih sela u Masafer Yatti protiv rušenja njihovih domova od strane izraelske vojske, koja je područje proglasila zonom za vojnu obuku.

Ballal i njegovi kolege vjeruju da je napad bio osveta za film i međunarodno priznanje koje je dobio. "Bila je to osveta za naš film," rekao je Ballal, referirajući se na spominjanje Oscara od strane vojnika u pritvoru. Njegova supruga Lamia izjavila je: "Naravno, nakon Oscara, došli su nas napadati još više."

I suredatelj Basel Adra također smatra da je Ballal bio meta zbog svog rada. "Budući da nosi kameru i dokumentira što se događa, mislim da je zbog toga na meti i da mu se na ovaj način osvetilo," rekao je Adra za Reuters. Dodao je da se nasilje doseljenika u tom području znatno povećalo nakon dodjele Oscara. "Nitko ne može učiniti ništa da zaustavi pogrome, a vojnici su tu samo da olakšaju i pomognu napade," rekao je Adra.

Nakon puštanja iz pritvora, Hamdan Ballal prevezen je u bolnicu u Hebronu. Iako je sada na slobodi sa svojom obitelji, izrazio je strah za budućnost. "Neće stati ovdje," rekao je Ballal. "Doseljenici će nas nastaviti napadati. Sada se bojim više nego prije. Nakon onoga što su učinili meni, bojim se da bi se to moglo dogoditi i drugima."

Njegov izraelski suredatelj Yuval Abraham kritizirao je Američku akademiju filmskih umjetnosti i znanosti zbog šutnje dok je Ballal bio napadnut i pritvoren, unatoč tome što su ga nedavno počastili Oscarom. Prema Abrahamu, Akademija je odbila javno podržati Ballala, navodno zato što su i drugi Palestinci napadnuti, pa se incident ne može smatrati isključivo vezanim uz film.