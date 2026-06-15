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"the root of the game"

Netflix nas vodi u srce brazilskog nogometa: Stiže serija o blatnim terenima na kojima se rađaju legende

The Root Of The Game
Netflix
VL
Autor
vecernji.hr
15.06.2026.
u 14:04

Nova dokumentarna serija ‘The Root of the Game’ uranja u sirovi i nefiltrirani svijet amaterskog nogometa u São Paulu, poznatog kao ‘várzea’. Kroz priče lokalnih heroja i sjećanja legendi poput Cafua, Netflix istražuje gdje doista počinje put do svjetske slave

U godini kada se Svjetsko prvenstvo vraća na tlo Sjeverne Amerike, streaming divovi kao da su se natjecali tko će dublje zaroniti u mitologiju koja definira najveću nogometnu naciju svijeta. U valu novih dokumentarnih filmova i serijala koji slave brazilske legende, njihove radničke korijene, slavne pobjede i bolne poraze, Netflix se sprema publici predstaviti priču koja prethodi svima ostalima.

Prije Peléa, Ronalda, Neymara i glamura višemilijunskih ugovora, postojao je samo blatni teren, strast i sirovi talent. Upravo taj svijet istražuje nova dokumentarna serija "The Root of the Game" (Várzea: Onde Nasce o Futebol), čija je premijera zakazana za 20. lipnja. Serijal nas vodi u srce São Paula, na prašnjave terene amaterskih liga poznatih kao "várzea", mjesta koja su istinska tvornica brazilskog nogometa i kolijevka nekih od najvećih imena u povijesti sporta.

Pojam "várzea" gotovo je neprevodiv u svom punom značenju. Doslovno se odnosi na poplavnu ravnicu ili nizinsku livadu, no u Brazilu ta riječ označava čitav jedan ekosustav - vikend lige koje se igraju na improviziranim terenima na periferijama gradova. To je kaotičan, radostan i brutalno natjecateljski nogomet, gdje rivalstva između kvartovskih momčadi mobiliziraju čitave zajednice i pretvaraju obične nedjelje u spektakl. Nova Netflixova serija, nastala u produkciji kompanije Ginga Pictures i u režiji Aleca Cuttera, dobila je dosad neviđen pristup iza kulisa Super Copa Pioneer, najvećeg i najprestižnijeg "várzea" turnira u São Paulu. Gledatelji će, kako najavljuje Netflix, svjedočiti nogometu koji se igra "u blatu, s borbenošću i bez uljepšavanja". Kroz priče igrača i trenera koji sanjaju o tome da promijene svoje živote, serija istražuje kako ovaj svijet nadilazi sam sport, postajući moćan simbol pripadnosti, ponosa i otpornosti.

Kako bi se dočarala dubina i važnost amaterskog nogometa, serija donosi svjedočanstva ikona koje su upravo na takvim terenima započele svoj put. Nogometne zvijezde poput dvostrukog svjetskog prvaka Cafua i sadašnjeg brazilskog reprezentativca Raphinhe vraćaju se svojim korijenima, prisjećajući se kako su zemljani tereni, podrška zajednice i čista strast prema igri oblikovali njihove karijere. Cafu, jedan od najvećih desnih bekova svih vremena, odrastao je igrajući "várzeu" u četvrti Jardim Irene u São Paulu, dok je Raphinha slijedio sličan put. Njihova razmišljanja pružaju neprocjenjiv uvid u mentalitet koji se kali u uvjetima gdje je ljubav prema nogometu jedina valuta, a pobjeda donosi čast cijelom kvartu. Serija time ne samo da dokumentira natjecanje, već i slavi kulturu koja održava živim jedan od najautentičnijih izraza brazilskog identiteta.

"The Root of the Game" stiže kao kruna Netflixove strategije ulaganja u sportske priče koje rezoniraju na globalnoj razini. U posljednjih godinu dana platforma je predstavila čitav niz naslova posvećenih brazilskom nogometu, stvarajući svojevrsnu audiovizualnu enciklopediju za navijače. Od serijala "Ronaldinho: The One and Only", koji uz svjedočanstva Messija i Neymara slavi neponovljivu genijalnost čarobnjaka iz Porto Alegrea, do filma "USA 94: Brazil's Return to Glory", koji kroz dosad neviđene snimke samih igrača oživljava dramatičan put do četvrte titule svjetskog prvaka predvođen Romáriom i Bebetom.

Tu su i priče o suvremenim herojima poput Viníciusa Júniora u "Baila, Vini" i kontroverznog Neymara u "The Perfect Chaos", ali i nezaobilazni dokumentarci o temeljima - "Pelé" i "Brazil 70: The Third Star", koji slave generaciju što je nogomet pretvorila u umjetnost. 

*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
kultura svjetsko prvenstvo Brazil nogomet dokumentarac serijal netflix

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