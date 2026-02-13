Evo tko će i kada nastupiti na 18. izdanju INmusic festivala

Zbog iznimnog interesa za 18. izdanje INmusic festivala, kojim se obilježava i 20 godina od prvog INmusica, Festival je objavio raspored nastupa po festivalskim danima.

Prvog dana festivala, 22. lipnja 2026. u ponedjeljak, osim Jacka Whitea nastupit će Manic Street Preachers, KT Tunstall, Fat Dog i drugi.

U utorak, 23. lipnja, drugog dana INmusica, uz Gorillaz će svirati i The Flaming Lips, Jehnny Beth, Sprints i drugi. Posljednjeg dana festivala, u sijedu, 24. lipnja, pored Kings of Leon, nastupit će IDLES i drugi.

Uskoro slijedi još novih imena koja će dodatno obogatiti jubilarno izdanje, najavio je organizator ističući da će INmusic festival na jarunskim otocima ponovno Zagreb pretvoriti u središte vrhunske glazbe.

INmusic već 20 godina domaćoj publici donosi kvalitetan i relevantan presjek svjetske suvremene autorske scene kroz tri dana bogatog glazbenog programa kao predvodnik festivalske kulture u Hrvatskoj, stoji u priopćenju.