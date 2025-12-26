Stigli su novi nastavci Stranger Thingsa: Will priznao da je gay, a Upside Down nije ono što mislimo

Peta i posljednja sezona serije "Stranger Things" napokon je stigla, a obožavatelji su s nestrpljenjem dočekali prve epizode koje su objavljene u tri dijela. Nakon premijere prvog dijela 26. studenog 2025., drugi dio s tri nove epizode stigao je 25. prosinca, ostavljajući samo veliko, filmsko finale za kraj.

Radnja se odvija u jesen 1987. godine, devetnaest mjeseci nakon što su pukotine otvorile prolaz iz Upside Downa. Hawkins je sada grad pod vojnom karantenom, a naši junaci, stariji i iscrpljeniji, pripremaju se za posljednju bitku protiv zla koje prijeti uništenjem svega što poznaju. Novi nastavci donijeli su ključne preokrete, od kojih je najveći svakako otkriće da Will Byers (Noah Schnapp) posjeduje moći slične Vecninim, čime postaje ključan igrač u nadolazećem sukobu.

Nove epizode produbile su osobne drame likova i postavile temelje za konačni obračun. Jedan od najšokantnijih događaja je otmica Holly Wheeler, najmlađe sestre Mikea i Nancy, čime obitelj Wheeler postaje izravna meta Vecninih planova. Njezin nestanak pokreće lavinu događaja, a njezina sudbina isprepliće se sa sudbinom Max (Sadie Sink), koja je još uvijek zarobljena u Vecninom umu. Istovremeno, povratak Kali (Linnea Berthelsen), poznate kao Eight, otvara mogućnost stvaranja tima nadarenih pojedinaca koji bi se mogli suprotstaviti Vecni. Kali otkriva i mračne planove vojske, predvođene misterioznom dr. Kay (Linda Hamilton), koja želi iskoristiti Eleveninu krv kako bi stvorila novu generaciju djece s moćima, pretvarajući ih u oružje u Hladnom ratu. To stavlja Eleven pred nemoguć izbor, jer čak i pobjeda nad Vecnom ne jamči joj slobodu.

Možda i najveće otkriće koje su donijeli novi nastavci jest prava priroda Upside Downa. Godinama su i likovi i gledatelji vjerovali da je riječ o alternativnoj dimenziji, mračnom odrazu našeg svijeta. Međutim, Dustin (Gaten Matarazzo), proučavajući zapise dr. Brennera, dolazi do zapanjujućeg zaključka: Upside Down zapravo nije druga dimenzija, već crvotočina, svojevrsni most koji povezuje naš svijet s puno mračnijim i opasnijim mjestom koje naziva "The Abyss". To je mjesto kaosa i istinskog zla, stvarni dom Vecne i Mind Flayera. Ta spoznaja mijenja pravila igre, jer uništenje Upside Downa sada znači uništenje mosta, što nosi nesagledive posljedice za sve koji se u njemu nalaze.

Osim akcije i mitologije, serija je posvetila značajan prostor emocionalnom razvoju likova. Najupečatljiviji trenutak svakako je onaj u kojem Will Byers napokon priznaje prijateljima i obitelji da je homoseksualac. U dirljivoj sceni, koju su kreatori serije, braća Duffer, opisali kao jednu od najvažnijih u cijeloj seriji, Will se oslobađa straha koji ga je godinama proganjao i koji je Vecna koristio protiv njega. Njegovo priznanje dočekano je s bezuvjetnom ljubavlju i podrškom, dajući mu snagu koja će mu biti potrebna za finalnu bitku. Uz to, riješene su i druge dugogodišnje napetosti; Nancy i Jonathan su se u dirljivom razgovoru pomirili s krajem svoje veze, dok su se Dustin i Steve pomirili nakon svađe uzrokovane tugom zbog Eddiejeve smrti.

Sve je spremno za posljednji čin, a Vecnin plan je jasan: iskoristiti dvanaestero otete djece kako bi spojio The Abyss s našim svijetom i preoblikovao ga prema svojoj volji. Kako bi ga zaustavili, ekipa je smislila hrabar plan nazvan "Operacija Beanstalk", čiji je idejni začetnik, iznenađujuće, Steve Harrington. Plan je dopustiti Vecni da približi svjetove, a zatim iskoristiti radio toranj kao stabljiku graha kako bi se popeli u The Abyss, oslobodili djecu i uništili Vecnu jednom zauvijek. No, ulog je veći no ikad. Kali je upozorila Eleven da će se možda morati žrtvovati i ostati u Upside Downu dok se on urušava kako bi zauvijek zatvorila prolaz i prekinula ciklus patnje.

Dok se čeka konačni obračun, najveće pitanje koje muči obožavatelje jest – tko neće preživjeti? Braća Duffer su najavila da ulozi nikad nisu bili veći, a internetske rasprave pune su teorija o tome tko bi mogao podnijeti konačnu žrtvu. Mnogi strahuju za sudbinu Stevea Harringtona, čija bi smrt zaokružila njegov put od popularnog sportaša do istinskog heroja. Zbog svoje duboke i opasne veze s Vecnom, Will Byers također je česta tema tragičnih predviđanja. Neki čak nagađaju da bi se i sama Eleven mogla žrtvovati kako bi zauvijek zatvorila prolaz, čime bi njezina priča napravila puni krug. Iako se nitko ne želi oprostiti od omiljenih likova, opći je osjećaj da će pobjeda u Hawkinsu imati visoku i bolnu cijenu.

Veliko finale, koje će trajati preko dva sata, zakazano je za 31. prosinca, obećavajući spektakularan i emotivan završetak sage koja je obilježila jednu televizijsku eru.