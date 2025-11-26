Novi roman Ivane Šojat izaziva sućut i donosi pročišćenje

Novi roman naše nagrađivane spisateljice i prevoditeljice Ivane Šojat "Sanjao sam snijeg”, objavljen u izdanju Naklade Ljevak, dirljiva je i iznimno intimna priča o suočavanju sa smrću i tugom, o dragocjenim obiteljskim sjećanjima i ljubavi koja ne blijedi. Predstavljanje se održava sutra, 27. 11., u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića (Preradovićeva ul. 5, Zagreb), s početkom u 19.30 sati.

"Glavni pripovjedač promatra gubitak majke i kasnije tihu patnju oca, istodobno se boreći s vlastitim osjećajem krivnje, nesigurnošću i pitanjem smisla života. U nizu slika, od pogrebne povorke, prisjećanja na majčine priče, njezinu vedrinu usprkos bolesti, do prizora iz djetinjstva, Ivana Šojat snažno, poetično i iskreno plete naraciju ne nudeći utjehu patetikom, nego iskazivanjem onoga što se proživljava u susretu s gubitkom voljene osobe i slikama sjećanja na zajednički provedene trenutke.

Posebno su dojmljivi opisi intime u kući nakon majčina odlaska, otac koji se slama, sin koji u snovima traži njezin glas, sitni detalji (miris losiona, zvuk rakije, stare fotografije) koji odjednom postaju nositelji čitavog jednog života, dok granica dijaloga života i smrti biva tanka, gotovo nevidljiva.”

Roman "Sanjao sam snijeg” podsjeća na važnost bliskosti i vraća dostojanstvo emocijama u vremenu u kojemu se one često skrivaju i potiskuju. Dubravka Oraić Tolić opisala ga je kao "knjigu velike teme i pripovjedne tišine, knjigu koja uzbuđuje i smiruje, izaziva sućut i donosi pročišćenje”.

O knjizi će govoriti autorica Ivana Šojat, književna teoretičarka i kritičarka Helena Sablić Tomić, znanstvenica, urednica i autorica Nives Tomašević te novinar i pisac Boris Beck.

Foto: Naklada Ljevak

Ivana Šojat dosad je objavila dvanaest romana (od kojih su četiri za mlade), pet zbirki poezije, tri zbirke kratkih priča, zbirku eseja, putopis i dvije slikovnice. Roman “Unterstadt” osvojio je prestižne domaće nagrade, adaptiran je u iznimno uspješnu i nagrađivanu predstavu HNK Osijek, a veliki interes književne publike izazvali su i naslovi “Jom Kipur”, “Ezan” te “Štajga ili put u maglu”. Autorica iza sebe ima 75 književnih prijevoda renomiranih autora francuskog i engleskog govornog područja. Knjige su joj ovjenčane nagradama Vladimir Nazor, K. Š. Gjalski, Fric, Galović, Kozarac, Mato Lovrak, Grigor Vitez, Mali princ. Za cjelokupan rad dodijeljen joj je Pečat Grada Osijeka, kao i odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića.