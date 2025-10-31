Naši Portali
Book&Zvuk

Poslušajte neobičnu knjigu autora serije "Žica", ispričanu iz perspektive psa

Autor
Milena Zajović
31.10.2025.
u 11:34

Ljubitelji vrhunskog pripovijedanja, ali i svi koji vole priče o ljudima i životinjama koje nas mijenjaju, u ovom će naslovu pronaći toplu, potresnu i duboko ljudsku priču.

Nakladnik Audio Store Transonica objavio je novu audioknjigu u izdanju platforme Book&Zvuk – „Miki, jedan pas“, novelu slavnog američkog autora Georgea Pelecanosa. Knjigu, u prijevodu Karmele Cindrić, interpretira glumac Nikša Marinović, a ukupno trajanje iznosi 1 sat i 46 minuta.

Pelecanos u ovoj kratkoj proznoj formi donosi iznimno emotivnu i sugestivnu priču o životnom putovanju ispričanom iz perspektive psa Mikija. Odrastajući uz obitelj u siromašnom dijelu Washingtona, dobrodušni bokser Miki postupno prolazi kroz niz vlasnika i kućanstava – od nasilnog alkoholičara do mladog dilera Topa koji pokušava opstati u opasnom svijetu kriminala.

Na svom putu Miki svjedoči ljudskoj nježnosti i okrutnosti, dobroti i sebičnosti, gubitku i nadi. Kroz Mikijeve oči Pelecanos suptilno istražuje složenost društva i pojedinca, a njegova priča postaje alegorija o prolaznosti i nepredvidivosti života.

George Pelecanos autor je dvadeset i dva romana i zbirki kratkih priča smještenih u svoj rodni grad Washington, D.C. i njegovu okolicu. Dobitnik je brojnih međunarodnih nagrada za književnost, a poznat je i kao scenarist, esejist i televizijski producent. Radio je na hvaljenim HBO serijama Žica (The Wire), Treme, Kronike Times Squarea (The Deuce) i Ovo je naš grad (We Own This City).

Roman Miki, jedan pas odiše karakterističnim filmskim ritmom i atmosferom po kojima je Pelecanos prepoznatljiv i u televizijskom pisanju. Preciznim rečenicama i kratkim prizorima autor slaže mozaik života, stvarajući snažan portret urbanog pejzaža i emocija koje u njemu tinjaju.

Ključne riječi
book&zvuk George Pelecanos

Kupnja