Jazz-senzacija Sullivan Fortner Trio 4. ožujka u Lisinskom!

U platformi Lisinski srijedom čut ćemo Fortnera za glasovirom, kontrabasista i bas-gitarista Tyronea Allena II i bubnjara Kayvona Gordona. Sva trojica vrhunski su majstori jazza.

Iz postojbine jazza

Bit će to večer za sladokusce, s glavnom zvijezdom i doslovno rođenom na izvorištu jazza – u New Orleansu.

Odrastao u rodnom gradu, Sullivan Fortner vinuo se do dobitnika nekoliko Grammyja. Danas, u svojoj četrdesetoj, taj skladatelj, improvizator i vođa benda prije svega je među najistaknutijim jazz-pijanistima današnjice!

Spoj tradicije i iskoraka u novo!

Suvremeni zvuk njegove glazbe spaja tradiciju i hrabre iskorake u inovativnost. Kao pijanist ili vođa orkestra, Fortner traži veze među glazbenim stilovima koji poniru u dušu, a svojom invencijom zadivljuje obožavatelje.

Bit će to posebna večer u ciklusu Lisinski srijedom koji njeguje jazz, world music, etno, elektronsku glazbu i druge žanrove glazbe, s najvećim domaćim i svjetskim imenima na pozornici.

Surađuje s najvećima

Sullivan Fortner završio je Konzervatorij Oberlin i Manhattan School of Music. Ponosan je na svoja četiri solo-albuma i kreativne suradnje s Wyntonom Marsalisom, Paulom Simonom, Diane Reeves, Etienneom Charlesom, Johnom Scofieldom...

Za Lisinski srijedom njegov trio priprema nesvakidašnji spoj klasičnog kontrapunkta i produhovljenog bluesa. Bit će tu i razigranog ragtimea, zaraznih ritmova i neukrotive improvizacije, uz mnoštvo iznenađenja. Uostalom, sam Fortner kaže:

Cilj je rušiti žanrovske barijere! Pokušavam otkloniti sva ta pravila i reći: „Gledajte na ove pjesme samo kao na pjesme i gledajte na glazbu samo kao na glazbu. Zaprljajte ruke dekonstruirajući stvari, rekonstruirajući stvari.“ Definitivno se dobro zabavljamo s tim!

Zabavit će se sigurno svi koji budu u Lisinskom te srijede, 4. ožujka i dožive Sullivan Fortner Trio!

Podsjećamo: studenti imaju 20 % popusta na sve koncerte Ciklusa.