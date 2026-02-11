Naši Portali
Neil Young

Buntovnik i u osamdesetoj, godinama je u sukobu s Trumpom, a bori se i protiv Bezosa

Autor
Elvis Sprečić
11.02.2026.
u 11:05

Kanadski glazbenik zagazio je u deveto desetljeće, a i dalje neumorno bori se protiv moćnika. Zbog neovlaštena korištenja njegovih pjesama, primjerice "Rockin' In the Free World" na političkim skupovima tužio je i Donalda Trumpa

Zamislite dječaka koji pokušava "skinuti" Elvisa Presleyja na plastičnom ukuleleu u hladnom Winnipegu početkom šezdesetih. Zamislite tog istog dječaka kako napušta srednju školu jer mu je ideja dizanja dva prsta u zrak prije nego što smije progovoriti bila "odbojna". Zamislite ga i kako šezdesetak godina poslije, kao 80-godišnjak, i dalje prkosno stoji na pozornici, i dalje vrišti u mikrofon svojim prepoznatljivim "cvilećim" glasom. Sve je to Neil Young. Čovjek koji je karijeru sagradio na tome da ne radi ono što se od njega očekuje.

Nije da ga nisu pokušavali natjerati na to da bude, barem donekle, "ukalupljen". Trudili su se svi: šefovi izdavačkih kuća, kolege glazbenici, kritičari, ponekad čak i fanovi. A u posljednje vrijeme i glavešine raznih streaming platformi. Ali Neil Young je uvijek bio onaj koji je, kada bi netko rekao "idi lijevo", otišao desno. I upravo je ta njegova nespremnost na prilagodbu, njegova tvrdoglavost i, da, ponekad frustrirajuća nepredvidivost, ono što ga čini jednom od najvažnijih figura rock'n'rolla.

