VIDEO Pogledajte Alexa Honnolda kako prkosi zakonima fizike na neboderu visokom 508 metara

Netflix
VL
Autor
Tia Špero
26.01.2026.
u 16:36

Četrdesetogodišnji Amerikanac, poznat po nevjerojatnim penjačkim pothvatima bez ikakve sigurnosne opreme, na vrh tajvanskog nebodera Taipei 101 uspeo se za točno jedan sat, 31 minutu i 34 sekunde

Svijet je u nedjelju, 25. siječnja pratio svaki pokret Alexa Honnolda dok je prkosio zakonima fizike. Četrdesetogodišnji Amerikanac, poznat po nevjerojatnim pothvatima bez ikakve sigurnosne opreme, ostvario je još jedan povijesni uspon. Bez užadi i zaštitne mreže, koristeći samo svoju snagu osvojio je 508 metara visoki neboder Taipei 101 u Tajvanu. Uspon, koji je trajao točno jedan sat, 31 minutu i 34 sekunde, odgođen je za jedan dan zbog kiše koja je staklenu i metalnu fasadu učinila previše opasnom. Honnold je djelovao zapanjujuće smireno, povremeno se smiješeći i mašući promatračima koji su ga u nevjerici gledali kroz stakla uredskih prozora.

Cijeli događaj prenošen je uživo na Netflixu u dvosatnom specijalu nazvanom "Skyscraper Live". Produkcija je bila na najvišoj razini, s dronovima i kamerama visoke rezolucije koje su pratile svaki Honnoldov korak. Prijenos su vodili sportska novinarka Elle Duncan, YouTuber i bivši NASA-in inženjer Mark Rober te WWE zvijezda Seth Rollins, uz stručne komentare penjača Emily Harrington i Petea Woodsa. Gledatelji su, osim samog uspona, mogli vidjeti i snimke Honnoldovih priprema i obiteljskog života. U pozadini spektakla stajala je i ključna sigurnosna mjera, prijenos je kasnio deset sekundi kako bi se u slučaju pada mogla prekinuti emisija. 

Iako je riskirao život pred milijunskom publikom, Honnoldova naknada za ovaj pothvat izazvala je brojne rasprave, jer prema izvještajima, plaćeno mu je tek oko 500.000 američkih dolara. Sam Honnold je u intervjuu taj iznos nazvao "sramotno malim", uspoređujući ga s ugovorima sportaša u američkim profesionalnim ligama koji dosežu stotine milijuna dolara. Međutim, kako je izjavio: "Ne plaćaju me da se popnem na zgradu, plaćaju me za spektakl. Zgradu penjem besplatno". Na Taipei 101 popeo bi se, kazao je, i bez naknade, samo da je mogao dobiti dozvolu.

Alex Honnold postao je globalna ikona nakon Oscarom nagrađenog dokumentarca "Free Solo" iz 2018. godine, koji je zabilježio njegov prvi uspon bez zaštite na granitnu stijenu El Capitan u Nacionalnom parku Yosemite. Njegovi pothvati izazivaju divljenje, ali i oštre kritike, pogotovo jer je Honnold suprug i otac dvoje male djece. Honnold na to kaže jednostavno: "Nisam htio umrijeti ni prije nego što sam imao djecu, a ne želim umrijeti ni sada". Ipak, njegov pristup penjanju rezultat je rigorozne pripreme, a ne puke hrabrosti. Prije samog uspona, zgradu je s užadima ispenjao nekoliko puta, dok je za puno teži uspon na El Capitan, trenirao godinama. 

Serija "Finding Her Edge"
NOVI NETFLIXOV HIT

Ledena romansa zaludila svijet: Serija o lažnoj vezi i ljubavnom trokutu na ledu druga je po gledanosti u Hrvatskoj

Netflix je ponovno pogodio ukus publike novom tinejdžerskom dramom "Finding Her Edge". Priča o obiteljskom naslijeđu, sportskim ambicijama i kompliciranim ljubavima smještena u glamurozni svijet umjetničkog klizanja osvojila je gledatelje diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, gdje se samo nekoliko dana nakon premijere popela na visoko drugo mjesto najgledanijih serija

"Medo trapavko"
priznanje hrvatskoj animaciji

Hrvatski animirani film o medvjediću koji spašava pčelicu u nevolji uskoro će biti dostupan na platformi Disney+

"Medo Trapavko" nastao je 2017. godine u produkciji Artizana filma, uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra. Producentica filma je Irena Škorić. Film je režirao Tomislav Gregl, jedan od istaknutijih hrvatskih autora animiranog filma koji je sudjelovao u stvaranju prvih hrvatskih dugometražnih animiranih filmova poput "Čarobnjakova šešira i "Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića"

