Petrine knjige najavljuju nove naslove za 2026.: Od 'Knjige o ratu' i 'Ognjene zemlje' do dječjeg 'Sherlocka Holmesa'

U siječnju izlaze naslovi "Ognjena zemlja" Sylvie Iparraguirre u prijevodu Matije Janeša, zatim "Đavolje stablo" Jerzija Kosinskog u prijevodu Marina Popovića te "Knjiga o ratu" Andrewa Pettegreea.

Epistolarni roman "Ognjena Zemlja" priča je o dvojici muškaraca različita podrijetla - bivšem mornaru, nezakonitom sinu španjolsko-kreolske majke i oca Engleza, i Indijancu iz plemena Yámana. Autorica kritički sagledava europski stav prema drugim kulturama u kontekstu dolaska europskih osvajača, pritom ne demonizirajući niti idealizirajući "divljaka".

U središtu romana o padu i iskupljenju "Đavolje stablo" nalazi se Jonathan Whalen, čovjek koji posjeduje bogatstvo, moć, žene i sav luksuz New Yorka. No iza blještavila otkriva se praznina, te on pada u poroke i brze užitke tražeći smisao.

"Knjiga u ratu" povjesničara Pettegreeja istražuje načine na koje je pisana kultura – od turističkih vodiča i znanstvenih radova do Bigglesa i Anne Frank – oblikovala, ali i bila oblikovana golemim sukobima modernog doba, od Američkog građanskog rata do invazije na Ukrajinu.

Prva knjiga poezije bit će izabrane pjesme "June Jordan" koje je prevela Vlatka Valentić, a u sportskoj biblioteci debitirat će "Kralj svijeta: Muhammad Ali i uspon američkog heroja Davida Remnicka" u prijevodu Tomislava Žilića. Nova izdanja u publicistici bit će "Stogodišnji rat protiv Palestine" Rashida Khalidija te "Duh kralja Leopolda: Priča o pohlepi, teroru i herojstvu u kolonijalnoj Africi" Adama Hochschilda, obje u prijevodu Marina Popovića.

Izdavač izdvaja i naslove "Terra Nosta Carlosa Fuentesa" u prijevodu Željke Somun, "La Realidad" Neige Sinno, djelo u prijevodu Vlatke Tor, "Korrektur" Thomasa Bernharda (Branka Grubić), "Segu" Maryse Condé (Ivana Šojat), "Palace of Desire" Nagiba Mahfuza (Mirna Čubranić), "La Vida Breve" Juana Carlosa Onettija (Tanja Tarbuk) i "Moi qui n'ai pas connu les hommes" Jacqueline Harpmann (Milena Ostojić).

Od dječjih izdanja najavljuju "Sherlock Holmes 11: A Scandal in Bohemia" (u prijevodu Svetlane Grubić Samaržije), "Ivica i Marica", ispričani od strane Stephena Kinga i s ilustracijama Mauricea Sendaka, "Rules of Summer" Shauna Tana u prijevodu Ozrena Doležala i "Into the Uncut Grass" Trevora Noaha (Svetlana Grubić).