Mračna radio drama za vruće ljeto: Poslušajte priču o gay muškarcu koji postaje vukodlak

Dominovov program Queer Art Hub donosi ljetnu promociju radio-drame "MALE" Vita Sikirića. Radio-drama dostupna je za slušanje od 7. srpnja pa sve do 31. kolovoza, stoga iskoristite ljetne dane za upoznavanje ovog jedinstvenog umjetničkog rada.

Kad se osvrnemo na povijest queer koda, uočavamo da se on često isprepliće s motivom monstruoznosti, osobito u gotičkoj tradiciji kroz likove poput vampira – od Stokerova "Drakule" i Le Fanuove "Carmille" do "Vampirskih kronika" Anne Rice. Vukodlaci su, međutim, iznenađujuće rijetko prisutni u tom kontekstu.

MALE je radio-drama koja prati borbu jednog gay muškarca s nametnutim idealom toksične muževnosti, od puberteta do odrasle dobi. Pubertet je u ovoj radio-drami zamišljen kao body horror – monstruozna coming-of-age priča o odrastanju queer muškarca. Nakon susreta s vukodlakom u šumi u koju je zabranjeno ulaziti, glavni lik i sam postaje vukodlak, preplavljen primarnom seksualnom energijom i bijesom koje nitko oko njega ne zna objasniti niti usmjeriti. Njegova transformacija postaje groteskna metafora queer muškog puberteta, razdoblja u kojem se tijelo dječaka počinje mijenjati u tijelo muškarca – tijelo koje istodobno postaje društveni ideal, objekt žudnje i fetišizacije.

Istodobno s buđenjem seksualne privlačnosti prema tijelima nalik vlastitome, u njemu raste i bijes prema okolini koja ga ugnjetava i odbacuje. Budući da društvo muški bijes često prepoznaje kao legitimnu, pa čak i poželjnu manifestaciju muževnosti, upravo taj bijes postaje njegov štit. Gradeći identitet temeljen na nasilju, agresiji i performansu hiper-muževnosti, stvara privid nedodirljivosti – uvjeren da ga, ako bude dovoljno strašan, više nitko neće moći povrijediti. Radio-dramu MALE možete poslušati ovdje!

Projekt Queer Art Hub nadovezuje se na dugogodišnju praksu Udruge Domino u području suvremene umjetnosti i promicanja queer kulture kroz Queer Zagreb Sezonu. Projekt je nastao kao odgovor na prepoznatu potrebu za sustavnom i kontinuiranom podrškom mladim umjetnicima i umjetnicama koji se u svom radu bave queer temama. Nedostatak takve podrške vidljiv je i u širem kulturnom kontekstu Zagreba, gdje su programi vezani uz queer umjetnost i kritičke pomake koje queer donosi i dalje rijetki i fragmentirani. Polazeći od vlastitog iskustva, znanja i produkcijskih kapaciteta, Domino uz mentorsku i produkcijsku podršku ovim projektom želi osnažiti mlade umjetnike/ce u razvoju njihovih interesa, praksi i javnog djelovanja.

Godine 2026. sudjelovali su Cosme (mentor: Hrvoje Korbar), Marko Drmać (mentorice: Glorija Lizde i Maja Pavlinić), Lea Jevtić (mentor: Gonzalo Quintana), kolektiv Vakat (mentorica: Arijana Lekić Fridrih), Vito Sikirić (mentor: Hrvoje Nikšić) i Ajda Nina Škvarč (mentori: Bruno Isaković, Zrinka Užbinec i Laura Vojnović).