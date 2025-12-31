Netflix objavio trailer za veliko finale 'Stranger Thingsa': Jim Hopper potiče Eleven na posljednju bitku

U utorak, 30. prosinca, streaming servis je objavio trailer za treći i posljednji nastavak pete sezone. Videozapis započinje s Jimom Hopperom (David Harbour) koji ohrabruje Eleven (Millie Bobby Brown) da se bori "još jednom".

"Život je bio tako nepravedan prema tebi. Tvoje djetinjstvo ti je oduzeto, napadali su te i tobom su manipulirali grozni ljudi, no nikad nisi dopustila da te to slomi. Bori se za dane s druge strane ovoga. Bori se za svijet izvan Hawkinsa", poručuje joj Hopper.

Dok Hopper drži svoj govor, trailer prikazuje slike ostatka glumačke ekipe, uključujući Noaha Schnappa i Gatena Matarazza, prije nego što se Vecna (Jamie Campbell Bower) pojavi u krupnom planu u punom sjaju. U jednoj od napetih scena vidimo Dustina Hendersona kako vrišti, nakon čega se kamera prebacuje na Hoppera koji drži pištolj. "Završimo ovo, mala", govori Hopper obraćajući se Eleven, nagovještavajući konačni obračun. Vizual završava crvenom munjom na nebu, kratkom Dustinovom dosjetkom i obećanjem posljednje epizode koja stiže u srijedu, 31. prosinca.

Ovo finale označit će treći i posljednji dio pete sezone, čiji su prvi i drugi dio stigli 26. studenog i 25. prosinca. Veliko finale serije također će se moći pogledati u kinima, što je posebna poslastica za najvjernije obožavatelje. Prema Netflixovoj stranici Tudum, projekcije će se održati na više od petsto lokacija u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, pružajući jedinstveno zajedničko iskustvo gledanja.

Sukreator serije Matt Duffer otkrio je za The Hollywood Reporter da posebno izdanje finala "u početku uopće nije bilo u planu". "Izvorno, finalna sezona trebala je biti podijeljena samo u dva dijela: prvi i drugi. Nakon što smo završili sa snimanjem, Netflix nam je pristupio s idejom da finale objavimo na poseban dan, što nam se svidjelo jer nam je to omogućilo da predložimo našu ideju s kinima. Ono što je zabavno kod gledanja nečega u kinu jest to što svi to doživljavaju po prvi put zajedno. Svidjelo nam se što ovaj obrazac objavljivanja omogućuje grupi obožavatelja da sjede i zajedno gledaju kako se priča raspliće", objasnio je Duffer.

U razgovoru za PEOPLE na premijeri pete sezone u Los Angelesu 6. studenog, glumac David Harbour objasnio je zašto je okupljanje ekipe povodom kraja serije bilo "gorko-slatko". "Prelijepo je. Obožavatelji, ljudi koji vole seriju, ono što pokušavamo napraviti ove sezone, kako to stvarno želimo zaokružiti, stvarno želimo ispričati ovu priču. A onda, na kraju svega, vidim sve te ljude koje volim i poznajem tako duboko već deset godina i moramo krenuti dalje i oprostiti se. I to je život", zaključio je pedesetogodišnji glumac.

Posljednji nastavak serije "Stranger Things" premijerno se prikazuje u srijedu, 31. prosinca, u 20 sati po američkom vremenu (ET). Prvi i drugi dio pete sezone sada su dostupni za gledanje na Netflixu.