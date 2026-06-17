Regionalni glumački talenti osvajaju Europu: Završeno peto izdanje platforme 'ReActing as a Star'

Kranj je ponovno postao epicentar europske filmske industrije! Uspješno je zatvoreno peto izdanje međunarodne platforme ReActing as a Star, koja se još jednom dokazala kao ključno i jedinstveno regionalno susretište glumačkih talenata i vodećih europskih filmskih profesionalaca. Od 12. do 14. lipnja, intenzivan trodnevni program ugostio je dvanaest odabranih glumica i glumaca iz jugoistočne Europe, pruživši im kroz stručne radionice, panele i individualne sastanke izravnu ulaznicu za razvoj međunarodnih karijera i umrežavanje s europskom audiovizualnom zajednicom.

Iza ove uspješne filmske priče, koja iz godine u godinu podiže ljestvicu, stoje producenti Pari Pikule i Secret Arts Cinema, a projekt je realiziran u partnerskoj suradnji sa Slovenskim filmskim centrom te uz snažnu podršku Hrvatskog audiovizualnog centra, Filmskog centra Srbije i Filmskog centra Crne Gore. O međunarodnom ugledu platforme najbolje govore njezine dugogodišnje suradnje s elitnim svjetskim udruženjima casting direktora – International Casting Directors Association (ICDA) i Casting Society (CSA).

Ovogodišnji program okupio je dvanaest iznimnih glumačkih imena nove generacije koja već osvajaju regiju, a sada ciljaju i na svjetske ekrane. Sudionici petog izdanja bili su: Maja Izetbegović i Zlatan Vidović (Bosna i Hercegovina), Romina Tonković i Roko Sikavica (Hrvatska), Lea Mihevc, Urban Kuntarić i Klemen Novak (Slovenija), Isidora Simijonović i Miodrag Dragićević (Srbija), Jelena Laban i Lazar Dragojević (Crna Gora) te Slagjana Vujoshevikj(Sjeverna Makedonija). Oni su kroz prezentaciju svog dosadašnjeg rada ostvarili neprocjenjive profesionalne kontakte s vodećim stranim stručnjacima iz područja castinga, produkcije i zastupanja glumaca.

Program je spektakularno otvorila međunarodno priznata slovenska zvijezda Katarina Čas. Kroz razgovor „From Slovenia to Global Screen“, s kolegama je podijelila bogata iskustva i izazove balansiranja karijere između regionalne i holivudske scene.

Čas je tom prigodom istaknula važnost ove platforme: „Kada sam ja počinjala, u Sloveniji nije bilo ovakvih programa i bilo je zaista teško. Zato smatram da je ovaj projekt izuzetno važan. Glumci ovdje imaju priliku družiti se s talent agentima i kasting direktorima. Imali su i predavanje o tome kako napraviti dobar self-tape – na što paziti i gdje se griješi. Dobili su toliko korisnih uvida da sam pomislila: 'Čovječe, pa meni to nitko nije imao za reći prije nekoliko godina.'“

Foto: Pari Pikule/Samo Pauser

S njom se složio i posebni gost programa, proslavljeni američki glumac školovan na prestižnom Juilliardu, Darren Pettie (poznat po ulogama u hit serijama „Mad Men“ i „Foundation“), koji je kroz inspirativne razgovore sudionicima ponudio ekskluzivan uvid u to kako funkcionira surovo američko tržište.

Pettie je podijelio svoje oduševljenje viđenim u Kranju: „Ovo što se događa ovdje je hvale vrijedan i jedinstven regionalni projekt. Smatram da je program fantastičan jer okuplja profesionalne, iznimno talentirane glumce iz svih zemalja bivše Jugoslavije, povezuje ih i pruža im priliku za veću međunarodnu karijeru, što je praksa kakva ne postoji u SAD-u.“

Središnji i najnapetiji dio programa činili su individualni sastanci glumaca s uglednim međunarodnim casting direktorima koji izravno kroje suvremenu europsku filmsku i televizijsku scenu. U Kranj su tim povodom stigli: Pauline Hansson (Švedska), Timka Grin (Bosna i Hercegovina), Maurilio Mangano i Teresa Razzauti (Italija), Anders Nygaard(Danska), Claudia Blunt (Ujedinjeno Kraljevstvo) te Alexandra Koknat (Njemačka). Ovi susreti „oči u oči“ otvorili su vrata potencijalnim budućim ulogama u velikim europskim koprodukcijama.

Subotnji ritam donio je projekcije showreelova sudionika uz moderiranje pisca i novinara Srđana Sandića, dok je nagrađivani crnogorski redatelj Ivan Marinović u sklopu predavanja „Filmmaking and Performance“ secirao kompleksan, kreativan odnos redatelja i glumca te izazove moderne produkcije.

Foto: Pari Pikule/Samo Pauser

Zadnji dan bio je rezerviran za praksu i konkretne alate. Talijanski casting direktor Maurilio Mangano vodio je radionicu „Worlding in an Empty Box – The Self Tape as an Act of Creation“, naučivši glumce kako briljirati na međunarodnim online audicijama. Uslijedila je i goruća panel rasprava „Play locally, act internationally“ o ulozi glumačkih agenata. Na njoj su sudjelovali predstavnici vodećih regionalnih agencija Zona Talents, Slavic Artists Management i Fidelis Actors, uz uglednog inozemnog gosta – Josepha Powella iz britanske agencije Curtis Brown.

Za sam kraj, kroz otvoren i dinamičan „Ask Me Anything“ razgovor, glumci i gosti iz industrije bez rukavica su pretresli sve izazove profesije, čime je zaokruženo još jedno trijumfalno izdanje ovog projekta.

Voditeljica programa Tina Hajon istaknula je: ”Kada smo pokretali ReActing as a Star, željeli smo stvoriti mjesto susreta, razmjene i novih prilika za glumce iz naše regije. Pet godina kasnije, s ponosom gledamo koliko iznimnog talenta okupljamo i koliko je važno graditi zajednicu koja se međusobno podržava i povezuje s međunarodnom industrijom. Najveća nagrada su nam uspjesi naših sudionika te vidljivost i prepoznatljivost koju su kroz ovaj program stekli.“

U pet godina postojanja, ReActing as a Star je u svom inkubatoru okupio više od 70 glumica i glumaca iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije, povezavši ih s kremom europske industrije. Promocijom glumačkih talenata, treningom i otvaranjem konkretnih prilika na globalnom tržištu, ova je platforma izrasla u jedan od najvažnijih i najutjecajnijih filmskih događaja u jugoistočnoj Europi.