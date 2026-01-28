Olivia Wilde pokorila Sundance: Film o supružnicima čiji je brak na aparatima donio joj je višemilijunski ugovor i pohvale kritičara

Četiri godine nakon hvaljenog debija "Booksmart" i dvije godine nakon što su kontroverze i medijski cirkus gotovo u potpunosti zasjenili njezin drugi redateljski pothvat "Don't Worry Darling", Olivia Wilde vratila se na scenu i to u velikom stilu.

Njezin novi film, intimna dramedija "The Invite", premijerno je prikazan na prestižnom Sundance Film Festivalu i odmah postao glavna tema razgovora. U prepunoj dvorani kazališta Eccles u Park Cityju, film o jednoj katastrofalnoj večeri dva para ispraćen je gromoglasnim smijehom i na koncu višeminutnim stajaćim ovacijama koje su redateljicu ganule do suza. Kritičari i publika složni su u jednom: Wilde je snimila svoj najbolji i najzreliji film dosad, a uloge koje su ostvarili Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton i sama Wilde opisuju se kao briljantne.

Film, temeljen na španjolskom hitu "Sentimental" iz 2020. godine, gotovo se u cijelosti odvija unutar skučenog stana u San Franciscu. Radnja prati Angelu (Olivia Wilde) i Joea (Seth Rogen), supružnike čiji je brak na aparatima, ispunjen tihom ogorčenošću i neizgovorenim zamjerkama. Kad jedne večeri u goste pozovu svoje susjede s kata, slobodoumne i seksualno oslobođene Pinu (Penélope Cruz) i Hawka (Edward Norton), planirana ugodna večera pretvara se u emocionalno minsko polje. Ono što započinje pasivnom agresijom oko preglasnog vođenja ljubavi susjeda i fetiša na tepihe, ubrzo eskalira u brutalno iskrenu, smiješnu, ali i duboko potresnu vivisekciju modernih veza i braka. Kritičari hvale izvedbu Setha Rogena kao najbolju u njegovoj karijeri, ističući kako je svoj prepoznatljivi humor savršeno stopio s portretom depresivnog i rezigniranog muškarca, dok je Wilde suptilno i potresno odigrala ženu koja se guši pod teretom vlastitih očekivanja.

Uspjeh na festivalu nije bio samo umjetnički, već i komercijalni. Odmah nakon premijere započeo je pravi rat velikih studija za prava na distribuciju. U nadmetanju su sudjelovali divovi poput Netflixa, Neona i Warner Brosa, a ponude su vrlo brzo premašile deset milijuna dolara. Nakon višednevnih pregovora, pobjedu je odnio cijenjeni neovisni studio A24, sklopivši posao vrijedan više od 12 milijuna dolara, što je ujedno i najveća prodaja na ovogodišnjem Sundanceu. Wilde je, govoreći o filmu, naglasila kako ga je svjesno snimala izvan velikog studijskog sustava kako bi imala potpunu kreativnu slobodu, uključujući probe s glumcima i snimanje kronološkim redom, što joj je omogućilo stvaranje autentične i napete atmosfere koja je oduševila publiku.

Ovaj trijumf za Oliviju Wilde predstavlja i svojevrsnu osobnu i profesionalnu zadovoljštinu. Njezin prethodni film, "Don't Worry Darling", ostao je zapamćen manje po svojoj radnji, a više po skandalima koji su ga pratili: od nejasnog odlaska glumca Shie LaBeoufa, preko navodnih tenzija između redateljice i glavne zvijezde Florence Pugh, pa sve do medijske pompe oko njezine veze s Harryjem Stylesom, koja je započela na setu.

Činilo se da je njezina redateljska karijera na trenutak poljuljana, no s filmom "The Invite" Wilde je pokazala iznimnu redateljsku zrelost i kontrolu. Dokazala je da je majstorica u stvaranju klaustrofobične napetosti, ali i redateljica s dubokim razumijevanjem za ljudske odnose, njihovu krhkost i komediju koja se često skriva u njihovoj tragediji. Umjesto spektakla, ponudila je pametnu, oštroumnu i bolno prepoznatljivu priču o ljubavi, kompromisima i onome što ostane kad se ugase svjetla i gosti odu kući.