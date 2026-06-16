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16. Fantastic Zagreb Film Festival

Od Spielbergovih i Lynchovih klasika do hrvatskih premijera: Evo što ćemo gledati!

"Otimači izgubljenog kovčega"
IMDb
VL
Autor
Hina
16.06.2026.
u 13:12

Fantastic Zagreb i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz cijelog svijeta kroz Europski žanrovski forum, a 16. izdanje posvećeno je razvoju žanrovskih projekata mladih filmaša iz cijele Europe s nizom predavanja, radionica i susreta profesionalaca

Američkim filmom „Uljezi” 25. lipnja na Ljetnoj pozornici Tuškanac otvara se ovogodišnji, 16. Fantastic Zagreb Film Festival, s programom koji ponovno okuplja ljubitelje znanstvene fantastike, fantasyja, trilera, horora, animea i drugih žanrovskih filmskih formi, kao i klasika.

Festival će do 5. srpnja na Ljetnoj pozornici Tuškanac i na novoj lokaciji, u BrickClubu, prikazivati odabrane filmove u Thrills & Chills, Americana, World Panorama, Fantastic Retro te u dva programa kratkometražnih filmova. "Program se sastoji od premijernih naslova, žanrovskih hitova i klasičnih filmova koji ove godine slave svoje velike jubileje", rekao je u utorak Stjepan Hundić, direktor Fantastic Zagreb Film Festivala na konferenciji za novinare. "Napravili smo atraktivan program, svi filmovi koje ćemo prikazati su hrvatske premijere, osim klasika, ali se i klasici koje prikazujemo rijetko mogu prikazati na velikim ekranima, što je za mlađu publiku jedinstveno iskustvo", istaknuo je.

Hundić je najavio da će se, uz Ljetnu pozornicu Tuškanac koju je Fantastic s Gradom Zagrebom svojedobno otvorio nakon 40 godina stanke, festival održavati u kinu BrickClub, za koji vjeruje da će nadoknaditi nedostatak kino dvorana u središtu Zagreba.

Ovogodišnje izdanje slavi velike filmske obljetnice - 30 godina „Farga” braće Coen, 40 godina filma „Ostani uz mene” Roba Reinera, 25 godina remek-djela „Mulholland Drive” Davida Lyncha, 45 godina „Otimača izgubljenog kovčega” Stevena Spielberga, čiji će se  80. rođendan obilježiti projekcijom kultnih „Ralja”, te 45 godina niskobudžetnog horora koji je postao klasik - „Zla smrt” Sama Raimija.

Film otvorenja, horor i psihološki triler „Uljezi” svjetsku premijeru je imao na SXSW festivalu i zaradio 100 posto na stranici Rotten Tomatoes, a njegov redatelj i scenarist Caleb Phillips će svoj prvijenac osobno predstaviti u Zagrebu, u koji dolazi i redatelj Paolo Strippoli, s hororom „Dolina osmijeha” koji je svjetsku premijeru imao u Veneciji.

Program donosi i korejski zombie spektakl „Kolonija” Yeona Sang-hoa, redatelja već legendarnog “Vlaka za Busan”, film „Karmadonna”, redateljski prvijenac Aleksandra Radivojevića, ko-scenarista kontroverznog “Srpskog filma”, „Ponovno rođeni” Santiaga Estevesa, koji je osvojio publiku zahvaljujući žanrovskom fokusu i emotivnoj dubini te "Sjećanje na princezu Mumbi” Damiena Hausera, ljubavnu priču, meta-fikciju, SF romantiku i komentar o tome što AI može i što nikad ne smije moći.

Francuski distopijski neo-noir spektakl „Pas 51” Cédrica Jimeneza nastao je prema istoimenom romanu Laurenta Gaudéa, jednog od najcjenjenijih suvremenih francuskih pisaca, “Dream On” i “Dream Off” je eksperimentalna animacija hrvatskog autora Dalibora Barića, a „Pas božji” braće Abele svjetsku premijeru imao je na Tribeci, temelji se na stvarnom suđenju iz 1692. u latvijskom selu Zaube, jednom od najdokumentiranijih slučajeva “vukodlaka” u europskoj povijest

Kao jedan od atraktivnijih najavljen je film „Sretno, zabavi se, nemoj umrijeti” Gorea Verbinskog, koji je s “Krugom” pokrenuo val horor remakea, s “Piratima s Kariba” stvorio jednu od najuspješnijih franšiza u povijesti blockbustera, a s “Rangom” osvojio Oscara za animirani film.

Pod nazivom „Hrvatska petoljetka” predstavit će se program kratkih filmova koji donosi izbor žanrovskih ostvarenja hrvatskih autora u posljednjih pet godina. "Napravili smo malu retrospektivu iz zadnjih pet godina, od studentskih, amaterskih, profesionalnih i horor filmova, trilera, znanstvene fantastike, crne komedije. Za svakoga ponešto", najavio je selektor kratkog programa Mile Božičević. Ulaz na kratki igrani program je besplatan i održat će se u BrickClubu, boutique kino prostoru smještenom u povijesnom ciglenom podrumu u Gundulićevoj 25 koji prima dvadesetak gledatelja.

Fantastic Zagreb i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz cijelog svijeta kroz Europski žanrovski forum, a 16. izdanje posvećeno je razvoju žanrovskih projekata mladih filmaša iz cijele Europe s nizom predavanja, radionica i susreta profesionalaca.

Festival pozdravlja dolazak publike na projekcije s psima, a tradicija besplatnog ulaza za vlasnike pasa nastavlja se i ove godine.

Ključne riječi
kultura triler Znanstvena fantastika horor mulholland drive Otimači izgubljenog kovčega Ralje hrvatska premijera filmski klasik David Lynch Steven Spielberg ljetna pozornica Tuškanac film Fantastic Zagreb Film Festival

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