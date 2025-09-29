Mostarska "Krunidba kralja Tomislava" za početak sezone u Splitu

U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije večeras će u HNK Split bit izveden glazbeno-scenski spektakl "Krunidba kralja Tomislava" čime će započeti nova sezona, javljaju iz teatra. Djelo je skladao Darko Domitrović, a libreto je napisao Miro Gavran. Izvedbom će ravnati maestro Igor Tatarević, koji je i autor aranžmana, dok režiju potpisuje Robert Raponja.

Kao solisti nastupaju operni solisti HNK u Zagrebu Roko Radovan, Josipa Bilić i Siniša Štork dok su naratori glumci mostarskog HNK Robert Pehar, Nikolina Marić, Ivo Krešić i Mirela Kordić uz Orkestar HNK Split i Zbor HNK Mostar. Predstava je nastala u produkciji HNK Mostar.

Kroz dvanaest glazbenih stavaka ovo djelo oživljava povijesni trenutak proglašenja kneza Tomislava kraljem, simbolično prikazujući korijene hrvatske državnosti i kulturno-nacionalnog identiteta hrvatskoga naroda. Radnja otpočinje u trenutku kada su velike bitke iza Hrvata i njihova kneza koji uživa poštovanje svoga naroda. Priča slavi mir kao najviše životno postignuće koje počiva na žrtvi hrabrih ratnika, oplakuju se mrtvi, ali i s nadom gleda na budućnost naroda koji je obranio svoju slobodu, afirmiraju se ljubav, sloga, obitelj i domoljublje.

Krunidbom Tomislava za kralja jedan mali europski narod potvrđuje svoju snagu i izlazi na međunarodnu pozornicu kao respektabilni subjekt koji od tog trenutka svoju sudbinu drži u svojim rukama. U povodu obilježavanja 1100. obljetnice hrvatskoga kraljevstva "Krunidba kralja Tomislava"praizvedena je potkraj lipnja u bazilici sv. Nikole Tavelića u Duvnu.