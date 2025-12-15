The Who objavili veliki box set svog posljednjeg 'pravog' albuma, koji donosi cjelovitu priču o turbulentnom razdoblju benda

Box setovi grupe The Who s reizdanjima klasičnih albuma spadaju među najpotpunije na tržištu. Nakon epskog "Who's Next" prije dvije godine, nedavno se pojavio "Who Are You", posljednji veliki album grupe prije smrti bubnjara Keitha Moona. I sam album i novi box set posebno su zanimljivi jer daju uvid u kreativni proces sastava u razdoblju obilježenom brojnim promjenama i turbulencijama, koristeći rijetke snimke, drugačije verzije raznih pjesama i koncertne izvedbe na turneji 1979.

Još važnije, "Who Are You" objavljen je 1978., u jeku punk i novovalne groznice i predstavljao je odgovor Petea Townshenda na nove izazove. Dapače, u sjajnoj knjizi "PUNK – Potpuno Uvjerljivo Negiranje Klasike?" Darko Glavan zaključio je da bez punka ne bi bilo niti rocka krajem sedamdesetih, dok je među veterane koji su tada adekvatno odgovorili novim izazovima naveo albume Neila Younga "Rust Never Sleeps", Rolling Stonesa "Some Girls" i – "Who Are You". Budući da sam "Who Are You" kupio s 13 godina, kao moj prvi album Petea Townshenda i ekipe, nisam bio svjestan puno stvari, ali sam dosta toga shvatio intuitivno, vrteći nemilosrdno vinil koji je plijenio izvrsnim pjesmama, mješavinom melodija i energije, te sviračke raskoši koju niste mogli naći nigdje drugdje.

Posebno se isticala produkcija albuma koja je prilično sofisticirano uključivala gudače, sintesajzere i ovozemaljsku rock-svirku, podloženu pjesmama kakve nitko osim Townshenda nije pisao. Doduše, na "Who Are You" nalaze se i tri autorske pjesme basista Johna Entwistlea, prirodno uključene u tkivo albuma koji je djelovao prilično produkcijski uravnoteženo, s devet pjesama među kojima je i završna naslovna skladba, golemi hit i danas, zahvaljujući televizijskim serijama i reklamama u kojima se koristi.

Sve to danas je nadograđeno velikim box setom "Who Are You" (Universal Croatia) s čak sedam CD-a i Blu-ray diskom, te popratnom knjigom, koji donose cjelovitu priču o turbulentnom razdoblju. Keith Moon umro je 1978., zamijenio ga je bubnjar Kenny Jones iz grupe Faces, a snimke s turneje 1979. – kada je prije koncerta u Cincinnatiju poginulo 11 ljudi u publici – na zadnja dva diska potvrđuju s koliko su žara The Who krenuli u borbu za zadržavanje krune jednog od najznačajnijih sastava u povijesti rocka. Te koncertne izvedbe snimljene na američkoj turneji 1979., nakon Moonove smrti, posebno su važne jer prvi put cjelovito prikazuju kako je bend zvučao u jednom od prijelomnih razdoblja karijere.

Uz remaster originalnog albuma u kutiji je uključen i neobjavljeni tonski miks legendarnog snimatelja i producenta Glyna Johnsa iz 1978. Tada "otkazan", danas nudi prirodniji, često i bolji, a svakako drukčiji pogled na album kakvog poznajete. Sveukupno na box setu uključeno je 71 dosad neobjavljenih snimaka, među kojima su fascinantni demo materijali Johna Entwistlea, drukčije studijske verzije nekih pjesama (s vokalima Petea Townshenda umjesto Rogera Daltreya), singl verzije i novi remiksevi Stevena Wilsona (na Blu-ray disku koji uz nove stereo mikseve pjesama donosi i Dolby Atmos remiks).

Dva CD-a potrošena su na probe benda iz 1977. i 1978. godine, donoseći zadnje sessione Keitha Moona na bubnjevima, uključujući i prvi put objavljenu verziju pjesme "Won't Get Fooled Again" iz 1978., što predstavlja trenutak u kojem je Moon posljednji put prije smrti sjeo za bubnjeve. Naime, te godine The Who su se ozbiljno, kao prvi rock sastav uključili u filmsku produkciju, a nakon igranog filma "Tommy" iz 1975., pripremali su filmsku verziju rock-opere "Quadrophenia" i prvi pravi rock dokumentarac "The Kids Are Alright". Upravo za potrebe albuma "Who Are You" i dokumentarca, 1977. održavane su probe u londonskim filmskim studijima Shepperton koje su kupili, uključene na jednom disku box seta, kao priprema za koncert održan krajem godine, snimanom za potrebe filma.

Nastup i probe ponovili su i 1978., što je dio idućeg diska, a uz glazbu box set uključuje i luksuznu, tvrdo ukoričenu knjigu od sto stranica formata LP-ja, s arhivskim fotografijama, bilješkama iz studija, esejima i pričama o nastanku albuma i ostalim materijalima iz arhive, što priču čini potpunijom i s vizualne strane. Gledao sam The Who uživo ovog ljeta u Padovi na oproštajnoj turneji "The Song Is Over" kojom su, američkim nastupima krajem godine, valjda, definitivno završili dugotrajnu odiseju. Oduševljenje masovne publike, ali i kritike, u Italiji i svih ovih desetljeća donekle opravdava činjenicu da su prvi "razlaz" najavili još američkom turnejom 1982. i koncertnim albumom "The Who's Last", kad je Pete Townshend najavio prestanak rada grupe. Porekli su to puno puta, kao i činjenicu da je u prvom singlu "My Generation" Townshend napisao legendarni stih da se "nada da će umrijeti prije nego što ostari".

Sa svim tim uključenim snimkama i memorabilijom ovaj box set nije samo ponovno izdanje poznatog albuma, nego cjelovit dokument burnog, kreativno intenzivnog razdoblja u kojem su se The Who suočavali s do tada nepostojećim izazovima, a istovremeno stvarali glazbu koja i danas zvuči moderno, snažno i emocionalno, pogotovo idejno relevantno. Za poklonike i poznavatelje, ali i široku publiku, novi "Who Are You" pruža priliku ući u samu srž nastanka albuma, kroz materijale koji su ranije bili nedostupni u arhivama. Ukratko, osim što je povijesno svjedočanstvo, ovakvo reizdanje nudi potpun skup ideja koje su oblikovale album, kao pokazatelj jedinstvene kreativne faze u radu sastava, prelaska u drugu eru i procesa stvaranja u kojem su eksperimentirali i prolazili kroz burne promjene.