Warner Bros. ipak odbio Paramount, Netflix iz streaming ratova izlazi kao pobjednik

U jednoj od najvećih korporativnih bitaka posljednjih godina, čini se da je Warner Bros. Discovery (WBD) donio konačnu odluku. Prema izvještajima vodećih svjetskih medija, kompanija će pozvati svoje dioničare da odbiju monumentalnu ponudu za preuzimanje tešku gotovo 100 milijardi eura koju je uputio Paramount Skydance. Umjesto toga, WBD namjerava nastaviti s ranije dogovorenim spajanjem svojeg studijskog i streaming poslovanja s Netflixom.

Podsjećamo, s jedne strane stajao je Paramount Skydance, predvođen Davidom Ellisonom, koji je ponudio preuzimanje cjelokupnog Warner Bros. Discoveryja, uključujući kabelske mreže poput CNN-a i TNT-a, za vrtoglavih 108.4 milijarde dolara ili 100 milijardi eure.

Ova "neprijateljska" ponuda, upućena izravno dioničarima nakon što je WBD ušao u ekskluzivne pregovore s Netflixom, predstavljena je kao superiorna zbog veće novčane vrijednosti i zadržavanja kompanije na okupu. S druge strane, Netflixov dogovor, procijenjen na oko 76 milijardi eura u kombinaciji gotovine i dionica, fokusiran je isključivo na preuzimanje WBD-ovih "krunskih dragulja" - Warner Bros. filmskog studija, HBO-a, streaming servisa HBO Max te franšiza poput DC Universea i svijeta Harryja Pottera. Prema tom planu, preostale kabelske mreže bile bi izdvojene u zasebnu tvrtku.

Iako je Paramountova ponuda na papiru financijski izdašnija, upravni odbor WBD-a izrazio je ozbiljne sumnje u njezinu izvedivost i stabilnost. Glavni razlog za odbijanje leži u nedostatku sigurnosti oko financiranja tako goleme gotovinske transakcije. Unatoč uvjeravanjima iz Paramounta da su osigurali sredstva preko Bank of America, obitelji Ellison i državnih fondova iz Saudijske Arabije, Katara i UAE-a, čelnici WBD-a ostali su skeptični. Smatraju da dogovor s Netflixom, iako nominalno manje vrijedan, nudi veću sigurnost, povoljnije uvjete i jasniji put prema realizaciji.

Konačni udarac Paramountovim ambicijama zadao je iznenadni potez jednog od ključnih financijskih partnera. Investicijski fond Affinity Partners, koji je osnovao Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, povukao se iz njihove ponude. Gubitak tako politički utjecajnog partnera dodatno je potkopao povjerenje u Paramount.

Bez obzira na pobjednika, ishod ove borbe neupitno će preoblikovati globalnu medijsku scenu. Spajanje WBD-a s Netflixom stvorilo bi streaming diva s gotovo polovicom globalnog tržišta, dajući mu kontrolu nad ogromnom bibliotekom sadržaja, od blockbustera poput Batmana i Gospodara prstenova do kultnih serija kao što su Prijatelji i Igra prijestolja. Upravo zbog takve koncentracije moći, oba potencijalna dogovora nalaze se pod strogim nadzorom regulatora za zaštitu tržišnog natjecanja u SAD-u i Europi.

Mnogi radnici u industriji, među kojima i cehovi pisaca (WGA) i redatelja (DGA) oštro su se usprotivili bilo kakvom spajanju, upozoravajući da će ono neizbježno dovesti do smanjenja broja filmova i serija, nižih plaća za kreativce i masovnih otpuštanja u industriji koja je ionako pogođena stalnim rezovima.