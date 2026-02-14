Oduševljenje! Lopovi, vještice, kuhari i harlekini zasvirali klasiku u Lisinskom

Velika dvorana Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na Filharmonijskom karnevalu u organizaciji Zagrebačke filharmonije.

U okviru Off ciklusa publika je doživjela monumentalnu izvedbu kantate Carmina Burana, jednog od najsnažnijih i najpopularnijih djela 20. stoljeća.

Pod ravnanjem maestra Ivana Šćepanovića, orkestar, solisti i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić priredili su večer snažnog umjetničkog naboja i iznimne energije, potvrdivši zašto Orffovo djelo desetljećima osvaja publiku diljem svijeta.

Večer je otvorena moćnim i sugestivnim zborom „O Fortuna“, čija je monumentalnost već u prvim taktovima podigla publiku na noge. Uslijedio je ciklus Primo vere, u kojem su orkestar i zbor razigrano i svježe dočarali buđenje prirode i radost novog početka, dok je eruptivni In taberna donio snažan, gotovo teatralan prikaz sirove životne energije, razuzdanosti i groteske. Posebno upečatljiv trenutak večeri bila je interpretacija arije o pečenom labudu, koja je izazvala istodobno oduševljenje i nelagodu, upravo kako je Orff i zamislio.

U završnom dijelu, Cour d’amours, atmosfera se preobrazila u intimniji, emotivno nabijen prostor slavljenja ljubavi i prolazne ljepote, da bi cijeli glazbeni luk ponovno bio zaokružen veličanstvenim povratkom „O Fortune“, uz snažan i dugotrajan pljesak publike.

Solističke dionice izveli su Margareta Klobućar, Marko Antolković i Davor Nekjak, koji su svojim interpretacijama dodatno obogatili izvedbu i zaslužili pojedinačne ovacije. Posebno se istaknula izražajnost soprana Margarete Klobućar, sigurnost i sugestivnost tenora Marka Antolkovića te snažna interpretacija baritona Davora Nekjaka. Sinergija orkestra, zbora i solista stvorila je jedinstven doživljaj glazbenog karnevala – večer u kojoj se klasična glazba pretvorila u slavlje ritma, emocije i zajedništva.

Nakon koncerta, slavlje se nastavilo u foajeu Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, gdje su posjetitelji pod maskama zaplesali i u rasplesanoj atmosferi dočekali Valentinovo, potvrdivši da Filharmonijski karneval nije bio samo koncert, već cjelovito umjetničko i društveno iskustvo.

Filharmonijski karneval – Carmina Burana ostat će zapamćen kao večer iznimne energije, vrhunske izvedbe i atmosfere u kojoj je, barem na jednu večer, doista sve bilo dopušteno.