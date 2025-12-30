Ovi skandali obilježili su kulturnu scenu 2025. godine

Iako je kulturna scena u 2025. ostvarila velike, možemo čak reći povijesne uspjehe, ova godina ostat će upamćena i po brojim skandalima, a u nastavku vam donosimo pet najvećih koji su obilježili kulturu u protekloj godini.

Režimski pritisak na studente i umjetnike u Srbiji





Foto: Gledatelj

Nema tko nije bio ganut prizorima srpskih studenata koji već godinu dana dostojanstveno prosvjeduju protiv Vučićeva korumpiranog režima i njegovih "kerova" (kako se sam, nesvjestan da ga snimaju, nazvao ekstremni desničar ucijenjen da sudjeluje u prorežimskim akcijama). Jedan od bastiona studentskog pokreta beogradska je FDU, umjetnička akademija čiji su brojni profesori i alumni stali na studentsku stranu i zbog toga se našli pod pritiscima. Notorno je bilo ljetošnje režimsko preuzimanje Narodnog pozorišta, a ukidanjem financiranja i drugim manipulacijama Vučić se odlučio riješiti i "nepodobnih" festivala kao što su EXIT, FEST i Martovski festival. Baš ovih dana umjesto otkazanog Bitefa održan je Ne:Bitef, alternativna manifestacija koju je otvorio iznimno aktualan "Proces Peliko" velikog Mila Raua. Na njemu je puno emocija izazvala predstava "Dora ili Ko će da prošiva prsluke?", o djevojci iz Novog Sada koja se već devet mjeseci nalazi u političkom azilu u Hrvatskoj.

Zbog drame o Palestini Oliver Frljić "protjeran" iz Berlina





Foto: Arhiva VL

Ugledno berlinsko kazalište Maxim Gorki otkazalo je premijeru predstave "Mala stvar" (Eine Nebensache) hrvatskog redatelja Olivera Frljića, koja je bila zakazana za 20. studenoga. U službenom priopćenju kao razlog se navode "dinamika i nesuglasice unutar glumačke postave i umjetničkog tima", zbog kojih se redatelj "ne vidi u mogućnosti nastaviti rad na produkciji". Neslužbeni, ali mnogo jasniji razlog otkazivanja leži u samoj temi predstave, koja je adaptacija romana palestinske autorice Adanie Shibli i bavi se izraelsko-palestinskim sukobom. Navodno je točka prijepora bila scena u kojoj pripadnici elitne postrojbe Izraelskih obrambenih snaga siluju Palestinku. Sam Frljić na otkazivanje je reagirao ustvrdivši da je u Njemačkoj na djelu "lov na propalestinske vještice", a u Zagrebu je nedavno gostovao s izvanrednom predstavom "Inkubator" produciranom u Sloveniji, koja se bavi tragedijom Gaze.

Prosvjedi protiv festivala u Benkovcu i drugim gradovima





Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dugo u Hrvatskoj nismo imali val antikulturnih akcija kao u 2025. godini, u kojoj su ljudi s HOS-ovim zastavama te braniteljskim i huliganskim obilježjima prosvjedovali protiv festivala "Nosi se" u Benkovcu, festivala alternative i ljevice (FALIŠ) u Šibeniku, uspjeli otkazati festival "Oglede" u Velikoj Gorici, isprepadali folklorni ansambl mladih gostiju iz Novog Sada u Splitu... Iako je bilo jasno da prosvjednici ne znaju ništa o programima koje pokušavaju zaustaviti, na posebnom piku našli su im se (zapravo benevolentni) performer Siniša Labrović te film "Mirotvorac", koji je jedan od domaćih naslova godine, a govori o ubojstvu osječkog policijskog načelnika Josipa Reihl-Kira, koji je ostao crna mrlja hrvatske ratne povijesti. I dok je onih kojima "na neviđeno" smeta kultura bilo i u vremenu SUBNOR-a, mlaka reakcija hrvatskih vlasti, a pogotovo ministrice kulture i medija, revoltirala je umjetnike izložene riziku od verbalnog i fizičkog nasilja.

Bitka za Warner Bros. koja se tiče svih gledatelja





Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Kraj godine obilježila je i spektakularna bitka za Warner Bros, čiji je velik dio portfelja trebao kupiti Netflix, no tada je stigla neprijateljska ponuda Paramounta, koji je dioničarima izravno ponudio 100 milijardi eura. Iza tog preokreta, između ostalih, stoje Trumpov zet Jared Kushner i arapski novac: ako uspiju istisnuti Netflix iz igre, kontrolirat će budućnost Hollywooda, streaming servisa, industrije igara i američkih medija. Pritom ne vode samo financijski nego i vrijednosni rat, jer Trumpov MAGA pokret vidi Netflix kao jedan od najsnažnijih rasadnika "woke virusa". Upravo zato, budućnost Warner Brosa odrazit će se na gledatelje diljem svijeta.

Varoufakisovo povlačenje i prosvjed protiv Naharina u riječkom HNK





Foto: INICIJATIVA ZA K.R.U.H.

Ugledni grčki ekonomist i ljevičarska ikona Yanis Varoufakis početkom listopada otkazao je svoje gostovanje u sklopu programa Filozofski teatar, gdje je 30. studenoga trebao nastupiti s filozofom Srećkom Horvatom. Odluka, koja je odjeknula u domaćim kulturnim i političkim krugovima, predstavljena je kao izravna posljedica programa riječkog HNK Ivana pl. Zajca, koji je uključivao izvedbu predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina. Ovaj potez uslijedio je nakon višemjesečnog lobiranja Inicijative Za K.R.U.H. i platforme Štrajk za Gazu, a čiji su aktivisti upadom u jednu od svečanih loža, zviždanjem i bacanjem letaka pokušali omesti izvedbu predstave. "Tužno je kad me žele bojkotirati ljudi koji misle kao ja. Kakva lijenost i gubitak vremena", rekao je tim povodom za Večernji list Naharin.