Pogledajte online spektakl Lady Gage i svjetskih zvijezda protiv koronavirusa

U subotu 18. travnja u 20 sati započeo je prvi dio online spektakla One World: Together at Home, koncerta organiziranog u čast zdravstvenim i ostalim radnicima koji se svakog dana žrtvuju u borbi protiv pandemije koronavirusa. Nastao u organizaciji UNESCO-a, Svjetske zdravstvene organizacije i plaftorme Global Citizen, ovaj događaj jedan je od najvećih svjetskih humanitarnih koncerata. No, naglašavaju organizatori, novac je već prikupljen - vi samo trebate uživati u izvedbama najboljih svjetskih glazbenika. Umjetnički koncept osmislila je Lady Gaga, a u njemu sudjeluju glazbene zvijezde poput Taylor Swift, Eltona Johna, Billie Eilish, Alicie Keys, Chrisa Martina i Rolling Stonesa, ali i glumci, sportaši i komičari koje je ugostio legendarni voditeljski trio Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert.

Izvođači koji su svirali u prvih šest sati događaja:

20 - 22h

Adam Lambert, Andra Day, Black Coffee, Charlie Puth, Eason Chan, Hozier & Maren Morris, Hussain Al Jassmi, Jennifer Hudson, Jessie Reyez, Ke$ha, Lang Lang, Liam Payne, Lisa Mishra, Luis Fonsi, Milky Chance, Niall Horan, Picture This, Rita Ora, Sofi Tukker, the Killers, Vishal Mishra

22 - 00h

Adam Lambert, Annie Lennox, Ben Platt, Cassper Nyovest, Christine and the Queens, Common, Delta Goodrem, Ellie Goulding, Finneas, Jack Johnson, Jacky Cheung, Jess Glynne, Jessie J, Juanes, Ke$ha, Michael Bublé, Rita Ora, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, Sofi Tukker, the Killers, Zucchero

00 - 02h

Angèle, Annie Lennox, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Eason Chan, Ellie Goulding, Hozier, Jennifer Hudson, Jessie J, John Legend, Juanes, Lady Antebellum, Leslie Odom Jr, Luis Fonsi, Niall Horan, Picture This, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, SuperM

20.00 One World: Together at home službeno je počeo javljanjem glumice Jameele Jamil, koja se zahvalila svim radnicima na prvoj liniji obrane protiv koronavirusa i predstavila glazbenike koji će nastupati u prva dva sata koncerta. Među njima su Adam Lambert, Hozier, The Killers, Niall Horan, Milky Chance i Jennifer Hudson. Online stream na YouTubeu gledalo je preko 700 000 gledatelja koji sa svih krajeva svijeta šalju poruke podrške i solidarnosti.

Prva glazbenica koja se javila iz svog doma je Andra Day, pjesmom "Rise up".

Foto: Screenshot

Sve izvedbe prate poruke podrške i pozivi na odgovornost - ostanite doma - poručuju nam svjetske zvijezde. Prikazuju se dirljive snimke ljudi u izloaciji diljem svijeta, a u live streamu javljaju se radnici i volonteri koji dijele svoja iskustva rada na prvoj crti obrane protiv koronavirusa. Predstavljaju se brojne organizacije i inicijative osnovane kako bi najpotrebitijima u ovim teškim vremenima pružili podršku, pomoć, osigurali hranu i potrepštine. U ovu humanitarnu akciju uključili su se i predstavnici mnogih vlada diljem svijeta koji su pozvali sve da udvostruče svoje napore u borbi protiv koronavirusa, podrže Svjetsku zdravstvenu organizaciju i znanstvenike koji neumorno rade na dijagnostičkim testovima i pronalasku cjepiva koje će biti pristupačno svima. Kako vi možete pomoći njihovim naporima saznajte na web stranici: act.me

S porukama podrške javili su se Heidi Klum i Tim Gunn te predstavili liječnicu Annu Carvalho, jednu od heroina pandemije koronavirusa. Carvalho, samohrana majka dvoje djece, zbog svog posla u hitnoj službi bolnice u Vancouveru morala se izolirati od svoje obitelji te je ispričala svoje iskustvo.

- Strašno mi je teško palo, no zbog svog posla morala sam ostaviti djecu na brigu svojim roditeljima. Jedva čekam dan kada ću ih ponovno moći zagrliti - rekla je Carvalho.

Jack Black podijelio je s gledateljima svoje duhovite savjete za tjelovježbu, Kesha otpjevala pjesmu "Rainbow" uz svoju mačku na back-vokalima, a čak 25 klasičnih glazbenika iz cijelog svijeta izveli su skladbu "Le carnaval des animaux".

- Ovaj virus ne poštuje granice, ne diskriminira po rodu, klasi ili rasi, moramo se ujediniti i biti snažni. Moramo pomoći zdravstvenim radnicima i najsiromašnijima među nama - rekao je Matthew McCounaghey.

- Molim vas da ostanete doma i čuvate se. A ako ste borac na prvoj crti, želim vam se zahvaliti iz dubine svog srca. Otpjevat ću vam nešto i želim da pjevate glasno sa mnom! - poručila je Jessie J i otpjevala svoj hit "Flashlight".

- Čast je i privilegija sudjelovati u ovom nevjerojatnom koncertu. Naša je kolektivna odgovornost da u ovom do sad neviđenom vremenu osiguramo da su naši zdravstveni sustavi dovoljno opremljeni i spremni riješiti ovu situaciju i spriječiti slične pandemije. Čuvajte se i ostanite doma - rekla je legendarna Annie Lennox i zapjevala prigodnu "I Saved the World Today" svog benda Eurythmics.

Foto: Screenshot

- Jedini način na koji ćemo pobijediti ovaj nevidljivi rat jest da poštujemo sva pravila koja je postavila Svjetska zdravstvena organizacija. U ovakvim vremenima, glazba će uvijek biti uz vas - poručio je slavni glazbenik Zucchero.

- Pandemija znači da je virus posvuda, ali ne i na svakom mjestu u isto vrijeme. Svi želimo pronaći lijek, ali zdravlje našeg društva je u vašim rukama. Virus treba nas da preživi - nemojmo mu pomagati. Evo što možete napraviti sada: perite ruke kao da vam život o tome ovisi i održavajte socijalnu distancu. To je odluka koju svi moramo donijeti zajedno i sada moramo slušati što nam govore liječnici i znanstvenici. Ako u svojoj blizini imate starije ili ljude u ranjivim skupinama, dajte im do znanja da ste tu za njih. Zajedno možemo ovo pobijediti. Molim vas, ostanite doma - poručili su zajednički Matt Damon, Lawrence Fishburne, Kate Winslet i Jennifer Ehle.

- Moramo osigurati da se ovakvo nešto više nikada ne dogodi. I možemo to napraviti - tako da ojačamo svoje zdravstvene sustave. Možemo to napraviti tako da podržimo liječnike, svo medicinsko osoblje i sve radnike na prvim crtama obrane koji riskiraju svoje živote da bi zaštitili naše. Uspjet ćemo zajedno! - istaknuo je Don Cheadle.

Foto: Screenshot

Na samom kraju prvog dijela online spektakla One World: Together at Home gledateljima se obratila Lady Gaga, kreativni um iza cijelog događanja: "U posljednjih nekoliko tjedana svjedočili smo neizmjernoj hrabrosti i dobroti diljem cijelog svijeta. Baš svi, od doktora i zdravstvenih radnika do volontera, psihologa i psihijatara, radnika u trgovinama, dostavljača, poštara, svi oni su pokazali neviđenu hrabrost u borbi protiv koronavirusa. U suradnji s platformom Global Citizen i Svjetskom zdravstvenom organizacijom već smo prikupili milijune dolara za SZO-ov fond Solidarity Response. Svi želimo izaći iz pandemijskog stanja - ali večerašnji događaj nije namijenjen prikupljanju novca - spremite svoje novčanike. Ovaj program koji vam donosimo je naše ljubavno pismo svijetu. Nevjerojatni umjetnici koje smo okupili ovdje su tu da vas slave, da vam iskažu zahvalnost i da vam uzvrate svu dobrotu koju ste nam pružili".

U 2 sata započeo je drugi dio online spektakla One World: Together at Home koji vodi poznati voditeljski trojac - Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert. Pjesmom "Smile" otvorila ga je Lady Gaga.

Glazbeni maraton završio je u 7 ujutro po našem vremenu, a svoj obol dat će Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Céline Dion, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris i Sabrina Elba, Jennifer Lopez, Lizzo. Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Taylor Swift i mnogi drugi.

Foto: Screenshot

Legendarni Stevie Wonder također se priključio koncertu: "U teškim situacijama poput ove, moramo se osloniti jedni na druge. Moj dragi prijatelj, pokojni Bill Withers, ima prekrasnu pjesmu koja govori baš o tome - "Lean on me" - rekao je i zapjevao.

"Znaš da je stvar ozbiljna kad se uključi Paul McCartney" rekao je Jimmy Fallon. Taj veliki humanitarac i aktivist izrazio je duboku zahvalnost svima koji u ovom času svoje živote žrtvuju za nas: "Čast mi je što sam dio programa koji slavi prave heroje, medicinske djelatnike u cijelom svijetu. Ovo je globalna kriza, moramo se udružiti i poručiti vođama naših država da osnaže zdravstvene sustave kako se ovo nikada ne bi ponovilo" poručio je McCartney.

Snimku ovog humanitarnog koncerta do sada neviđenih razmjera u kojem su sudjelovali umjetnici iz svakog kutka svijeta možete pogledati na Facebooku, YouTubeu i Instagramu platforme Global Citizen.