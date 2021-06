Najboljim umjetnicima svečano na HRT-u dodjeljene nagrade Vladimir Nazor

- Nitko od nas nije stvarao radi nagrade. Nagrade su kao ptice. Slete kada im se najmanje nadamo i najmanje ih očekujemo. Mi koji smo ovjenčani nagradama za životno djelo ne namjeravamo se uljuljkati nego nastavljamo gdje smo stali. Onima koji su osvojili godišnje nagrade ne preostaje ništa drugo nego da se posvete novim i još uspjelijim djelima - rekla je akademkinja i dobitnica nagrade Vladimir Nazor za životno djelo s područja književnosti, književnica i znanstvenica Dubravka Oraić Tolić zahvaljujući se u ime svih četrnaestoro umjetnika koji su dobili najviše hrvatske državne nagrade za kulturu i umjetnost.

I ove je godine, kao i lanjske, svečanost uručenja visokih priznanja organizirana na gostoljubivom južnom travnjaku HRT-a uz izravni prijenos na Prvom programu Hrvatske televizije. Nagrade su dodjeljivali ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i predsjednik Odbora za dodjelu nagrada Vladimir Nazor, akademik Zvonko Kusić. Najviša državna nagrada za kulturu i umjetnost ima doista dugu tradiciju od čak šezdeset i dvije godine, a svojim imenom podsjeća na jednog od najplodnijih hrvatskih književnika Vladimira Nazora čiju je pjesmu "Hrvatski jezik" na Prisavlju interpretirala Judita Franković Brdar. Svečanost je uveličao i Jazz orkestar HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera koji je izveo dvije skladbe Luke Žužića inspirirane međimurskom i istarskom narodnom glazbenom baštinom koju je zaštitio UNESCO.

Nagradu za životno djelo s područja glazbe primila je pijanistica Sretna Meštrović čija je glazbena karijera trajala šezdeset i pet godina. Za područje filma, životnu nagradu dobio je filmski i televizijski redatelj Branko Ivanda, nazvan klasikom starog kova. Za područje likovne i primijenjene umjetnosti nagrađen je likovni umjetnik Juraj Dobrović koji je svoju obiteljsku kuću u Jelsi poklonio tom gradu za smještaj svoje donacije. U njegovo ime nagradu je primila Iva Babaja. Nacionalna prvakinja zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta Branka Cvitković koja se može pohvaliti sa čak stotinjak kazališnih uloga, primila je nagradu za životno djelo s područja kazališne umjetnosti. Arhitekt i 'tata Novog Zagreba' Vinko Uhlik dobio je Nazora za životno djelo s područja arhitekture i urbanizma.

Godišnju nagradu za književnost dobio je koprivnički književnik Marko Gregur za roman "Vošicki" koji mu je objavio Hena com i za koji je već nagrađen nagradom Fric. Godišnju nagradu za glazbenu umjetnost osvojila je omiljena sopranistica Valentina Fijačko Kobić iz Varaždina, prvakinja zagrebačke Opere i to za operne i koncertne nastupe u pandemijskoj 2020. godini. Godišnju nagradu za filmsku umjetnost po drugi je put izborio filmski redatelj Danilo Šerbedžija. Nakon što mu je to uspjelo 2011. kada je Nazorom nagrađen za film "Sedamdeset i dva dana", sada je nagrađen za film "Tereza 37" u kojem je scenaristica i glavna glumica bila Lana Barić.

Godišnju nagradu za područje likovne i primijenjene umjetnosti primio je likovni umjetnik Zlatko Kopjar za izložbu Tenebroso u varaždinskoj galeriji Sermage, ali i za skulpturu K19 postavljenu na Šetalištu Vatroslava Jagića, a koja podsjeća na žrtve holokausta. Godišnju nagradu za kazališnu umjetnost primila je glumica Doris Šarić Kukuljica za ulogu Elze u drami "Dobro je dok umiremo po redu" Ivora Martinića izvedenu u Zagrebačkom kazalištu mladih. Godišnju nagradu za arhitekturu i urbanizam primili su Tin Sven Franić, Vanja Rister i Ana Martinčić Vareško za kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku.