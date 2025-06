Gledat ćemo dobitnika Zlatne palme, Oscara te najveću mađarsku box-office senzaciju

Ovogodišnji Vukovarski filmski festival, devetnaesto po redu izdanje jedinstvenog festivala podunavskih zemalja održat će se u svom starom i publici dobro poznatom terminu – krajem mjeseca kolovoza, točnije od 27. do 30. 8. Tijekom četiri dana festival će ugostiti brojne filmske profesionalce te uvijek vjernu publiku za koju su organizatori na čelu s osnivačem i glavnim pokroviteljem Gradom Vukovarom, festivalskim direktorom Darkom Puharićem te novim umjetničkim ravnateljem Draganom Despotom i producentom Robertom Bubalom ove godine pripremili program koji je najbolje opisati kao mješavinu festivalskih pobjednika i pravih box-office senzacija.

Vukovarski festival od svog je začetka bio mjesto koje je uspješno spajalo svijet nezavisnog, festivalskog art programa sa svijetom komercijalnih hitova pa je namjera organizatora bila da ovogodišnje izdanje festivala upravo u tom segmentu podignu za još stepenicu više, ujedno se već lagano pripremajući za jubilarno dvadeseto izdanje festivala koje je pred vratima. Tako će se na najatraktivnijoj lokaciji festivala – perivoju dvorca Eltz Gradskog muzeja Vukovar – održati uistinu spektakularan program predvođen ni više ni manje nego pravom box-office senzacijom koja stiže iz Mađarske: obiteljskom komedijom "Trka za život". Riječ je o filmskom hitu o majci i tri kćeri koje nakon iznenadne smrti supruga, odnosno oca njemu u čast odluče istrčati maraton za koji su, naravno, fizički i psihički potpuno nepripremljene. Osim što se radi o izuzetno zabavnoj, ali i dirljivoj mješavini obiteljske i romantične komedije, film "Trka za život" poseban je po tome što ga je samo u mađarskim kinima u posljednjih godinu dana vidjelo više od 750.000 gledatelja čime je postao uvjerljivo najgledanijim domaćim filmom svih vremena. Kako film dolazi iz zemlje Podunavlja, automatski potpada i u službenu festivalsku konkurenciju pa ga je novi umjetnički ravnatelj Vukovarskog festivala, renomirani hrvatski glumac Dragan Despot, izabrao među prvim filmovima za ovogodišnje izdanje VFF-a, a film će upravo u Vukovaru doživjeti svoju hrvatsku premijeru uz pokroviteljstvo zemlje partnera devetnaestog festivalskog izdanja – Mađarske.

"Trka za život" filmski je hit o majci i tri kćeri koje nakon iznenadne smrti supruga, odnosno oca njemu u čast odluče istrčati maraton za koji su, naravno, fizički i psihički potpuno nepripremljene Foto: VFF

Pored europske kino senzacije u programu ovogodišnjeg Vukovarskog festivala svoje je mjesto pronašao i brazilski hit "Još sam tu" koji je ove godine osvojio prestižnu nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog filma te koji je u svojoj domicilnoj zemlji, logično, postao pravim blockbusterom. Najnoviji triler redatelja Waltera Sallesa široj publici najpoznatijeg po režiji remek-djela "Glavni kolodovor" nakon više od 15 godina vraća se režiji dugometražnog igranog filma o ženi udanoj za bivšeg političara u vrijeme brazilske vojne diktature. Na popularnoj internetskoj stranici IMDb film ima ocjenu 8,2/10, a na stranici Rotten Tomatoes koja se bavi prikupljanjem tekstova filmskih kritičara diljem svijeta "Još sam tu" do danas ima 97% posto pozitivnih ocjena kritike što su, uz brojne osvojene nagrade i priznanja, uključujući i spomenutog Oscara, dovoljni razlozi zašto se upravo ovaj film smatra jednim od najatraktivnijih naslova ovogodišnje festivalske ponude u Vukovaru.

"Još sam tu", najnoviji triler redatelja Waltera Sallesa, široj publici najpoznatijeg po režiji remek-djela "Glavni kolodovor", govori o ženi udanoj za bivšeg političara u vrijeme brazilske vojne diktature Foto: VFF

Publika sklonija umjetničkim naslovima ni ove godine neće ostati nimalo zakinutom, jer Vukovarski festival nastavlja sa svojom tradicijom prikazivanja pobjednika Cannesa – najvećeg i najglamuroznijeg svjetskog filmskog festivala. Iranski kriminalistički triler "Jedan običan incident" redatelja Jafara Panahija kao da je ciljano snimljen upravo za današnja turbulentna događanja u svijetu, jer je riječ o monumentalnom filmskom ostvarenju snimljenom ilegalno, bez službene dozvole iranskih vlasti u kojem naizgled mala i beznačajna nesreća pokreće lavinu nezamislivih posljedica za glavne likove. I dobitnika Oscara, brazilsko čudo od filma, i osvajača Zlatne palme, iransku filmsku perfekciju, gledamo u sklopu programa na perivoju dvorca Eltz Gradskog muzeja Vukovar.

Posebna novost za sve buduće posjetitelje festivala svakako je i činjenica što će se ove godine prvi put ulaznice za željene projekcije moći kupiti putem interneta čak mjesec dana prije početka samog festivala. Naime, već od 27. srpnja putem servisa Entrio svi oni koji to žele moći će osigurati svoje ulaznice za programe devetnaestog Vukovarskog filmskog festivala te tako službeno postati festivalskom publikom i prije početka samog festivala. Ovo je druga godina zaredom kako VFF i Entrio ostvaruju vrlo uspješnu suradnju koja je, baš poput samog programa festivala, ove godine podignuta na razinu više, jer dosad nije bio slučaj da se ulaznice za Vukovarski festival mogu nabaviti toliko ranije.

Organizatori su za svoje posjetitelje pripremili i niz drugih iznenađenja koja se, između ostalog, tiču proširenja programskih kategorija i zabavnog programa, a tu su i sada već tradicionalni 3. Dječji VFF te poseban filmski program na uistinu posebnoj lokaciji – amfiteatru Vukovarskog vodotornja.

- U posljednje dvije godine, otkad se festival našao pod novom organizacijskom strukturom, mogu s ponosom reći da smo zabilježili jednu uzlaznu putanju što u samoj programskoj shemi, što u ukupnom broju festivalskih posjetitelja. Ove smo godine po prvi put u povijesti njegovog održavanja festival postavili dostupnim na web stranicama FilmFreeway i FestHome, festivalskim aplikacijama koje su iznimno popularne među filmašima diljem svijeta, a koji služe kao poligon za prijavu filmova na razne međunarodne festivale. Prijavilo nam se gotovo 300 filmova što znači da su selektori imali – a i još uvijek imaju – pune ruke posla što je, naravno, vrlo dobro, jer govori o velikoj zainteresiranosti domaćih i stranih autora za prikazivanjem njihovih uradaka baš kod nas. Kao jedno od najvažnijih kulturnih događanja u Slavoniji, izuzetno nam je važno da Vukovarski festival bude prepoznat kao profesionalan i uspješan, ali prvenstveno kao važno događanje u domaćoj filmskoj branši koji ujedinjuje i okuplja deset potpuno različitih europskih zemalja na jednom mjestu te širi filmska poznanstva kako to može samo kvalitetan festival. Sljedeće godine slavimo puna dva desetljeća postojanja festivala, a pripreme za to izdanje krenule su još prošlog ljeta - izjavio je direktor festivala Darko Puharić.



Vidimo se u Vukovaru od 27. do 30. kolovoza!