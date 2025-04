Marvelovi Thunderbolti sutra stižu u kina

Ova eksplozivna avantura ujedinjuje nezaboravnu ekipu neobičnih, disfunkcionalnih junaka u borbi za iskupljenje i spas svijeta. U režiji Jakea Schreira i s nevjerojatnom glumačkom postavom predvođenom Sebastianom Stanom kao Buckyjem Barnesom, Florence Pugh kao Yelenom Belovom, Wyattom Russellom kao Johnom Walkerom i Davidom Harbourom kao Red Guardianom, Thunderbolti* uz dodatak nekoliko novih, uzbudljivih lica, donose spoj heroja i bivših zlikovaca koji ne dijele ni metode ni ideale, ali imaju jedan zajednički cilj – uspjeti tamo gdje su drugi zakazali.

Sinoć je u Hollywoodu svečano održana svjetska premijera jednog od najiščekivanijih filmova godine – Marvelovog spektakla „Thunderbolti*“. Zvijezde i filmaši prošetali su crvenim tepihom ispred oduševljenih obožavatelja i medija, proslavljajući dolazak najopakijeg tima antiheroja dosad. Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman, Olga Kurylenko, Chris Bauer, Geraldine Viswanathan i Wendell Pierce zablistali su na premijeri, a pridružili su im se redatelj Jake Schreier, legendarni producent Kevin Feige, izvršni producenti Louis D’Esposito, Brian Chapek i Jason Tamez, scenaristi Eric Pearson i Joanna Calo te glazbeni genijalci iz sastava Son Lux – Ryan Lott, Ian Chang i Rafiq Bhatia – koji su skladali glazbu za film.



U ovoj nekonvencionalnoj ekipi antijunaka Marvel Studios okuplja izopćenike čiji ih osobni nemiri i prošlost prisiljavaju na opasnu misiju. Uvučeni u smrtonosnu zamku koju je postavila Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), morat će se suočiti s najmračnijim dijelovima svoje prošlosti. Dok se razočarani odmetnici bore sa svojim demonima, otvoreno je pitanje hoće li ih sve razlike razdvojiti ili će ipak pronaći način da se ujedine i postanu nešto mnogo veće prije nego što bude prekasno.



Producent filma je Kevin Feige. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez i Scarlett Johansson izvršni su producenti. U filmu uz Florence Pugh, Sebastiana Stana, Wyatta Russella, Olgu Kurylenko, Hannah John-Kamen, Davida Harboura i Juliju Louis-Dreyfus glume i Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer te Wendell Pierce. Redatelj Jake Schreier (Beef, Robot & Frank) donosi jedinstvenu viziju Marvelovog svijeta – siroviju, emocionalno dublju i estetski inovativnu. Film je sniman gotovo u potpunosti praktičnim efektima, na 360° setovima poput OXE Vaulta i impresivno izgrađene verzije New Yorka. Zbog toga Thunderbolti* odišu autentičnošću i fizičkom snagom koja se rijetko viđa u današnjem CGI-preplavljenom svijetu filma.



Umjesto savršenih heroja, gledamo grupu psihološki ranjenih likova, koje povezuje osjećaj gubitka, sumnje i težnje za iskupljenjem. “To nije tipična superjunačka ekipa. Ovdje se borimo i protiv vanjskih zlikovaca i protiv vlastitih demona,” kaže producent Brian Chapek.



Film također istražuje temu povjerenja – može li skupina ljudi koja se međusobno ne poznaje, ne vjeruje i ima tamnu prošlost, pronaći zajednički cilj i postati istinski tim? Scenografkinja Grace Yun (Beef, Past Lives) uložila je 26 tjedana u izgradnju kompleksnog seta u Atlanti, uključujući impresivne ulice New Yorka koje će poslužiti kao kulisa za najveću akcijsku sekvencu u filmu. Snimanje se proširilo i na veličanstvene krajolike južnog Utaha, koji dodatno otvaraju vizualni spektar filma.



Thunderbolti* nisu ni Avengersi ni klasični zlikovci – oni su nešto sasvim drugo. “Oni su tim koji ne bi trebao funkcionirati, ali možda upravo zato djeluje,” ističe redatelj Schreier. “Kao tim, oni su kaotični, emocionalni i nepredvidivi – ali ljudski.”



Ne propustite Thunderbolte* koji u hrvatska kina u distribuciji Blitz filma stižu od 30.4.! Najkompleksniji Marvelov film do sada – koji kombinira spektakularnu akciju, duboko ljudske priče i neočekivani humor. Možete ga pogledati i u IMAX® , ScreenX, 4DX i RealD 3D formatima, a ulaznice su u prodaji!