Naša “Škola skandala” je poput “Bridgertona”, ali s puno boljim dijalozima

Ekipa Midsummer Scene Festivala koji se od 22. lipnja do 5. srpnja jedanaesti put održava u Dubrovniku, ovih dana punom parom priprema ovogodišnju premijeru, predstavu “The School for Scandal” ili “Škola skandala”. Ta komedija Richarda Brinsleyja Sheridana iz druge polovice 18. stoljeća, ove će nedjelje prvi put u povijesti biti izvedena u Hrvatskoj, i to na izvornom engleskom jeziku u prekrasnom ambijentu dubrovačke tvrđave Lovrijenac.

– “Škola skandala”, napisana 1777., već je te godine bila golemi hit. Mislim da se te sezone izvela više od 40 puta! Često je uspoređuju s epistolarnom knjigom “Opasne veze”, koja ima vrlo sličan tijek radnje, no u ovom slučaju riječ je o britkoj satiri i komediji. U svakom slučaju, radnju pokreće Lady Sneerwell, koja neprestano izaziva skandale, odnosno, aktivno se bavi ogovaranjem, podmetanjem i raznim manipulacijama zajedno sa svojim prijateljem, sir Benjaminom Backbiteom, koji je neka vrsta njezina malog psića – priča nam suosnivač i kreativni producent festivala Midsummer Scene te glumac koji će utjeloviti spomenutog sir Backbitea, Filip Krenus.

Predstava je sjajno uhvatila duh neobičnog vremena koje se naziva engleskom restauracijom, kada se nakon puritanske vladavine Olivera Cromwella, tijekom koje je, među ostalim, kazalište bilo zabranjeno, na prijestolje u pompi i svili vraća kralj Karlo II. Komedije tog razdoblja, objašnjava nam Krenus, bavile su se “preživljavanjem, novcem i ljubavlju”, iako, ljubav slobodno možemo zamijeniti i seksom. Mnoge su sličnosti, primijetili smo, između ove predstave i megapopularne televizijske serije “Bridgerton”– u kojoj skandali, ogovaranja i seks, čine okosnicu drame.

– Tako je, “Bridgerton” doista podsjeća na “Školu skandala”, osim što bih rekao da je to komercijalnija verzija s puno slabijim dijalozima, ali mnogo skupljim kostimima. Da se mene pita, ja bih to nazvao “Bitcherton”! – kroz smijeh govori Krenus.

Na predstavi radi sjajan hrvatsko-britanski autorski tim, među kojima je i mladi i talentirani redatelj Fred Gray, za scenografiju i elaborirane kostime zaslužan je proslavljeni dizajner Roberto Surace, rasvjetu sprema vodeći hrvatski majstor svjetla Aleksandar Mondecar, glazba i dizajn zvuka djelo su Dubrovčanina Žarka Dragojevića. Glumački ansambl, uz Krenusa, pak čine Adele Anderon, Katie Buchholz, Clark Devlin, Nick Howard-Brown, Oliver Senton, Jessica Spalis i Emily Waters.

Međutim, to nije jedina ovogodišnja premijera Midsummer Scenea, jer nas očekuje i simpatičan “one-fairy show”, odnosno “show jedne vile”. “I, Peaseblossom”, djelo suvremenog britanskog redatelja i dramatičara Tima Croucha, u režiji Phillipa Parra, pripovijeda nam tako grozničave događaje Shakespeareovog “Sna ivanjske noći” iz perspektive jedne male vile – vile Graše ili Peaseblossom. Grašu će utjeloviti također Filip Krenus, dok je za čarobnu scenografiju, kostimografiju i videoprojekcije zaslužan poznati naš umjetnik bajkovitog izričaja Zdenko Bašić.

A Midsummer Scene neraskidivo je povezan i s najvećim našim dramatičarem, Marinom Držićem, a naš sugovornik Filip Krenus, jedan je od prvih prevoditelja koji se, uz potporu i poticaj Doma Marina Držića, odvažio i na velike pothvate prijevoda njegovih djela na engleski jezik. Najnoviji njegov prijevod, “Skup” ili “Pinch Hoard”, te prijevod “Venere i Adona” iz pera Wendy Bracewell, bit će tako dubrovačkoj javnosti predstavljeni u subotu 28. lipnja u Kneževom dvoru, a svečanu promociju svojim nastupom uveličat će i gošća festivala Adele Anderson.