Neostvareni program, neisplaćeni honorari... Je li ovo kraj Vicka Bilandžića?

Sedmeročlano Kazališno vijeće HNK Split jednoglasno je odlučilo odbiti programsko i financijsko izvješće intendanta Vicka Bilandžića za 2024. godinu. Time su se u cijelosti stekli uvjeti da ga Tomislav Šuta, splitski poteštat razriješi. Jer, prema Zakonu o kazalištima i Statutu HNK Split neprihvaćanje programskog i financijskog izvješća dostatan je razlog za micanje iz intendantske fotelje. Uostalom, to se već do sad u Splitu događalo.

No, hoće li gradonačelnik Šuta idućih dana imenovati v.d. intendanta, još je neizvjesno. Iz pouzdanih izvora doznajemo kako će on vjerojatnije čekati iduću sjednicu Gradskog vijeća koja bi se trebala održati sredinom mjeseca. Budući da će na dnevnom redu biti pojedinačna izvješća svih ustanova u kulturi među kojima je naravno i teatar, gradonačelnik će nakon što čuje i mišljenja vijećnika donijeti konačnu odluku.

Sve, a poglavito kulturnjačke krugove iznimno intrigira koga će imenovati za vršitelja dužnosti. Kadrovska križaljka odavno se slaže, u igri je nekoliko imena među kojima navodno najviše šanse za izbor na funkciju v.d. ima pravnik Ivan Vatavuk, dugogodišnji zaposlenik teatra i predstojnik Ureda intendanta. Mnogi bi Vatavuka željeli vidjeti ne samo kao vršitelja dužnosti nego i kao budućeg intendanta teatra.

Vicko Bilandžić nije htio sudjelovat u raspravi Kazališnog vijeća o svojim izvješćima premda je trebao bit izvjestitelj. Demonstrativno je napustio sjednicu odbijajući odgovarati na pitanja. Kazališno vijeće pored ostalog utvrdilo je da je ostvareno tek nešto manje od 64 posto programa u 2024. godini, da nikad nije bilo manje zaposlenika u kazalištu i nikad više financija... Sasvim dovoljno činjenica za neprihvaćanje izvješća. A, Vicko Bilandžić odbio je prisustvovati i raspravi o Statutu HNK Split, temeljnog dokumenta.

Splitski kulturnjaci ističu kako unatoč, barem se tako priča, "dubokoj kazališnoj kesi" još mnogi nisu dobili honorar za izvršene usluge na Splitskom ljetu koje je završilo 14. kolovoza. Među njima su brojni freelanceri koji jedva "spajaju kraj s krajem". Istovremeno se, tvrde, plaćaju pozamašni honorari gostima koji dolaze radit u teatar. Političarima zamjeraju što kasno reagiraju.