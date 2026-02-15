Naši Portali
Glazbena nagrada Elector

ABOP je nagrađen za album godine, a 'Utjeha' Natali Dizdar i Nipplepeoplea je najbolji electro pop singl

Filip kovačević
VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 10:18

U Petom Kupeu dodijeljene su nagrade za najbolju elektroniku. Uz najbolji album i pop singl, eventom godine proglašen je koncert Collage w/Röyksopp na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, najbolji remiks je 'Lady' Dina Dvornika koji je remiksao Koolad, titulu Techno singla/EP-a godine dobio je Insolateov "Human Nature EP", a najbolji DJ po ocijeli publike je DJ Yakka

Zagrebački Peti Kupe proslavio je u petak sjajnu godinu hrvatske elektroničke scene!

Dodjela Glazbene nagrade Elector protekla je u znaku sjajnih nastupa, zvijezda DJ svijeta, kolega sa scene, članova žirija i gostiju. Energija je bila odlična od prve minute, a večeri je vješto vladala neponovljiva Ida Prester.

Večer su otvorili Vogueri, predstavnici hrvatske ballroom scene, a nakon njih uslijedio je službeni dio dodjele na kojoj je slavio niz izvođača.

ABOP je zahvaljujući albumu "Masters of afters" slavio u kategoriji Album/Kompilacija godine, dok je Remiksom godine proglašen singl "Lady" Dina Dvornika koji je remiksao Koolade. Dvornykova je ovogodišnja New (S)electorica godine. Koncert Collage w/Röyksopp na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila proglašen je Eventom godine.

Insolate potpisuje "Human Nature EP", a upravo to izdanje odnijelo je titulu Techno singla/EP-a godine. House singl/EP godine je "Night Scene" Toma Buga & Groovelinea, dok je Bass singl/EP godine "Prashina EP" Andree Ljekaja i Svena Nalisa. Natali Dizdar x Nipplepeople i pjesma "Utjeha" slavili su u kategoriji Electro pop singla/EP-a godine, a Ivna Ji dobila je kipić Electora za "Archways" u kategoriji Electronica (alternative) singla/EP-a godine. Publika je rekla svoje te je DJ Yakka proglašen DJ-em godine. Digital bestseller je San Pacho, a Klub Masters je dobio priznanje Elector Essentials. Producentom godine proglašen je Petar Dundov.

Publika je uživala i u nastupima impresivnog niza DJ-a i izvođača: Tom Bug, Laseech, Zarkoff, Klaada, Macha Ravel, Lovro Baletić & Aida, Japanska Buba, Dvornykova, SKA i Anja Dominic su se pobrinuli za plesni podij i energiju do kasnih sati.

Nagradu ELECTOR pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko društvo skladatelja, koproducent događanja je Peti Kupe, dok organizaciju potpisuje Unison – Hrvatski glazbeni savez, uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. ELECTOR iz godine u godinu potvrđuje svoju važnost kao platforma koja prepoznaje, povezuje i promovira najkvalitetnije aktere domaće elektroničke glazbene scene.

