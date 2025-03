Napadnut i otet redatelj Oscarom nagrađenog filma "Jedina zemlja"

Hamdan Ballal, palestinski redatelj i jedan od četvero redatelja dokumentarnog filma "Jedina zemlja", koji je ove godine osvojio Oscara za najbolji dokumentarni film, napadnut je u ponedjeljak, 24. ožujka, u svom domu u mjestu Susya, u pokrajini Masafer Yatta na Zapadnoj obali. Napad su, prema izvješćima, izveli izraelski doseljenici, a Ballal je nakon napada uhićen od strane izraelskih vojnika.

Prema riječima Yuvala Abrahama, izraelskog suredatelja filma, skupina doseljenika linčovala je Ballala, nanijevši mu ozljede po glavi i tijelu. Abraham je na platformi X (bivši Twitter) objavio da su vojnici upali u vozilo hitne pomoći koje je pozvano da zbrine Ballala te ga odveli. Od tada mu se gubi svaki trag i nije poznato prima li medicinsku pomoć.

A group of settlers just lynched Hamdan Ballal, co director of our film no other land. They beat him and he has injuries in his head and stomach, bleeding. Soldiers invaded the ambulance he called, and took him. No sign of him since.