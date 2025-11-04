Nisam religiozan, ali pišući svoju novu knjigu postao sam uvjeren da naša svijest nadilazi smrt

Kada sam prije mjesec dana stajala u redu ispred dvorane Lucerna u Pragu, redu koji je vijugao Vodičkovom ulicom cijelim putem do Václavskog trga, osjećala sam se kao da čekam na koncert Rolling Stonesa. Međutim, razlog zbog kojeg su se tamo okupile tisuće ljudi iz svih krajeva Češke, Europe ali i svijeta, bila je jedna promocija knjige. Prošlo je doba, mislila sam do tada, kada su pisci privlačili takve gomile obožavatelja. No, promatrajući uživljenu gomilu oko sebe i slušajući najrazličitije jezike kojima su uzbuđeno razgovarali, shvatila sam - Dan Brown je rock zvijezda među piscima.