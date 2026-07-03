Je li pronađeno tijelo legendarnog mušketira? Arheolog sabotirao iskapanje i krao kosti

Kostur pronađen ove godine ispod crkve u Maastrichtu nije moguće definitivno pripisati slavnom francuskom mušketiru Charlesu de Batzu de Castelmoreu d'Artagnanu, objavile su gradske vlasti u četvrtak. "Zasad, pravo podrijetlo kostura i okolnosti smrti ostaju nejasni. Daljnja istraživanja mogu pokazati je li otkriven pravi komad povijesti - ili nije", rekle su gradske vlasti.

Istraživanje ostataka, otkrivenih u gradskoj crkvi svetih Petra i Pavla, nije "u potpunosti" isključilo da se radi o d'Artagnanovom kosturu, rekli su, ali se otkrilo nekoliko "iznenađujućih elemenata" koji upućuju u drugom smjeru. Prema istraživanju, pronađeni kostur pripada muškarcu procijenjene dobi između 44 i 66 godina, raspon koji uključuje d'Artagnanov život, koji je imao 62 godine kada je poginuo pokraj Maastrichta. No kosti nije bilo moguće datirati kako bi se utvrdilo kada je muškarac umro.

Analiza je sugerirala da je muškarac jeo prehranu bogatu ribom, tipičniju za istočnu ili južnu Europu nego za Gaskonju u jugozapadnoj Francuskoj, gdje se d'Artagnan rodio. "To postavlja pitanje je li takva prehrana bila uobičajena među katoličkim mušketirima iz Francuske u 17. stoljeću", rekli su istraživači u gradskom priopćenju.

Istraživači su rekli da je istragu otežalo djelovanje umirovljenog arheologa koji je počeo iskopavati grob ispod poda crkve bez potrebnih dozvola. Mnogo vrijednih informacija "nepovratno je izgubljeno" tijekom njegova rada, jer je vjerojatno oštetio lubanju kostura i nije dokumentirao svoj rad prema standardima, što je onemogućilo datiranje groba, rekli su.

Arheolog Wim Dijkman bio je prisiljen zaustaviti svoj rad kada je crkva saznala da nema odgovarajuće odobrenje, nakon čega je iskapanje 13. ožujka preuzeo profesionalni tim. U intervjuu za nizozemski televizijski program Nieuwsuur u svibnju, Dijkman je rekao da nije obavijestio vlasti o svom radu u crkvi jer je htio zasluge za svoje otkriće. Također je priznao da je nekoliko kostiju pohranio u plastičnoj kutiji u svojoj vrtnoj kućici i vratio ih nadležnim vlastima tek kada mu je policija to naložila.

Iako jedan od glavnih likova u romanu Alexandrea Dumasa "Tri mušketira" iz 1844., d'Artagnan je bio stvarna povijesna ličnost, a poginuo je za vrijeme francuske opsade Maastrichta u Francusko-nizozemskom ratu 25. lipnja 1673.

To bi moglo učiniti crkvu mogućim mjestom njegova posljednjeg počinka, ali je mogao biti pokopan i u masovnoj grobnici, rekli su istraživači. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo je li identifikacija kostura uopće moguća, rekli su, uključujući analizu drevne DNK.