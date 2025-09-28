Na novo mjesto svi žele upasti, a nitko ne zna o čemu se točno radi

Urbani svijet zabave u Zagrebu dobiva jednu novu priču o kojoj se već naveliko nagađa u gradskim kuloarima. Nitko još ne zna o čemu se točno radi, no kada znamo da iza toga stoji ekipa The Garden Productions, riječ je o nečem dobrom, intrigantnom i o mjestu na kojem ćemo svi poželjeti plesati. Nova underground priča počinje u petak, 3. listopada, a nastavlja se svakog petka i subote do kraja studenog.

Mali Barbarella’s, kako su nazvali projekt, intimna je serija pop up partija, koji će biti mala, ekskluzivna inačica svjetski poznatog kluba Barbarellas u gradu Zagrebu. Ove jeseni i zime 200 sretnika plesat će u novom underground prostoru koji zagrebačku scenu stavlja uz bok onoj u svjetskim metropolama. Zbog ograničenog broja ljudi, bit će pravo umijeće upasti na parti o kojem svi pričaju.

“Ove jeseni pokrećemo Mali Barbarella’s, seriju pop-up događanja u skladišnom prostoru u Zagrebu. S izrazito ograničenim kapacitetom od samo 200 ljudi, prostor donosi duh underground klupske kulture s naglaskom na zvuk, energiju plesnog podija i promociju od usta do usta!” – izjavio je Nick Colgan, osnivač The Garden Productionsa.

Cijeli je koncept Inspiriran starom rave etikom: bez mobitela, bez najave line-upa, bez mainstream promocije. Subotnje programe kreira direktno The Garden Productions, dok su petci rezervirani za odabrane vanjske promotore. Naglasak je na iskustvu, a tu su i posebno ozvučenje, atmosfera i intimna povezanost publike.

Određeni mali broj ulaznica bit će u pretprodaji u sustavu Entrio.hr