Ni dva De Nira nisu uspjela spasiti ovaj krimić, koji kao da smo već sto puta vidjeli

Gangsterski film na setu koji su ulice New Yorka. Prva asocijacija na to vjerojatno je univerzalna u cijelom svijetu – Robert De Niro. "Vitezovi kriminala" posljednji je De Nirov uradak iz tog nišnog žanra mafijaških triler-drama. I De Niro je toliko (p)ostao sinonim za ovakvu vrstu filmova da je ovdje osvanuo još jedan Robert De Niro. Naime, u "Vitezovima kriminala" pripala mu je dvostruka uloga pa tumači proračunatog, ali staloženog Franka Costella te paranoičnog i nemilosrdnog Vitu Genovesea. Njih dvojica su nekadašnji prijatelji čije je rivalstvo promijenilo lice gangsterske scene, ne samo u New Yorku nego i u Americi. No nije samo De Niro u ovom filmskom projektu "gangster-stručnjak".

Scenarij potpisuje Nicholas Pillegi, čovjek koji je autor i "Dobrih momaka", bestsellera koji je dobio i istoimenu filmsku inačicu, u kojoj se opet našao Robert De Niro u ulozi Jamesa Conwaya. Redateljska palica pripala je Barryju Levinsonu, koji je najpoznatiji po svom "Kišnom čovjeku". Ukratko, solidna ekipa se okupila oko ovog projekta. I, kako to obično biva, tresla se brda, rodio se miš. Čak ni fascinantna istinita priča o Costello-Genovese dvojcu, jedan od najboljih glumaca svih vremena, posebice u ovom žanru, dobar scenarist i redatelj, pa čak i cijela zaista sjajna produkcija filma nisu bili dovoljni da od ovoga naprave nešto "wow". Da, De Niro briljira u dvostrukoj ulozi, no to i nije ništa neobično. Naglumio se toliko gangstera i ima toliko utakmica u nogama da je njemu odigrati ovakvo što kao otići po kruh. Ljubitelji iskonskog De Nira, koji ne koketira sa sladunjavim romantičnim komedijicama, ovdje će doći na svoje.

Priča je, dakle, o ključnim figurama newyorškoga kriminala pedesetih godina prošlog stoljeća. Vito i Frank bili su nerazdvojni prijatelji, no odanost, lojalnost i zajedništvo pretvorili su se u rivalstvo. A kako to obično biva u gangsterskim krugovima – rivalstvo je nemilosrdno, do te mjere da kada dođe do zamjeranja, ne postoje više ni obitelj ni prijatelji. Genovese je tako u jednom trenutku naručio Costellovo ubojstvo. Zapravo je zanimljiv potez da De Niro glumi oba lika jer kao da se tako htjelo ukazati na dualnost ljudske prirode: prije su njih dvojica bili jedno, a onda se u jednom trenutku sve to promijenilo do te mjere da su se zamrzili. U svakome se nalazi i nemilosrdni Genovese i pošteni (koliko mu odabir karijere to dopušta, naravno) Costello. Zanimljiv je i dobar to redateljski potez kojim se dodaje još jedan sloj filma. Ili je to barem ono što se, uslijed "već smo sve ovo vidjeli" atmosfere i dojma koji film ostavlja, silno želi vidjeti, samo kako bi se ovom prosječnom do razočaravajućem uratku dala dodatna vrijednost. Priča se vrti dalje oko njihovih života i neraskidive isprepletenosti koju će do smrti nositi. Posao, obitelj, supruge, djeca… Svaki im je segment života povezan i svaki će zbog njihova razilaženja patiti. Dijalozi u filmu, scenografija i općenito atmosfera nešto je što smo svi vidjeli već toliko puta. I to ne bi bilo problematično da postoji neka iskrica koju imaju, recimo, upravo "Dobri momci".

Filmu, eto, ni Robert De Niro nije pomogao. Ni dupli Robert De Niro. Osim toga, u "podapinjanju" svakako pomaže i šminka kojom se ne muče samo oči gledatelja nego i sam glavni glumac, koji izgleda kao da se cijelo vrijeme pokušava izboriti s neprirodnom protetikom koja mu otežava posao. "Vitezovi kriminala" nažalost su samo još jedan gangsterski film koji izgleda kao višak bilo kojeg drugog gangsterskog filma. Točnije, kao da je netko uzeo nekorištene i zaboravljene dijelove i "Dobrih momaka", i "Irca", i "Bandi New Yorka", malo ih promućkao, izmiješao i stvorio "Vitezove kriminala". Ne nužno po priči koliko po atmosferi općenito. Jednostavno, ne da je nešto ostalo nedorečeno jer je priča o "dva nerazdvojna prijatelja koji su završili kao smrtni neprijatelji" zaista zanimljiva, samo je, eto, konačan produkt nabacan, zbrčkan, a upitno je i čak je li – kad je već tako – bio i potreban.