Nove generacije džezera impresivno su stvorile najkreativniji dio domaće scene

Domaća jazz-scena od pedesetih godina 20. stoljeća do danas jedan je od najbogatijih i najzanimljivijih domaćih umjetničkih “bunara”. Usprkos neproporcionalnom zanimanju masovne publike ili medija, domaći džezisti sve do danas zaslužni su za neka od najuzbudljivijih albumskih i koncertnih izdanja, da ne kažemo “karizmi”. I to karizmi koje su se ozbiljno naradile za svoj uspjeh i prestiž, od školovanja do zaobilaženja svih prepreka koje im postavlja domaća svakodnevica. Uspjeli su mnoge principe funkcioniranja suvremene svjetske scene prebaciti i na domaći teren. Nove generacije jazz-glazbenika impresivno su zadnjih godina stvorile možda najkreativniji dio domaće scene. Uostalom, ako se samo sjetite nedavne pandemijske situacije, lako ćete shvatiti da su najviše nastupa održali upravo džezisti u Kulturnom centru Mesnička, koji se ove godine ugasio, ali se međusobnim jam-sessionima, promocijama i svirkom uživo etablirao kao glavni dokaz da se može svirati i u nemogućim uvjetima, samo ako se želi. Primjerice, nakon zaključenja ovog popisa najboljih 2022. godine stigli su i novi albumi “Insite” Damira Križića s Jazz orkestrom HRT-a i “Escape” nove postave Zmaj Orko Star koju čine “stari” Toni Starešinić, Zoran Majstorović i Borko Rupena. U mnogočemu je jazz kod nas nemoguća misija, ali se glazbenici trude preko svake mjere.

1. Chui – Zagreb – Berlin (Dancing Bear)

Chui je na desetu godišnjicu postojanja objavio šesti album "Zagreb– Berlin". Još bolje, nedavno je objavljen i na ploči, tj. dvostrukom vinilu, formatu na koji ovakav konceptualni album i pripada. Izveli su ga ljetos i uživo na ljetnoj pozornici kina Tuškanac uz prolom oblaka. U omotnici s ilustracijom Igora Kordeja "Zagreb – Berlin" nastavlja putem uzbudljive svirke, a zna se i zašto to mogu. Chui uz Tonija Starešinića na klavijaturama čine sjajni Vojkan Jocić na saksofonu, basist Konrad Lovrenčić i bubnjar Ivan Levačić, što su samo njihovi osnovni instrumenti, jer svi sviraju još cijelu paletu instrumenata na "Zagreb – Berlin". U drugom dijelu albuma teme su koje su članovi Chuija skladali kao soundtrack za glasoviti nijemi dokumentarni film Waltera Ruttmanna "Berlin, simfonija velegrada", koji su premijerno izveli na otvaranju Zagrebačkog Berlinale specijala u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom i Goethe institutom u zagrebačkom Kinu Tuškanac. Svaki član benda za drugi dio albuma ("Berlin") skladao je jedan stavak te stilski još više proširio ionako širok glazbeni spektar grupe. Sve skupa zvuči kao da je da je Quincy Jones sa svojim orkestrom i u društvu s jazz-pionirom Milesom Davisom i soul-zvijezdom Isaacom Hayesom snimio album koji bi i na svjetskoj sceni djelovao kao ozbiljno kreativno postignuće.

2. Mimika Orchestra – Altur Mur (Rika Muzika / Menart)

Ne postoji dio pažljivo osmišljenog i odsviranog albuma koji bi bio višak ili nije visokokalorična ponuda najboljeg što domaća suvremena scena može ponuditi. S korijenskim etnografskim utjecajima "Altur Mur" nadilazi granice žanrova i kreće se između Krka, Mediterana i Balkana na izumrlom veljotskom jeziku s Krka (tekstove je pisala Marta Kolega), na kojem je fenomenalna Maja Rivić otpjevala svoje dionice. U osam uzbudljivih tema “Hrama mora” možete misliti kako je bilo Maji Rivić pjevati na ekvivalentu "latinskog". "Altur Mur" album je godine po svojoj umješnosti, sveobuhvatnosti, kulturološkoj otvorenosti i cjelovitosti. Od uvodne "Tuota nuester" preko podjednako duge, 13-minutne "Amuar" i sjajnih ostalih kompozicija duge minutaže, otvaraju se prostori imaginacije i konkretne svirke 22-članog orkestra, naslage duhača koji "peru" u raznim smjerovima iznad ritmičke sekcije, s mantričnim vokalima na vrhu.

3. Joe Kaplowitz – The Keyboard Extravaganza (Intek Music)

Joe Kaplowitz odavno je sam svoj majstor vrhunske reputacije, potpisnik vrijednih solo albuma, ali i suradnik na mnogim važnim projektima. No, nakon što je napisao sve skladbe za novi album "The Keyboard Extravaganza", u maniri iskusnog trenera i duhovnog vođe odlučio se podijeliti svjetla klavijaturističkih reflektora s prijateljima i kolegama, prvotimcima na crno-bijelim tipkama poput njega. Na kraju nismo dobili crno-bijeli svijet, već mnogo boja albuma koji je prava klavirska i klavijaturistička rapsodija. Doduše, bubnjar Janko Novoselić svojim bravurama pokazuje se ponovno kao džoker, pardon, temelj iz rukava na čijoj se majstorskoj podlozi u duelima s Kaplowitzem pojavljuje krema domaćih klavirista, Viktor Lipić, Zvjezdan Ružić, Kristijan Terzić, Toni Starešinić, Zlatan Došlić, Hrvoje Galler i Matija Dedić. "The Keyboard Extravaganza" nije samo to nego i keybroad ekstravaganca.

4. Borna Šercar’s Jazziana Croatica i Ansambl LADO – Untamed (Croatia Records)

Uz Šercara na bubnjevima na "Untamed" prepoznajete vrhunsku sviračku ekipu već po njihovu tonu i načinu sviranja. Vojkan Jocić – saksofon, Elvis Penava – gitara, Hrvoje Galler – klavir i Hrvoje Kralj – kontrabas, s gostom Bornom Peharom na klaviru i sintesajzeru album su snimili u samo tri dana listopada 2021. Miksao ga je Janko Novoselić, čime se zaokružila ekipa muzičara iz HRT Jazz Orkestra, Chuija, Kozmodruma i još nekih postava koje redovito daju velike prinose domaćem jazzu. Šercar je s kolegama na sjajan način uspio iskazati zvuk podneblja, predstavivši melodijske kodove Gorskog kotara, Slavonije, Međimurja, Zagorja i Baranje u novim skladbama koje se zapravo kreću terenom neoklasike ili suvremene klasične glazbe.

5. Elvis Stanić Group – Insomnia (Aquarius Records)

Elvis Stanić pravi je "svemirski brod" od gitarista, producenta i aranžera. U devet tema albuma Stanić je superioran gitarist i aranžer te autor i producent. No, prvenstveno čujete sjajnu, eksplozivnu svirku i međuigre gitara, klavijatura i ritam-sekcije koje iza sebe na velikoj razdaljini ostavljaju bilo što usporedivo, ne samo na domaćoj nego i na svjetskoj sceni. Na albumu "Insomnia" sa Stanićem rade sjajna pjevačica Alba Nacinovich koju ste prije nekoliko godina mogli zapaziti u duetu Alba & Leo, klavijaturist Ivan Popeskić, basist Damjan Grbac i bubnjar Branimir Gazdik. Svi zajedno donose pravu bombu zvuka i svirke koja se kotrlja zvučnicima bez potrebe da je nazovete jazz-fusion. Jednostavno, radi se o najboljoj svirci i pjevanju koju ćete ove godine čuti kod nas.

6. Filip Pavić – Labyrinth Songs (Croatia Records)

Drugim albumom "Labyrinth Songs" Filip Pavić opet iskazuje lakoću sviranja i sposobnost skladanja, kao i prepoznatljivu atmosferu u sedam kompozicija na kojima su mu se pridružili Matija Dedić s klavirom, saksofonist Mario Bočić te Zvonimir Šestak na kontrabasu i bubnjar Borko Rupena. Snimljen u studiju Artesuono u Udinama s producentom Stefanom Amerijem, koji je postao nezaobilazna adresa domaćih džezista, "Labyrinth Songs" donosi različite ugođaje i načine sviranja, od zajedničke "vožnje" do solističkih detalja, pri čemu svi pokazuju finu artikulaciju, međusobnu uigranost i poznate instrumentalističke vještine. No, iako su surađivali odavno, ovo je Pavićev autorski album i to se jasno osjeti, ali mu svi daju zdušnu podršku kao da je "njihov".

7. Pavle Miljenović Quintet – Arrival (Croatia Records)

Miljenovića ste do sada mogli vidjeti i čuti kao suradnika ne samo jazz-kolega nego i na različitim projektima, primjerice u sastavu J. R. Augusta ili Balkan Zoo ansamblu basista Marija Rašića i mnogih drugih. No, njegov vlastiti kvintet poligon je na kojem već godinama donosi sjajnu glazbu. Od prvijenca "Begin" iz 2017., preko drugog albuma "Upper Structure", na najnovijem "Arrival", Pavle Miljenović Quintet je u ovim vrućim danima kod nas nešto poput albuma filmske glazbe "Siesta" Marcusa Millera i Milesa Davisa, s kojim dijeli sličan ugođaj mirnoće, kontemplacije i skoro filmske ambijentalnosti. Ako se mladog Šimuna Matišića proglasilo nasljednikom Boška Petrovića, onda Pavla Miljenovića itekako ima smisla nazvati nastavkom onoga što je desetljećima kod nas značio Boškov suradnik, gitarist Damir Dičić.

8. Zvjezdan Ružić – Inspiration (samostalno izdanje)

Zvjezdan Ružić na omotnici petog albuma "Inspiration" roni na tragu Nirvanina albuma "Nevermind", ali ne u bazenu, nego u moru i surađuje s Harlem Gospel Choir, poznatim harlemskim zborom, u temi "Who Taught You That?" na kojoj se bavi ubojstvom Georgea Floyda u SAD-u. Nakon prvih albuma "striktnog jazza" "The Knightingale Cabaret" i "Elfin Farewell" projektom "Pianotron" Ružić je mnogima postao prepoznatljiv. "Inspiration" je crossover projekt, radi se o pravom pandemijskom albumu već i zbog razdoblja u kojem je sniman. Album je svirački snimio sam, no, već od početka s "It's a Trap" osim fragilnog klavira prisutne su i zvučne varijacije ritmičke podloge bubnja, basa, melotorna i klavijatura koje kroz čitav album dodaju notu svjetovnosti u crossover očito namijenjen i onima koji nisu skloni "čistom" jazzu.

9. Bruna Matić – N O I S E (Zebra Music/CDbaby)

Drugim albumom "N O I S E" mlada Bruna Matić na bubnjevima s iskusnim Vojkanom Jocićem na saksofonu i Filipom Pavićem na gitari te Bojanom Skočilićem na bas-gitari i klavijaturama Doriana Cuculića, ponudila je pravi audiovizualni vatromet sadržaja koji temeljito možete provjeriti, gledati i slušati. Važan dio ove suite je videomaterijal koji se sinkronizirano prikazuje za vrijeme svirke, koji uz glazbu pomaže ispričati priču projekta N O I S E. Kombinacija jazza i elektronike autoricu predstavlja u sasvim novom svjetlu, istražujući nove puteve jazza u 21. stoljeću. Projekt je prvi put predstavljen s Jazz orkestrom HRT-a na autorskom koncertu u svibnju 2021., a nedavno su ga predstavili i na odličnom nastupu u Tvornici.

10. Šimun Matišić Quintet – Tribute to B. P. (Croatia Records)

Veza vibrafonista Šimuna Matišića s Boškom Petrovićem diskografski se opredmetila albumom "Tribute to B. P." Šimun Matišić Quinteta, na kojemu Matišićeva lirska tema "In Grožnjan, After All These Years" evokativno svjedoči danima provedenim kod Boška u školi u Grožnjanu. Tu su i neke od najznačajnijih Petrovićevih tema, poput "Green Lobster Dream", "With Pain I Was Born" ili "Django", koje uz Šimuna Matišića izvode Matija Dedić na klaviru, trubač Davor Križić, kontrabasist Zvonimir Šestak i bubnjar Kruno Levačić. Na luksuznom dvostrukom izdanju dobivate i Blu-ray disk koji vas vizualno vodi na to snimanje pa možete kod kuće iz udobnosti vlastite fotelje pred televizorom nekoliko puta zaredom rekreirati session na kojem se čuje puno toga.