objavljen raspored

Evo tko će i kada nastupiti na 18. izdanju INmusic festivala

INmusic
VL
Autor
Hina
13.02.2026.
u 14:45

Glavni izvođač prvog dana, 22. lipnja, bit će Jack White, dan kasnije Gorillaz, a u srijedu 24. lipnja Kings of Leon

Zbog iznimnog interesa za 18. izdanje INmusic festivala, kojim se obilježava i 20 godina od prvog INmusica, Festival je objavio raspored nastupa po festivalskim danima. 

Prvog dana festivala, 22. lipnja 2026. u ponedjeljak, osim Jacka Whitea nastupit će Manic Street Preachers, KT Tunstall, Fat Dog i drugi.

U utorak, 23. lipnja, drugog dana INmusica, uz Gorillaz će svirati i The Flaming Lips, Jehnny Beth, Sprints i drugi. Posljednjeg dana festivala, u sijedu, 24. lipnja, pored Kings of Leon, nastupit će IDLES i drugi.

Uskoro slijedi još novih imena koja će dodatno obogatiti jubilarno izdanje, najavio je organizator ističući da će INmusic festival na jarunskim otocima ponovno Zagreb pretvoriti u središte vrhunske glazbe.

INmusic već 20 godina domaćoj publici donosi kvalitetan i relevantan presjek svjetske suvremene autorske scene kroz tri dana bogatog glazbenog programa kao predvodnik festivalske kulture u Hrvatskoj, stoji u priopćenju.

Ključne riječi
Kings of Leon Jack White Gorillaz glazba inmusic

