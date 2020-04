Pogledajte najbolje trenutke glazbenog spektakla koji je prikupio 127 milijuna dolara

Osam sati trajao je prijenos najvećeg humanitarnog glazbenog spektakla na svijetu kojeg je u subotu 18. travnja gledalo više od 30 milijuna ljudi. Koncert One World: Together at Home nastao je u organizaciji Lady Gage i platforme Global Citizen u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bi prikupili novac i podigli svijest o borbi protiv koronavirusa te odali počast radnicima koji se svaki dan žrtvuju na prvoj crti obrane od pandemije. Koncert je prikazivan na svim većim svjetskim televizijama, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu i YouTubeu, a prikupljeno je 127,9 milijuna dolara.

Svoju podršku liječnicima i ostalim medicinskim djelatnicima prodavačima, dostavljačima, vatrogascima, policajcima i svim ostalim herojima modernog doba dalo je više od 100 svjetski poznatih umjetnika, glazbenika, glumaca i sportaša. Mogli smo vidjeti dirljive snimke solidarnosti ljudi u izloaciji diljem svijeta, a predstvaile su se i se brojne inicijative osnovane kako bi najpotrebitijima u ovim teškim vremenima pružili pomoć i osigurali dostojne uvjete za život. Streamu su se priključili i predstavnici vlada iz cijelog svijeta koji su pozvali sve da udvostruče svoje napore u borbi protiv koronavirusa, podrže Svjetsku zdravstvenu organizaciju i znanstvenike koji neumorno rade na dijagnostičkim testovima i pronalasku cjepiva koje će biti pristupačno svima.

Članovi Rolling Stonesa nastupili su zajedno, svaki iz svog doma kako bi odsvirali slavnu "You Can't Always Get What You Want".

🤘 If you start us up, we’ll never stop fighting for global health. Take action with The @RollingStones: https://t.co/26xVXSb0qy #TogetherAtHome pic.twitter.com/Dpze2tNyCW — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020



"Čast mi je što sam dio programa koji slavi prave heroje, medicinske djelatnike u cijelom svijetu. Ovo je globalna kriza, moramo se udružiti i poručiti vođama naših država da osnaže zdravstvene sustave kako se ovo nikada ne bi ponovilo" poručio je McCartney i otpjevao pjesmuP "Lady Madonna" od Beatlesa.

— Austin Kellerman (@AustinKellerman) April 19, 2020

Pjesma "The Prayer" koju su zajednički izveli Andrea Bocelli, Lady Gaga i Celine Dion sve je ostavila bez daha.

U inicijativu uključile su se i dvije bivše prve dame, Laura Bush i Michelle Obama s porukama podrške i solidarnosti. "Večeras cijeli svijet je zajedno. Zahvalni smo svima koji u ovom trenutku daju svoje živote za naše. Ovo neće biti lako, ali bit ćemo tu jedni za druge i pobijedit ćemo ovo zajedno" rekle su.

Former First Ladies @MichelleObama and @LauraWBush appeared on One World: #TogetherAtHome to stand in solidarity with @WHO and the incredible health care workers defending our communities against COVID-19. Do your part to fight this crisis at https://t.co/26xVXSb0qy. pic.twitter.com/yTxjQfGE1Y — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

Svoju pjesmu "Out of the Woods" u svom je domu izvela i Taylor Swift.

Are we out of the woods? Not exactly, but we can all do our part to help each other get through the coronavirus pandemic #TogetherAtHome. You can take action with @TaylorSwift13 to support @WHO, frontline health care workers, and everyday heroes here: https://t.co/26xVXSb0qy pic.twitter.com/mTm1EaHTw0 — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

Svoju podršku iskazali su David i Victoria Beckham te Elton John sa slavnom pjesmom posvećenom svim borcima protiv pandemije - "I'm Still Standing".

Heroes on the frontlines, this song is for you ❤️ Join @Eltonofficial in thanking frontline workers for protecting our communities during the pandemic. Do your part to help stop the spread of COVID-19 at https://t.co/26xVXSb0qy. #TogetherAtHome pic.twitter.com/WeClpDwwWs — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

Snimku cijelog koncerta možete pogledati na YouTube kanalu Global Citizena.