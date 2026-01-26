Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Pali baš svi rekordi!

"Svadbu" gledalo 220 tisuća gledatelja u prvom vikendu! To je kino trijumf hrvatskog filma u cijeloj regiji

Ivan Buvinić
VL
Autor
Vecernji.hr
26.01.2026.
u 15:33

Zbog filma Igora Šeregija proteklog je vikenda zabilježena opsada kino dvorana. Od zagrebačke premijere 20. siječnja zaključno s prvim vikendom prikazivanja, film je u Hrvatskoj pogledalo 170.496 gledatelja, dok je u Bosni i Hercegovini film pogledalo 49.067 gledatelja, čime je dosegnuta impresivna brojka od 219.563 gledatelja i oboren rekord kino otvaranja

Veliki hrvatski kino hit ‘Svadba‘ redatelja Igora Šeregija, uz veliku podršku distributera filma, Blitz Grupe, u svega nekoliko dana od povijesne pretprodaje i velike zagrebačke premijere oborio je sve dosad zabilježene rekorde gledanosti, te s ukupno 219.563 gledatelja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nakon prvog vikenda prikazivanja ostvario najbolje kino otvaranje hrvatskog filma svih vremena u Hrvatskoj i cijeloj regiji!

Zbog filma je proteklog vikenda zabilježena doslovna opsada kino dvorana. Od zagrebačke premijere 20. siječnja zaključno sa prvim vikendom prikazivanja, film je u Hrvatskoj pogledalo 170.496 gledatelja, dok je u Bosni i Hercegovini film pogledalo 49.067 gledatelja, čime je dosegnuta impresivna brojka od 219.563 gledatelja.

Vodeći regionalni kino prikazivač CineStar izvijestio je da je samo u svojim dvoranama prodao 154.016 ulaznica, iz čega proizlazi da su ostala kina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prodala 65.547 ulaznica.

Ovim povijesnim rezultatom Svadba ne samo da je postavila novi standard za hrvatsku kinematografiju, već je jasno potvrdila status najvećeg filmskog događaja ikad.

“Jako sam ponosan na cijelu ekipu ispred i iza kamere i oduševljen reakcijama publike. Hvala doista svima. Ovo je nagrada za težak rad svih nas skupa i nadam se da će ove brojke potaknuti nove domaće komedije i komercijalne filmove” – izjavio je scenarist i redatelj Igor Šeregi.

„Uz sav naš trud, ove razmjere Svadbamanije je bilo teško očekivati. Hvala svim partnerima na podršci i najviše hvala publici - od Zagreba i drugih velikih gradova do svake manje sredine u Hrvatskoj i BiH. Nadam se da smo gledateljima filmom podigli raspoloženje, pa makar i na 97 minuta“ – dodao je producent filma Ivan Kelava.

„Od samog početka znali smo da imamo izniman film, ali i da u današnjem medijskom okruženju ništa ne dolazi samo od sebe – osobito kada je riječ o hrvatskom filmu. Upravo zato su marketinška strategija i distribucija unutar Blitz grupe od samog starta vođene cjelovito i dugoročno, s jasnim ciljem: stvoriti filmski događaj koji se ne propušta. Činjenica da je više od 70.000 ulaznica prodano prije prve projekcije najjasniji je pokazatelj snage timskog rada i bliske, kontinuirane suradnje Blitz grupe distributera filma, producentske i filmske ekipe, te kreativnih timova. Ovaj rezultat nije slučajnost – on je posljedica zajedničke vizije, iskustva i povjerenja, precizne izvedbe na svim razinama, ali prije svega iznimne kvalitete i dimenzije samog filma, koju Svadba nedvojbeno ima.“ izjavio je prilikom objave rezultata Hrvoje Krstulović, predsjednik Uprave Blitz grupe.

Očito je da su usmene preporuke publike dodatno potaknule val oduševljenja i zanimanja. Za usporedbu, globalni blockbuster Avengers: Endgame imao je oko 90.000 gledatelja u prvom vikendu u Hrvatskoj, što pokazuje da hrvatski film može dosegnuti nevjerojatan uspjeh i privući publiku u kino na način koji dosad nismo vidjeli. Publika je film dočekala s nevjerojatnim entuzijazmom – redovi pred kinima, smijeh i ovacije koje su se mogle čuti iz svake dvorane.

Tome je zasigurno „kumovao“ i nevjerojatan glumački ansambl: Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež, Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović te niz istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Marko Miljković, Denis Murić i Nevena Nerandžić.

Nakon svečanih premijera u Zagrebu, Banjoj Luci i Sarajevu, očekuju nas i premijere u Beogradu 28. siječnja, Novom Sadu 29. siječnja te u Ljubljani početkom veljače.

“Iznimno nas veseli i ponosni smo na činjenicu da je film Svadba na samom otvaranju ostvario više od 170 tisuća gledatelja, čime je postavljen apsolutni rekord gledanosti u prvom vikendu za hrvatski film. Ovaj izvanredan rezultat potvrda je da postoji veliki interes i ljubav prema domaćem filmu, što je iznimno ohrabrujuće za cijelu audiovizualnu industriju. Baš i kao intimniji autorski radovi, projekti s velikim komercijalnim potencijalom daju veliki obol raznolikosti i kreativnosti hrvatske kinematografije, što nas dodatno motivira da nastavimo pružati podršku kvalitetnim hrvatskim filmovima.“ – izjavio je Chris Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra.

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, kompozitor Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dok masku potpisuje Snježana Gorup. Film su sufinancirali HAVC, Podprogram MEDIA programa Kreativna Europa i HRT, a distribuciju potpisuju Duplicato za Hrvatsku te Blitz za Bosnu i Hercegovinu.

Ključne riječi
Hrvatska komedija Seka Sablić Dragan Bjelogrlić Rene Bitorajac CineStar rekord igor šeregi svadba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Serija "Finding Her Edge"
NOVI NETFLIXOV HIT

Ledena romansa zaludila svijet: Serija o lažnoj vezi i ljubavnom trokutu na ledu druga je po gledanosti u Hrvatskoj

Netflix je ponovno pogodio ukus publike novom tinejdžerskom dramom "Finding Her Edge". Priča o obiteljskom naslijeđu, sportskim ambicijama i kompliciranim ljubavima smještena u glamurozni svijet umjetničkog klizanja osvojila je gledatelje diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, gdje se samo nekoliko dana nakon premijere popela na visoko drugo mjesto najgledanijih serija

"Medo trapavko"
priznanje hrvatskoj animaciji

Hrvatski animirani film o medvjediću koji spašava pčelicu u nevolji uskoro će biti dostupan na platformi Disney+

"Medo Trapavko" nastao je 2017. godine u produkciji Artizana filma, uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra. Producentica filma je Irena Škorić. Film je režirao Tomislav Gregl, jedan od istaknutijih hrvatskih autora animiranog filma koji je sudjelovao u stvaranju prvih hrvatskih dugometražnih animiranih filmova poput "Čarobnjakova šešira i "Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!