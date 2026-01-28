Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Poslušaj
Jazz senzacija u Lisinskom

Jazz-senzacija Sullivan Fortner Trio 4. ožujka u Lisinskom!

Sullivan Fortner
Foto: Promo
1/7
VL
Autor
Promo
28.01.2026.
u 15:23

Svoju europsku turneju, koja će obuhvatiti Genk, Pariz, Fribourg i Basel, veliki američki jazz-pijanist Sullivan Fortner sa svojim Triom završit će 4. ožujka u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog!

U platformi Lisinski srijedom čut ćemo Fortnera za glasovirom, kontrabasista i bas-gitarista Tyronea Allena II i bubnjara Kayvona Gordona. Sva trojica vrhunski su majstori jazza.

Iz postojbine jazza

Bit će to večer za sladokusce, s glavnom zvijezdom i doslovno rođenom na izvorištu jazza – u New Orleansu.

Odrastao u rodnom gradu, Sullivan Fortner vinuo se do dobitnika nekoliko Grammyja. Danas, u svojoj četrdesetoj, taj skladatelj, improvizator i vođa benda prije svega je među najistaknutijim jazz-pijanistima današnjice!

Spoj tradicije i iskoraka u novo!

Suvremeni zvuk njegove glazbe spaja tradiciju i hrabre iskorake u inovativnost. Kao pijanist ili vođa orkestra, Fortner traži veze među glazbenim stilovima koji poniru u dušu, a svojom invencijom zadivljuje obožavatelje.

Bit će to posebna večer u ciklusu Lisinski srijedom koji njeguje jazz, world music, etno, elektronsku glazbu i druge žanrove glazbe, s najvećim domaćim i svjetskim imenima na pozornici.

Surađuje s najvećima

Sullivan Fortner završio je Konzervatorij Oberlin i Manhattan School of Music. Ponosan je na svoja četiri solo-albuma i kreativne suradnje s Wyntonom Marsalisom, Paulom Simonom, Diane Reeves, Etienneom Charlesom, Johnom Scofieldom...

Za Lisinski srijedom njegov trio priprema nesvakidašnji spoj klasičnog kontrapunkta i produhovljenog bluesa. Bit će tu i razigranog ragtimea, zaraznih ritmova i neukrotive improvizacije, uz mnoštvo iznenađenja. Uostalom, sam Fortner kaže:

Cilj je rušiti žanrovske barijere! Pokušavam otkloniti sva ta pravila i reći: „Gledajte na ove pjesme samo kao na pjesme i gledajte na glazbu samo kao na glazbu. Zaprljajte ruke dekonstruirajući stvari, rekonstruirajući stvari.“ Definitivno se dobro zabavljamo s tim!

Zabavit će se sigurno svi koji budu u Lisinskom te srijede, 4. ožujka i dožive Sullivan Fortner Trio!

Podsjećamo: studenti imaju 20 % popusta na sve koncerte Ciklusa.

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!